10 фильмов о любви, сценарии к которым написаны самой жизнью (Парочка, которая сама сняла ленту о себе, особенно хороша)

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Пересматривая очередной фильм о всепрощающей и всепоглощающей любви, порой бывает сложно поверить, что подобные события и чувства могли случиться в обычной жизни. И все же «любовь как в кино» не всегда выдумана, а, напротив, иногда основана на самых реальных событиях.

К сожалению, не всем красивым историям суждено закончиться хеппи-эндом. Однако это вовсе не преуменьшает их фееричность. AdMe.ru составил подборку душещипательных фильмов о самом прекрасном чувстве, которые вдохновлены самой жизнью.

Молодая Виктория (The Young Victoria), 2008

IMDb — 7,3 «КиноПоиск» — 7,5 За год до того, как вступить на трон, 17-летняя Виктория знакомится с племянником короля Бельгии Альбертом. Несмотря на стойкую убежденность в том, что монарх подослал к ней своего протеже на смотрины только из расчета на то, что в будущем это поможет ему упрочить политические позиции, девушка влюбляется в молодого человека с первого взгляда. Любовь оказалась искренней и взаимной, поэтому в 1840 году они поженились и были счастливы в браке больше 20 лет, до момента когда Альберт умер от болезни. В этом красивом фильме рассказывается о начале отношений этих людей и о некоторых проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

Манолете (Manolete), 2008

IMDb — 5,7 «КиноПоиск» — 7,2 Эта история любви произошла в реальности в 40-х годах ХХ века. Мануэль Лауреано Родригес Санчес является самым популярным и востребованным матадором, на бои которого приходят тысячи восторженных зрителей. Когда он знакомится и влюбляется в скандальную актрису Сино Лупе, его репутация оказывается подпорченной. Вокруг начинают ходить слухи о том, что девушка подавляет талант Манолете, хотя на самом деле она лишь беспокоится о нем, потому что осознает, что рано или поздно эта деятельность может погубить его. Тореадору приходится столкнуться с серьезным выбором между спокойной жизнью с возлюбленной и приверженностью своему делу.

Счастливый случай (It Could Happen to You), 1994

IMDb — 6,3 «КиноПоиск» — 7,3 Жена Чарли Лэнга — довольно меркантильная особа, которая вечно думает и говорит только о деньгах. Их же у полицейского настолько немного, что в один день ему даже оказалось нечего оставить в качестве чаевых милой официантке. Зато в кармане нашелся лотерейный билет, купленный ранее, и Чарли не задумываясь обещает девушке отдать половину в случае выигрыша. По воле невероятного везения билет действительно оказывается призовым и на голову полицейского сваливаются $ 4 млн. Тут придется отметить, что роман между главными героями истории является преувеличением в угоду сюжету, но обещание о половине выигрыша — чистая правда.

Любовь-болезнь (The Big Sick), 2017

IMDb — 7,6 «КиноПоиск» — 7,2 Этот фильм снят самими влюбленными, которые вдохновились историей своих отношений и решили создать добрую ленту о препятствиях, которые порой приходится преодолевать на пути к счастью. На одном из своих выступлений стендап-комик Кумэйл Нанджиани влюбляется в молодую американку Эмили Гордон. Все бы хорошо, но мужчина из патриархальной пакистанской семьи, которая очень хочет найти для него хорошую девушку-мусульманку и не рассматривает никаких других вариантов. Семья американки также находится в растерянности, и к ним приходится искать подход. Тем не менее, несмотря на все перипетии, роман влюбленных развивается и набирает обороты.

Бессмертная возлюбленная (Immortal Beloved), 1994

IMDb — 7,5 «КиноПоиск» — 7,7 Бетховен умер, и его душеприказчик сталкивается с нетипичной проблемой: композитор завещал свое состояние некой «бессмертной возлюбленной». Секретарю Шиндлеру приходится взяться за расследование, чтобы узнать, кто же стал наследницей, — так мы знакомимся с самыми яркими историями любви великого гения и теми, кого он считал своими вдохновительницами. Ленту можно рассматривать как попытку рассказать о личностных конфликтах Бетховена и его истинной возлюбленной музе.

Новый Свет (The New World), 2005

IMDb — 6,8 «КиноПоиск» — 6,7 В этой исторической драме, снятой по книгам капитана Джона Смита, рассказывается о покорении первых индейцев на Восточном побережье. Главные герои фильма — индейская принцесса Покахонтас и честолюбивый Джон Смит, судьбы которых претерпевают кардинальные перемены, когда они безумно влюбляются в друг друга. Девушке пришлось выбрать возлюбленного и отдать предпочтение тихому семейному счастью. Однако вскоре Джон вновь отправляется на поиски новых земель, и жизнь принцессы в очередной раз переворачивается с ног на голову.

Игры разума (A Beautiful Mind), 2001

IMDb — 8,2 «КиноПоиск» — 8,5 Биографическая драма рассказывает о жизни Джона Форбса Нэша, математического гения и лауреата Нобелевской премии по экономике. Проделав титаническую работу в области игр, однажды ученый сталкивается с ужасным недугом: параноидальной шизофренией, сопровождающейся галлюцинациями. Она прогрессирует и ставит под удар его работу и отношения. Его жена Алисия поражена горем, но слишком любит мужа, чтобы сдаваться, поэтому приступает к борьбе вместе с ним.

Клеопатра (Cleopatra), 1963

IMDb — 7,0 «КиноПоиск» — 7,9 Этот фильм получил 4 «Оскара», и его называют чуть ли не самой затратной и ошеломительно красивой лентой о любви. Она рассказывает о знаменитой египетской царице, прекрасной Клеопатре, которая готова практически на все ради сохранения величия своего народа. Но основной лейтмотив истории — это все же любовь между Клеопатрой и отважным военачальником Марком Антонием. Невольно они ставят свою страсть выше государственных дел, а также чести и долга, что в итоге приводит к непредсказуемым последствиям.

50 первых поцелуев (50 First Dates), 2004

IMDb — 6,8 «КиноПоиск» — 7,3 Сердцеед Генри Рот влюбляется в очаровательную блондинку Люси Уитмор. Но оказалось, что девушка страдает редкой формой амнезии, из-за которой каждое утро она забывает, что было вчера. Парень не сдается и каждый день заново знакомится с нею и завоевывает ее доверие. Точных доказательств нет, однако существует версия, что фильм был вдохновлен историей американки Мишель Филпотс, для которой после серии аварий время остановилось в 1994 году. Разница только в том, что она познакомилась с мужем до поражения амнезией, поэтому ему не приходится заново завоевывать ее любовь, но нужно постоянно напоминать, что они супруги и рассказывать о главных событиях их жизни с помощью системы записок.

