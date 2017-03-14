10 фильмов о больном человеческом разуме

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Фильмы о психических расстройствах неизменно притягивают к себе внимание зрителей. В чем их секрет? Расстройства психики — нечто таинственное, не изученное до конца, а тайна всегда рождает любопытство. AdMe.ru предлагает подборку фильмов, в которых на некоторое время приоткрывается завеса тайны человеческого разума.

Обитель проклятых Eliza Graves, 2014

В ролях: Джим Стёрджесс, Кейт Бекинсэйл, Бен Кингсли 1899 год. Выпускник Оксфорда Эдвард Ньюгейт прибывает в психиатрическую клинику. Персонал больницы — довольно странные люди, а директор лечебницы применяет методы, которые отличаются от общепринятых. К тому же из подвала доносятся странные звуки... Рейтинг IMDb — 6,8

Цвет ночи Color of Night, 1994

© Cinergi Pictures Entertainment

В ролях: Брюс Уиллис, Джейн Марч Психологический триллер с элементами детектива и любовной линией. Главный герой, психолог Билл Кейпа, переживает одну трагедию за другой. Неожиданная встреча с девушкой по имени Роза становится началом романа. Но кто она на самом деле, эта таинственная Роза? Рейтинг IMDb — 5,1

Тайное окно Secret Window, 2004

В ролях: Джонни Депп, Джон Туртурро К писателю Морту Рейни приходит «черный человек» Кокни Шутер с требованием вернуть рассказ, который Рейни якобы украл у него. Все попытки избавиться от Шутера или узнать что-либо о нем ни к чему не приводят. Незаметно для себя писатель все шире открывает «тайное окно», за которым — распад и безумие... Фильм снят по повести Стивена Кинга. Рейтинг IMDb — 6,6

Роковое число 23 The Number 23, 2007

В ролях: Джим Керри, Вирджиния Мэдсен, Логан Лерман Уолтер Спэрроу читает роман, который подарила ему жена. Таинственная книга погружает в мир, где безраздельно правит число 23. Невероятным образом сюжет этой книги отражает биографию главного героя, и чтобы узнать правду, ему придется дойти до конца. Рейтинг IMDb — 6,4

Сплит Split, 2017

В ролях: Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой В этом фильме вновь появляется зловещее число 23 — именно такое количество ложных личностей до поры до времени скрывает в себе главный герой фильма по имени Кевин. Одна из этих личностей заставляет его похищать юных девушек, но не это самое страшное. Двадцать четвертая и главная личность Кевина выходит из-под контроля, и имя ей — чудовище. Рейтинг IMDb — 7,5

Фрэнки и Элис Frankie & Alice, 2009

В ролях: Холли Берри, Стеллан Скарсгард У Фрэнки диссоциативное расстройство личности. Сегодня она танцовщица в стрип-баре, а завтра — расистка по имени Элис, «враг внутри», жаждущий расправы над Фрэнки. Финал фильма по-настоящему непредсказуем — обязательно досмотрите до конца. Рейтинг IMDb — 6,5

Лекарство от здоровья A Cure for Wellness, 2016

В ролях: Дейн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Готт Место действия — оздоровительный центр в Швейцарских Альпах. Герой отправляется в этот «райский уголок» за руководителем компании и... попадает в кошмар. Гости центра больны странной болезнью, для которой нужны особые лекарства. Теперь он один из них. Рейтинг на IMDb — 6,6

Вероника решает умереть Veronika Decides to Die, 2009

В ролях: Сара-Мишель Геллар, Джонатан Такер После попытки суицида Вероника просыпается в психиатрической больнице. Ей предстоит многое узнать о тех, с кем ее свела судьба, и о самой себе. Главным лекарством, которое возвращает Веронику к жизни, становится любовь. Рейтинг IMDb — 6,5

Прерванная жизнь Girl, Interrupted, 1999

В ролях: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи 1960-е годы. Что-то странное происходит с Сюзанной: ее мучают галлюцинации, она предпринимает попытку суицида... Теперь она в психиатрической клинике с диагнозом «пограничное состояние». Борьба и покорность — одна из ведущих тем этого фильма, который принес Анджелине Джоли заслуженный «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг IMDb — 7,3

Грязь Filth, 2013

В ролях: Джеймс Макэвой, Джейми Белл, Эдди Марсан Брюс Робертсон, эдинбургский детектив, стремится получить вакантную должность. Руководствуясь принципом «для достижения цели все средства хороши», он устраняет соперников — собственных коллег. Черная комедия о человеке, балансирующем на грани безумия, в интонациях и стилистике культового «Трейнспоттинга». Рейтинг IMDb — 7,1