10+ фильмов Netflix с лихо закрученным сюжетом, которые могут впечатлить даже заядлого киномана

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«Карточный домик», «Черное зеркало», «Очень странные дела» — наверняка вы смотрели эти и многие другие популярные сериалы от Netflix. Один из крупнейших каналов телевизионного стримингового рынка постоянно балует и полнометражными фильмами, которые завоевывают престижные премии и получают положительные отзывы зрителей.

Мы в AdMe.ru решили обратить внимание на полный метр от Netflix и удивились тому, что многие из фильмов не так избалованы вниманием зрителей, как сериалы.

1. Тележка (2014)

Рейтинг IMDb — 6,7 Страна — Южная Корея Мать-одиночка работает в громадном супермаркете, ей еле хватает денег для того, чтобы сводить концы с концами. Она является временным сотрудником и тешит себя обещаниями руководства о том, что скоро ее возьмут в постоянный штат и увеличат зарплату. Однако вскоре ее и коллег увольняют. Тогда они начинают яростную борьбу за права женщин.

2. Король (2019)

Рейтинг IMDb — 7,3 Страны — Великобритания, Венгрия, Австралия Действие фильма разворачивается в Англии во время Столетней войны. Король Генрих IV умирает, на престол восходит его сын Хел, принц Уэльский, до этого ведший довольно-таки распутный образ жизни. Новый король — Генрих V — показывает себя успешным правителем, ловко расправляющимся со всеми восстаниями и заговорами.

3. Призрачная шестерка (2019)

Рейтинг IMDb — 6,1 Страна — США Диктатор Тургистана подавляет народное восстание, применяя против своих граждан химическое оружие. Мировое сообщество смотрит на это сквозь пальцы. Но американский миллиардер решает собрать группу наемников и избавить народ Тургистана от жестоких правителей.

4. Во время грозы (2018)

Рейтинг IMDb — 7,4 Страна — Испания Вера с мужем и дочкой переезжают в новый дом. Вскоре во время сильнейшей грозы происходит смещение во времени. Девушке предстоит спасти от смерти мальчика, который жил в этом доме 25 лет назад. Ситуация осложняется тем, что героиня оказывается в измененном настоящем, в котором муж ее не знает, а дочь еще не появилась на свет.

5. Аманда Нокс (2016)

Рейтинг IMDb — 6,9 Страна — Дания, США Захватывающий документальный фильм о громком деле 2009 года. Тогда итальянский суд осудил американку Аманду Нокс за убийство своей соседки. Однако после долгих разбирательств и нескольких лет заключения девушку отпустили на свободу.

6. Божественные (2016)

Рейтинг IMDb — 7,4 Страны — Франция, Катар Школьница Дуния живет в трущобах со своей пьющей матерью. Вместе с лучшей подругой Маймуной они решают выбраться из бедности любым способом. Девушки начинают промышлять воровством и затевают преступные игры, однако впоследствии поймут, что это был ложный путь к обогащению.

7. Меня зовут Долемайт (2019)

Рейтинг IMDb — 7,3 Страна — США Биографический фильм о жизни комика Руди Рэй Мура, роль которого блистательно исполнил Эдди Мерфи. Действие картины разворачивается в 1970-е годы, когда музыкант Руди Мур пытается продвинуть свои песни в радиоэфир. Безрезультатность этих попыток приводит к тому, что он решает резко сменить сферу деятельности и обращается за помощью к местным бездомным.

8. Частная жизнь (2018)

Рейтинг IMDb — 7,2 Страна — США Брак Ричарда и Рэйчел трещит по швам из-за того, что они не могут иметь детей. Пара перепробовала множество способов оплодотворения, но все попытки оказались неудачными. Их жизнь резко меняется после встречи с девушкой Сэди, которая учит их смотреть на мир совсем по-другому.

9. Сначала они убили моего отца (2017)

Рейтинг IMDb — 7,2 Страна — Камбоджа, США Режиссер картины — Анджелина Джоли. Фильм основан на автобиографии правозащитницы и писательницы Лун Ун и рассказывает о том, какие ужасы пережила сама героиня и ее народ во время правления в Камбодже красных кхмеров.

10. Жить дважды, любовь однажды (2019)

Рейтинг IMDb — 7,2 Страна — Испания Эмилио, в прошлом профессор математики, с недавнего времени начал держать людей на расстоянии. Его отношения с дочерью не складываются, а прогрессирующая болезнь Альцгеймера мешает ему построить гармоничную и наполненную любовью жизнь.

11. Наши души по ночам (2017)

Рейтинг IMDb — 6,9 Страна — США «Наши души по ночам» — одноименная экранизация романа Кента Харуфа. Это история о двух пожилых соседях, чьи супруги умерли, а дети давно уехали. Сбегая от одиночества, они ходят в гости, постепенно узнавая друг друга. Позднее Эдди обратится к Луи с предложением скрасить одинокие ночи.

12. Прачечная (2019)

Рейтинг IMDb — 6,3 Страна — США Пожилая пара отправляется в небольшое путешествие по воде. Однако судно терпит крушение, многие пассажиры погибают, в том числе супруг Эллен. Пытаясь получить положенную ей страховую премию, пенсионерка начинает собственное расследование, в ходе которого обнаруживает досье на сотни махинаций бизнесменов.

13. Открытие (2017)

Рейтинг IMDb — 6,3 Страна — США Ученый Томас Харбор доказал, что жизнь после смерти существует. В результате в мире начали совершаться массовые самоубийства: люди стали надеяться на то, что на том свете им будет лучше. Сын ученого Уилл едет к отцу в научный центр и по дороге знакомится с Айлой, с которой позднее расстанется. Видя, как девушка пытается утопиться, Уилл спасает ее и приводит к отцу.

Смотрели ли вы какие-нибудь картины из нашего списка? А может, поделитесь своими открытиями из мира Netflix?