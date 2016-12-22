10 фильмов, над которыми втайне будет рыдать каждая женщина

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Есть фильмы, трогательные или невероятно трагические повороты которых заставят расчувствоваться любую женщину. В таких случаях даже самые сильные и серьезные дамы тихонько утирают платочком глаза, потому что не могут не сопереживать главным героям. AdMe.ru собрал для вас 10 сильных фильмов, на которые в кинотеатрах в комплекте с билетами должны выдавать по упаковке бумажных салфеток.

Кэрол

Carol

Нью-Йорк 50-х годов, юная девушка Тереза влюбляется в Кэрол, ослепительную зрелую женщину, томящуюся в несчастливом в браке с человеком, которого уже давно не любит. Смогут ли они отдаться запретному чувству вопреки предрассудкам жестокого общества? Поразительная кинолента, задевающая самые тонкие струны души.

Яркая звезда

Bright Star

Это история известного английского поэта Джона Китса, который умер в 25 лет от чахотки. Последние 3 года жизненные силы постепенно покидали Джона, и именно тогда начались его романтические отношения с девушкой Фэнни Браун. Фильм получился удивительно чувственный и трагичный. Несмотря на весь ужас смерти, он, как и сам поэт, воспевает единственное, что человек может противопоставить ей, — искреннюю любовь.

Мой король

Mon roi

Тони и Джорджио вместе вот уже 10 лет. Их отношения были наполнены безоглядным счастьем и жгучей ревностью. А теперь Тони терзают сомнения. Насколько хорошо она знает этого человека, может ли верить ему? Глубокий, мощный фильм про эволюцию отношений между мужчиной и женщиной. Наблюдать за жизнью этих ребят — все равно что кататься на американских горках: эмоции просто бьют через край.

Дальняя дорога

The Longest Ride

Люк, чемпион по родео, хочет вернуться в спорт, в то время как София получает предложение о работе в сфере искусства в Нью-Йорке. Молодым людям предстоит самый сложный выбор в их жизни: между любовью и мечтами. Тогда судьба сталкивает их со стариком Айрой. Его воспоминания о жене, с которой он прожил полвека, подталкивают Люка и Софию к решению, которое изменит их жизни. Трогательная история от Николаса Спаркса — мастера пробуждать в сердцах зрителей и читателей лучшие чувства.

Девушка из Дании

The Danish Girl

Это история о первом человеке, прошедшем хирургическую коррекцию пола. Эйнар Вегенер всегда чувствовал, что в его жизни что-то не так, но полностью осознал, что именно, когда позировал своей жене-художнице в качестве женской модели. Тогда появилась отважная Лили Эльбе, которая прошла через все ужасы, чтобы стать той, кем ее не сделала природа. Трогательный, драматичный, сложный фильм с крутейшими актерами.

Двое во вселенной

La corrispondenza

Ученый по имени Эд и его студентка Эми вместе изучают теорию струн, Вселенную и параллельные миры. Они словно созданы друг для друга, их чувства не знают границ и условностей. Однако Эд вдруг исчезает, оставив только послания для своей возлюбленной. Фильм заставляет задуматься о многих непростых, но очень важных вещах. Фоном для истории служат бесконечные просторы Вселенной и божественная музыка Эннио Морриконе.

Союзники

Allied

В 1942 году канадский шпион Макс отправляется на опасное задание в Северную Африку. Там он встречает участницу французского сопротивления прекрасную Марианну. Между ними вспыхивает сильное чувство, которому предстоит самое тяжелое испытание — испытание правдой. История любви между главными героями оставляет неизгладимое впечатление, ее хочется вспоминать снова и снова вместе с красивейшими кадрами этого достойного творения Роберта Земекиса.

Равные

Equals

В мире «равных» нет чувств и эмоций. В идеальном обществе все люди работают, как слаженный механизм, в котором каждый винтик знает свое место. Но иногда происходит сбой, и «зараженные» эмоциями влюбляются. Именно эта участь постигла Сайласа и Мию. Они оказываются вне системы и теперь вынуждены искать способ выжить. Фильм о любви и о жертвах, на которые мы готовы пойти ради нее вопреки всему обществу, здравому смыслу и инстинкту самосохранения.

Бумажные города

Paper Towns

Кью с детства влюблен в свою очаровательную соседку Марго. И когда однажды ночью она приглашает Кью помочь в «карательной операции» против ее обидчиков, он соглашается не раздумывая. Только вот утром сразу после их ночного приключения Кью узнает, что Марго исчезла. По ее тайным посланиям парень должен понять, что же случилось с девушкой его мечты. Эта экранизация одноименной книги Джона Грина, автора романа «Виноваты звезды», не оставит вас равнодушными.

Долина любви

Valley of Love

Изабель и Жерар не общались уже несколько лет, но странное и трагическое стечение обстоятельств вновь сводит их вместе в Долине Смерти в Калифорнии. Их пригласил туда в своем послании сын Майкл, который покончил с собой полгода назад. Конечно, родители не могли отказать сыну в последней просьбе. Этот тонкий, психологический фильм о прощении, смирении и воскрешении любви. «Долина любви» — настоящий подарок для любителей французского кино.