10 фильмов, на съемках которых актеры рисковали жизнью

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Ради роли актерам приходится идти на немалые жертвы: надолго расставаться с семьей, усердно трудиться над идеальной фигурой и многое другое. Но иногда съемки бывают не просто сложными, но и опасными. Мы в AdMe.ru собрали несколько историй, которые докажут, что актерство — профессия не для слабонервных.

10. «Иллюзия обмана» — Айла Фишер

Во время съемок трюка Айла должна была изящно освободиться от железных оков и выбраться наружу из аквариума. Но случилось непредвиденное: цепь застряла и актриса на протяжении нескольких минут не могла выбраться из воды. Съемочная команда посчитала, что актриса так здорово играет, и не спешила ей помочь, но, к счастью, Фишер дотянулась до кнопки экстренного высвобождения и все закончилось благополучно.

9. «Бесславные ублюдки» — Диана Крюгер

Фильмы Квентина Тарантино отличаются большим количеством крови, драк и убийств: вот и для героини Дианы Крюгер была уготована незавидная участь. По сюжету, герой Кристофа Вальца должен был задушить героиню Крюгер, но Тарантино решил, что актер может ненароком и впрямь слегка придушить Диану, и взял инициативу буквально в свои руки. В результате режиссер немного перестарался, и актриса даже потеряла сознание, но, к счастью, все обошлось.

8. «Неудержимые 3» — Джейсон Стейтем

Во время съемок погони в фильме «Неудержимые 3» Стейтем решил отказаться от дублера, но не справился с управлением грузовика и упал со скалы прямо в море. Как только грузовик оказался в воде, он тут же пошел ко дну, но актера успели спасти прыгнувшие на помощь каскадеры, и все обошлось: уже на следующий день Стейтем вернулся к съемкам.

7. «Умри, но не сейчас» — Хэлли Берри

Пирс Броснан во время съемок любовных сцен с Хэлли Берри то и дело старался разрядить обстановку и отпустить пару-тройку шуточек, которые срывали один дубль за другим. В одной из сцен героиня Берри ест инжир и целует Пирса: именно в этот момент актер в очередной раз пошутил, а Хэлли подавилась и стала задыхаться. Пирс быстро сориентировался и реанимировал девушку — и больше не отпускал шутки в неподходящий момент.

6. «Грань будущего» — Том Круз

Круз обожает выполнять трюки самостоятельно, но на съемках этого фильма рулить автомобилем доверили его напарнице — актрисе Эмили Блант. Режиссер попросил «прибавить газу», чтобы картинка получилась динамичной, но не тут-то было: девушка слишком сильно разогналась, не успела затормозить и влетела в дерево. Актеры не получили травм, но перепугались не на шутку.

5. «Во все тяжкие» — Аарон Пол

В одной из сцен в пустыне Пол должен был стоять в заранее выбранной точке, но почему-то съемки не клеились. Актер не выдержал и решил подойти к режиссеру, чтобы попросить сымпровизировать и сыграть сцену по-другому. Не успел Аарон отойти на пару метров, как на то самое место, где он только что стоял, упал огромный булыжник — камень удерживал брезент над съемочной площадкой и сильный порыв ветра снес его.

4. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» — Дженнифер Лоуренс

Для эффектных кадров в кинематографе часто используют дым-машины. На съемках одной из частей «Голодных игр» произошла поломка оборудования: из машины выходило столько дыма, что актеры, в числе которых была Дженнифер Лоуренс, вмиг исчезли из виду, а воздух стал едким и тошнотворным. Выход найти было просто невозможно, но съемки успели вовремя остановить, а всех актеров вывести в безопасное место.

3. «Одинокий рейнджер» — Джонни Депп

При создании фильма нужно было снять несколько сцен с лошадьми. Видимо, Джонни не удалось как следует овладеть мастерством всадника, потому как лошадь сбросила актера и протащила более 20 метров. Каким-то чудом Деппу удалось практически не пострадать и вскоре снова вернуться к съемкам.

2. «Срочная доставка» — Джозеф Гордон-Левитт

Во время съемок одной из сцен Джозеф на всем ходу влетел на своем велосипеде в такси и разбил заднее стекло. Актер успел закрыть лицо и спас его от порезов, а вот руки не остались без повреждений: в результате актеру наложили 31 шов. Кстати, эту аварию создатели фильма включили в финальные титры.

1. «Титаник» — Кейт Уинслет