10 фильмов на основе реальных событий, создатели которых утаили от нас важные детали

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Кино — волшебный мир, где не всегда есть место реальности. И даже снимая документальные фильмы, очень просто допустить ошибки и нестыковки. Но что, если пробелы в повествовании не оплошность, а хитрый ход, побуждающий обратить внимание на самое главное?

Мы в AdMe.ru любим фильмы, содержащие скрытый смысл, поэтому отобрали 10 основанных на реальных событиях кинокартин, которые вам захочется посмотреть еще раз.

1. Битва полов (2017)

Спортивная комедия и драма, основанная на подлинной «Битве полов» — легендарном теннисном матче между титаном этого вида спорта Бобби Риггсом и одной из ведущих профессиональных теннисисток того времени Билли Джин Кинг. Режиссерский состав довольно сильно преувеличил накал страстей данного события: на деле это было похоже на обычный матч.

Бобби сказал, что недооценивал свою соперницу и тренировался меньше обычного. Но в фильме Бобби не то что тренировался меньше обычного — он практически никак не готовился к предстоящему матчу из-за самоуверенности. Стоит ли говорить, как сильно он удивился силе и мастерству Билли.

Интересный факт: на протяжении всего фильма мужчины преимущественно смотрят налево, а женщины — направо, что символизировало женскую прогрессивность и мужскую недальновидность.

2. Спасти мистера Бэнкса (2013)

В основе сюжета картины лежит реальная история. Однажды Уолт Дисней пообещал дочерям снять фильм по их самой любимой книге — сказке Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Но ему это удалось лишь спустя 20 с лишним лет, не в последнюю очередь из-за упрямства автора произведения. Персонаж Уолта курит в фильме значительно реже и меньше, чем было на самом деле. Возможно, создателям пришлось осознанно пойти на это упущение в попытке не заострять внимание на вредных привычках человека, придумавшего самый знаменитый детский бренд в истории.

В действительности Уолт Дисней, получивший наконец возможность снять картину, не прислушался к замечаниям писательницы, сухо отметив: «Поезд уже ушел». Таким образом он запретил вносить правки в анимационную составляющую, хотя на том этапе это еще было возможно. Сделал он это по объективным причинам или из-за ответного упрямства, мы не узнаем. Но в фильме этот момент намеренно не показан.

3. Игра в имитацию (2014)

История об английском математике Алане Тьюринге, который помог взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во время Второй мировой войны. Устройство для дешифровки кода Enigma в фильме воссоздано по оригинальному чертежу, созданному Тьюрингом. Однако его специально сделали больших размеров, а также открыли некоторые механические части для пущей эффектности в кадре.

Марк Стронг, исполнивший роль генерал-майора Стюарта Мензиса, носил в фильме подлинный синий в полоску костюм того времени. На этот шаг пошли, чтобы выделить его среди остальных персонажей в Блетчли-Парке.

В реальной жизни Джон Керкносс и Алан Тьюринг никогда не встречались, хотя и работали в одном месте.

4. Богемская рапсодия (2018)

Вокалист Фредди Меркьюри бросает вызов стереотипам и устоям того времени, чтобы стать одним из самых выдающихся артистов на планете. В фильме Фредди поет Полу Прентеру, своему менеджеру и любовнику, песню «Love of My Life», находясь в стенах «Фермы». Однако в реальности в момент написания этой песни Пол и Фредди не работали вместе, так что Прентер попросту не мог быть рядом с ним в это время.

До Live AID (который состоялся летом 1985 года) реальный Фредди не знал о том, что болен СПИДом, и считается, что о диагнозе ему стало известно где-то между 1986 и 1987 годами. В фильме же, напротив, он не только знал об этом, но и сообщил группе перед фестивалем.

Когда в фильме группа заново собралась, Фредди извинился за свой уход и совершенные им ошибки. Он соглашался на любые условия, чтобы вернуться. На самом деле группа не раз собиралась вместе даже после начала сольной карьеры Фредди. По факту Queen никогда не распадалась.

5. Лев (2016)

Исполнивший роль Сару актер Дев Патель (справа) и реально существующий Сару Брайерли.

История о потерявшемся 5-летнем мальчике из трущоб по имени Сару. Каким-то чудом он сумел выжить самостоятельно и найти новый дом в Австралии. А спустя 25 лет Сару возвращается, чтобы найти свою семью. В фильме Сару пытается купить билет на поезд в терминале самообслуживания, но у него не получается. Стоящие в очереди люди начинают нервничать и выталкивают ребенка. В действительности такого не было, однако произошла куда более интересная ситуация. В течение нескольких недель Сару пытался зайцем доехать домой и потому прыгал в абсолютно разные поезда, которые в конечном итоге вернули его обратно в Калькутту, откуда и начался его путь.

Прогуливаясь по улице, Сару встречается взглядом с мальчиком, сидящим в кафе по ту сторону дороги. Мальчик ест суп, и Сару, поймав его взгляд, начинает имитировать его действия, поднося ко рту воображаемую ложку, чем вызывает улыбку у своего зрителя. В жизни Сару действительно встретил на улице мальчика, который, однако, отвел его в полицию. Никакого кафе и сцены с ложкой не было.

Вернувшись домой спустя 25 лет, Сару не может сдержать разочарования и в порыве эмоций бьет кулаком по стене. А в реальности он даже не нашел в себе сил зайти в дом и лишь с грустью наблюдал в окно.

6. Игра на понижение (2015)

История о нескольких людях, которые предсказали мировой экономический кризис 2008 года и заработали на нем, сами того не желая. Шипли и Геллер пришли к своему знакомому Кейси, работающему в Wall Street Journal, чтобы сообщить о махинации, которая вскоре приведет к одному из крупнейших финансовых кризисов в истории. Однако Кейси отказывается публиковать их историю и факты о предстоящем событии. В реальной жизни парни действительно пытались сообщить о надвигающейся проблеме целой куче людей, но никто не заинтересовался. А о том, были ли у них друзья в Wall Street Journal, и вовсе ничего не известно.

Фильм в целом упускает множество деталей произошедшего кризиса, акцентируя внимание на недальновидных и коррумпированных бизнесменах с Уолл-стрит, хотя на самом деле кризис случился не только из-за этого.

7. Король говорит! (2010)

Британский герцог Альберт готовится стать королем Георгом VI. Он неохотно соглашается принять трон и к тому же страдает от сильного заикания. Герцог обращается за помощью к логопеду Лайонелу, использующему нестандартные методы, чтобы излечить недуг и побороть страхи. Во время первого занятия с логопедом Альберт довольно эмоционально реагирует на методы последнего, не стесняясь показывать свой гнев. В реальности Альберт действительно испытывал сильные эмоции во время того сеанса, но это было скорее разочарование в себе, нежели гнев. А в записках логопеда упоминается, что все прошло весьма спокойно.

Альберт разговаривает с Уинстоном Черчиллем. Тот делится опасениями по поводу политики Гитлера и некомпетентности старшего брата Альберта — Дэвида. Тот не пользуется особой популярностью у населения, и потому Черчилль предлагает герцогу стать королем вместо брата. В действительности Черчилль поддерживал Дэвида, а Альберт сам решил стать королем.

Альберт получает поздравления от Черчилля и других высокопоставленных лиц, а после выходит на балкон, чтобы прочитать речь собравшейся толпе. Однако на самом деле ни Черчилль, ни другие чиновники не присутствовали на мероприятии.

8. Социальная сеть (2010)

История создания одной из самых популярных соцсетей — Facebook. В начале фильма Марк Цукерберг выпивает в баре вместе со своей девушкой Эрикой (далее по сюжету фильма он с ней расстается). В реальной жизни он встречался с Присциллой Чан, которая ныне является его женой. В картине же Эрика появляется еще множество раз, так или иначе влияя на действия Марка.

Саверин, один из соучредителей соцсети, возвращается домой насквозь мокрый. Марк должен был забрать его из аэропорта, но не сделал этого, что спровоцировало конфликт. Но в реальности Марк забрал коллегу из аэропорта, да и в целом он отличался (и отличается) пунктуальностью и верностью слову.

9. Филомена (2013)

Исполнительница роли Филомены актриса Джуди Денч (слева) и настоящая Филомена Ли.

Ирландка по имени Филомена в раннем возрасте родила сына. Родители, посчитав свое чадо пропащим, отправили ее в монастырь, а ее сына — на усыновление в американскую семью. Повзрослев, она пыталась найти своего ребенка, но безуспешно. И тут ее историей заинтересовался опытный журналист Мартин Сиксмит. В фильме есть целый ряд связанных сцен, которые передают лишь часть правды. Так, в аэропорту Филомена делится с Мартином впечатлениями от недавно прочитанной новеллы. Эта и последующие эпизоды говорят о том, что мужчина и женщина вместе путешествовали в Вашингтон, что не является правдой. Все последующие подобные моменты созданы лишь для того, чтобы сгладить повествование. На самом деле Филомена практически не контактировала с Мартином вживую.

Мартин поинтересовался у Филомены, откуда она узнала о том, что ее сын гей, на что получил ответ: «Мне стоило лишь увидеть его фотографию в причудливом комбинезоне, чтобы все понять». Но на самом деле она до последнего не знала о сексуальной ориентации сына, более того, была очень шокирована правдой.

В фильме есть сцена, где Филомена и Мартин вместе едут к близкому другу ее сына — Питу. Однако на самом деле они не посещали его дом в Штатах, Питер сам отправился в Великобританию, где они и встретились в доме Мартина.

10. Капитан Филлипс (2013)

Исполнивший роль капитана актер Том Хэнкс (слева) и реально существующий капитан Ричард Филлипс.

Около берегов Африки сомалийские пираты пытаются захватить контейнеровоз MV Maersk Alabama. Команда корабля дает отпор, и захватчики вынуждены отступить, по удачному стечению обстоятельств прихватив c собой капитана корабля. Филлипс и его коллега Шейн видят на радаре судно пиратов, и капитан приказывает команде подготовиться к опасности. На самом же деле Филлипс не был командным игроком и, более того, оставил своих подчиненных во время нападения пиратов.

В сцене, где пираты грозятся убить кого-то, Филлипс просит стрелять в него и не трогать команду. В реальности такого не было.