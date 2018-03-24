10 фильмов, на которые мы посмотрели другими глазами, когда выросли

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Было ли у вас такое, что, пересматривая фильм, который вам нравился много лет назад, вы испытывали совсем другие чувства и стали замечать то, о чем раньше не думали? Например, почему Супермена никто не узнает без очков и сколько зарабатывает папа Кевина из фильма «Один дома».

AdMe.ru на примере 10 популярных фильмов решил показать, как с возрастом меняется наше восприятие. В конце статьи вы узнаете, на какого героя знаменитого мультфильма никогда не смогут посмотреть одними глазами ребенок и взрослый.

10. Мулен Руж

Что думает ребенок: «Красивый и бедный поэт влюбляется в звезду кабаре „Мулен Руж“, и начинается история неземной любви. Несмотря на то, что Сатин и Кристиан — люди из разных миров, они все же решаются побороться за свое счастье. Их чувства проходят через множество испытаний, но есть то, что даже любовь побороть не в силах». Что думает взрослый: «Это, безусловно, сказка про любовь. Жаль только нет той доброй феи, которая могла бы в конце всех спасти. Хотя подождите, есть же абсентовая фея в исполнении Кайли Миноуг... и кажется, я сам ее недавно видел».

9. Паранормальное явление

Что думает ребенок: «Все мои страхи в одном фильме: непонятные тени, скрипы, кто-то трогает меня за ногу, пока я сплю, еще и дверь открывается сама собой. Сегодня я точно не усну». Что думает взрослый: «Привидение оставляет следы на полу. Значит, у них есть ноги? Интересно. А главные герои — странные ребята. С одной стороны, они скептики, но боятся выходить из комнаты, когда слышат странные звуки. С другой — храбрецы, призывающие подойти поближе то, что скрывается в темноте. При этом им страшно оставаться в таком доме, но уезжать они никуда не собираются. Лично я бы при первой же паранормальной активности схватил документы, ноутбук, кота и тотчас уехал бы, не пытаясь угадать, кто именно поселился в моем доме — призрак или древнее зло».

8. Дневник Бриджит Джонс

Что думает ребенок: «Бриджит — смешная, неуклюжая, но обаятельная толстушка. Она постоянно пытается похудеть и наладить свою личную жизнь, потому что все ее родственники вечно напоминают ей о возрасте». Что думает взрослый: «Почему все считали, что Бриджит — толстая женщина в летах? Стрелка на ее весах показывала от 56 до 59 кг при росте 163 см, и разве немного за 30 — это уже старость?»

7. Один дома

Что думает ребенок: «Если когда-нибудь воры надумают залезть в мой дом, то я тоже сделаю ловушки, и благодаря Кевину у меня уже есть пара идей». Что думает взрослый: «А в фильме упоминается, кем работает папа Кевина? Сколько он зарабатывает, если может позволить себе содержать такой дом и вывезти все свое немалое семейство на Рождество (когда цены выше не придумаешь) на каникулы? Я бы не стал ставить ловушки, потому что быстро бы про них забыл, и мой дом стал бы опасен в первую очередь для меня».

6. Добро пожаловать в Zомбилэнд

Что думает ребенок: «Фильм про зомби, который не страшно смотреть». Что думает взрослый: «Идеальная инструкция для выживания. Вот серьезно, если завтра наступит эпидемия, то я запишу все советы из фильма и выживу. Только вот вопрос: если убить первого зомби, тем самым сразу же остановив распространение вируса, то вместо вручения медали могут посадить в тюрьму за убийство?»

5. Фильмы о Гарри Поттере

Что думает ребенок: «Сказка про трех волшебников, которую можно пересматривать бесконечно». Что думает взрослый: «Фанаты подозревают, что Рон — это Дамблдор (он тоже был рыжим в молодости), который пользуется маховиком времени. Но есть еще один персонаж, который активно путешествовал во времени — Гермиона. Интересно, если учесть все ее перемещения, сколько лет она себе накрутила? Не зря же она была умна не по годам и знала больше остальных».

4. Друзья

Что думает ребенок: «„Друзья“ — клевые, особенно Джо. Когда вырасту, мы с друзьями тоже будем снимать квартиру и проводить время в кафе». Что думает взрослый: «Когда они успевают работать, если постоянно сидят в кафе, почему их до сих пор не уволили? И сколько стоит аренда их квартир в Нью-Йорке, если ее могут позволить себе офисный работник, повар, палеонтолог, безработный актер, избалованная папенькина дочка и хиппующая певица? Они платили равными долями? И да, „Друзья“ — клевые, особенно Джо».

3. Лжец, лжец

Что думает ребенок: «Так ему и надо! Врать нехорошо». Что думает взрослый: «Только в фильмах человек, который неоднократно подводил окружающих, может быть реабилитирован благодаря одному сумасшедшему поступку. И как героям фильмов всегда так легко удается пройти без билета и досмотра все службы в аэропорту?»

2. Титаник

Что думает ребенок: «Красивая история любви и одна из самых страшных катастроф в истории человечества. Песню, от которой бегут мурашки благодаря Селин Дион, обязательно нужно выучить». Что думает взрослый: «Роза, как ты можешь говорить „мне холодно“ Джеку, в то время как он полностью находится в ледяной воде, а ты — на двери? И почему ты не подвинулась?! Зрители видели ракурс сверху, вам бы хватило места для двоих».

1. Супермен

Что думает ребенок: «Кому нужен Бэтмен? Он же даже летать не умеет! А вот Супермен еще и пуленепробиваемый, обладает суперсилой и суперзрением». Что думает взрослый: «Зачем носить трусы поверх костюма? И почему, когда Кларк Кент надевает очки и прячет кудряшку, в нем никто не узнает героя?»

Бонус: Симпсоны

Что думает ребенок: «Если я когда-нибудь буду похож на Гомера, то моя жизнь закончена». Что думает взрослый: «Вот бы стать Гомером Симпсоном! У человека есть все — двухэтажный дом с гаражом, две машины, красавица-жена, трое детей, кошка и собака. У него хватает средств все это содержать, а в трудные моменты его близкие всегда рядом».

А на какие фильмы вы посмотрели другими глазами, когда стали взрослее? Поделитесь в комментариях!