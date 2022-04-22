10 фильмов, которые стоит посмотреть каждому, по мнению Киану Ривза — самого доброго актера Голливуда
Киану Ривз прослыл самым доброжелательным и трогательным парнем Голливуда. Но не стоит забывать, что на этом его заслуги не заканчиваются. Ведь он также является одним из культовых и безмерно талантливых актеров, в копилке которого числится огромное количество наград и номинаций: начиная с «Самого желанного мужчины» и заканчивая, конечно же, «Лучшим актером».
Мы в AdMe.ru решили, что многим нашим читателям было бы любопытно узнать, какие картины может назвать обязательными к просмотру человек, который и сам имеет большой стаж работы в киноиндустрии, и участвовал в съемках более 80 фильмов. А в конце статьи вас ждет интригующий бонус — единственный фильм из списка актера, в котором он снимался сам.
Как гласит легенда, данный перечень в целом появился благодаря Керри-Энн Мосс, его коллеге по цеху на съемках «Матрицы». Однажды она попросила его подкинуть всего лишь пару идей для вечернего кинопросмотра. А он не стал ограничиваться 2–3 фильмами, подошел к просьбе с максимальной ответственностью и в итоге скинул список сразу из 18 кинокартин.
Мы же в свою очередь отобрали из списка 10 более свежих фильмов с высокими оценками, отфильтровали их по рейтингу — по возрастанию — и дополнили описаниями для вашего удобства. Желаем приятного просмотра!
10. Воспитание Аризоны
Эта искрометная комедия с Николасом Кейджем в главной роли является второй работой в карьере братьев Коэнов. Сюжет повествует о парне по имени Хай Макданнох, который из-за вечных попыток проворачивать сомнительные делишки частенько видится в участке с офицером Эдвиной. Впоследствии он влюбляется в нее и обещает исправиться. Они женятся и начинают жить вместе, но их счастье омрачается новостью о бесплодии девушки. В итоге Хай решается на очередную авантюру, но еще более абсурдную, чем все предыдущие.
«Коэны обладают специфическим чувством юмора, но именно это и делает каждый их фильм чрезвычайно смешным и притягательным. С учетом сказанного сложно решить, какой из их фильмов лучший, но этот — определенно достойный претендент: дикий и безумный, но очень трогательный». © Sandcooler / IMDb
- Рейтинг IMDb — 7,3
9. Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Данная картина — остроумное дополнение к культовому «Гамлету» Шекспира. Только в отличие от оригинальной истории сюжет в этом фильме разворачивается с точки зрения второстепенных персонажей — неразлучных товарищей принца Гамлета. И в их версии событий душещипательная история превращается в трагикомический фарс. Что немаловажно, Розенкранца и Гильденстерна на экране мастерски воплотили небезызвестные Гэри Олдмен и Тим Рот, так что наслаждение мощной актерской игрой зрителям обеспечено.
- Рейтинг IMDb — 7,3
8. Безумный Макс 2
В этом боевике главную роль исполнил молодой Мел Гибсон, а сюжет повествует о продолжении путешествия одинокого водителя по имени Макс по пустошам далекой Австралии.
В ходе своих приключений мужчина находит ученого, который провожает его в некую общину, охраняющую полезные ресурсы. Поначалу Макс был ведом только собственной выгодой. Однако по мере развития событий, когда поселение стало целью разношерстной группы водителей и мотоциклистов, он решается помочь местным жителям и вместе с ними вступает в неравную схватку с противниками.
- Рейтинг IMDb — 7,6
7. Сверкающие седла
Железнодорожная компания, стремясь избежать зыбучих песков, решает протянуть новую ветку дороги через городок Рок-Ридж. Во имя своей цели она сначала подкупает губернатора, а затем назначает в городке нового шерифа, который не должен был протянуть больше суток под напором горожан и тем более специально засланной на территорию шайки людей, которые должны были намеренно поднять шум. Однако все идет не по плану: несмышленый на первый взгляд шериф всерьез решается дать отпор.
- Рейтинг IMDb — 7,7
6. Джоси Уэйлс — человек вне закона
Джоси Уэйлс, главный герой фильма в исполнении блистательного Клинта Иствуда, — всего лишь мирный фермер, который всегда мечтал жить спокойной жизнью и не желал проблем. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь он ведом единственной целью — восстановить справедливость. Джоси объявлен человеком вне закона и вынужден скрываться от преследования. Но благо, что в пути он встречает группу изгоев, которая составляет ему компанию в его опасном путешествии, взамен оказываясь под его защитой.
- Рейтинг IMDb — 7,8
5. Большой Лебовски
«Большой Лебовски» — еще один культовый фильм братьев Коэнов в этом списке. Сюжет картины повествует о герое Джеффри Лебовски по прозвищу Чувак. Даже будучи безработным и без копейки в кармане, он считает себя совершенно счастливым человеком.
Но однажды он обнаруживает у себя дома странных гостей, которые требуют вернуть деньги, которые якобы задолжала его жена. Ему удается объяснить, что он никогда не был женат, и недоразумение практически оказывается исчерпано. Вот только перед уходом эти люди портят Джеффри его любимый ковер. И тогда он решает отправиться на поиски того Лебовски, за которым они приходили, чтобы получить от него компенсацию.
- Рейтинг IMDb — 8,1
4. Монти Пайтон и Священный Грааль
Данная фэнтезийная кинокомедия широко известна своим шедевральным черным юмором, и ее определенно стоит посмотреть всем, кто хочет от души посмеяться.
Сюжет картины юмористически обыгрывает легенду о короле Артуре. Однажды он решает отправиться в путешествие на поиски Святого Грааля в компании рыцарей Круглого стола. По пути они сталкиваются с самыми нелепыми персонажами и абсурдными ситуациями, все глубже погружая зрителя в пучину юмористического безумия.
- Рейтинг IMDb — 8,2
3. Заводной апельсин
Режиссером этого культового фильма является Стэнли Кубрик, и снят он по мотивам одноименного романа-антиутопии Энтони Берджесса.
Картина повествует об Алексе Делардже — весьма асоциальном элементе общества и по совместительству безжалостном лидере беспринципной банды подростков, которым совершенно не знакомы никакие нормы морали. Однажды молодой человек все-таки оказывается схваченным и в надежде смягчить свою участь соглашается принять участие в экспериментальной терапии по коррекции поведения.
- Рейтинг IMDb — 8,3
2. Амадей
Фильм снят на основе одноименной пьесы, которая является вольной интерпретацией биографий Вольфганга Моцарта и Антонио Сальери. Картина получила целых 8 премий «Оскар».
Будучи ребенком, Сальери безмерно мечтал стать великим композитором и упорно занимался музыкой, чтобы приблизиться к своей мечте. Спустя 7 лет на светском приеме Сальери встречается с Моцартом и испытывает глубокое потрясение: музыкальный дар, о котором Сальери всегда мог только мечтать, оказался отпущенным какому-то бесшабашному, грубому и проказливому мальчишке. Преисполнившись гневом из-за такой великой несправедливости, Сальери решает уничтожить Моцарта, для начала притворившись его союзником.
- Рейтинг IMDb — 8,4
1. Леон
Культовая картина режиссера Люка Бессона. Главные роли сыграли Жан Рено, Гэри Олдмен, а также Натали Портман, для которой съемки в данном фильме были дебютом.
Главный герой по имени Леон ведет уединенный и закрытый образ жизни и в свободное от своей довольно специфической работы время занимается исключительно умиротворяющими вещами: делает гимнастику, ухаживает за любимым растением и ходит в кино. Однажды он встречает девочку-подростка Матильду, которая растет в неблагополучной семье. Когда ее отец впутывается в очередную опасную передрягу, девочка просит у Леона убежища. И неожиданно для себя мужчина довольно быстро вливается в роль ее отца и друга.
- «Музыка, операторская работа, актерская игра — все великолепно. Каждый кадр — искусная фотография, которую можно повесить на стену. Истинный шедевр!» © mcdflint / IMDb
- Рейтинг IMDb — 8,5
Бонус: «Неоновый демон»
«Неоновый демон» — психологический триллер с актрисой Эль Фэннинг в главной роли. Сюжет картины повествует о 16-летней Джесси, которая, едва окончив школу, переезжает из провинциального городка в Лос-Анджелес с целью стать профессиональной супермоделью. Благодаря полезным знакомствам, а также посещению многочисленных фотосессий и вечеринок она довольно быстро возносится по карьерной лестнице и приближается к своей мечте. Но за стремительный успех приходится расплачиваться, да и конкурентки всегда держат на прицеле.
- Рейтинг IMDb — 6,1
Любопытно, что данный фильм — единственный из списка Киану, в котором он сыграл лично. Более того, даже рейтинг киноленты, реакция критиков и сборы отличаются от прочих в худшую сторону. Определенно, в фильмографии актера есть множество гораздо более популярных и удачных ролей, но, судя по всему, именно в этой картине он все же увидел что-то особенное.
Расскажите, удивила ли вас такая киновыборка актера или вы разделяете его вкусы?