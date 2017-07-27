10 фильмов, которые стоит посмотреть без мужчин

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AdMe.ru собрал 10 фильмов, которые помогут вам отвлечься от рутины и погрузиться в мир женских страстей, тайн, трагедий и побед. Смотрите их наедине или с подружками, но обязательно прихватите с собой хорошее настроение и любимые лакомства. Устраивайтесь поудобнее и... поехали!

В ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг Прекрасная девушка с безупречным чувством стиля возвращается в родное захолустье. Местные жители ей совсем не рады, ведь еще ребенком бедняжку обвинили в убийстве. Однако то, какие чудесные наряды она шьет для горожан, быстро возвращает их расположение. Стильный фильм с умопомрачительной Кейт Уинслет в главной роли. Рейтинг IMDb — 7,1

В ролях: Руни Мара, Эйдан Тернер, Тео Джеймс, Эрик Бана Розанна — самая загадочная пациентка в психиатрической клинике, которая провела в заточении большую часть своей жизни. Новый главврач доктор Грин случайно находит дневник женщины, который прольет свет на удивительную судьбу этой пациентки — в прошлом красавицы, пережившей немало испытаний, но также знавшей настоящую любовь и страсть. Рейтинг IMDb — 6,6

В ролях: Джессика Честейн, Йохан Хелденберг, Даниэль Брюль, Тимоти Редфорд Этот фильм основан на реальной истории супругов Яна и Антонины Жабинских, которым удалось спасти жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Рискуя собственными жизнями, они предоставляли укрытие в Варшавском зоопарке людям, гонимым чудовищным режимом. Антонина — женщина со стальной силой воли, которая также пережила свою личную трагедию. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Лора Дерн, Кристен Стюарт, Мишель Уильямс, Лили Гладстоун, Джеймс ЛеГрос Судьбы трех очень разных женщин пересекаются причудливым образом в американском городишке. Одна тщетно пытается уладить сложную ситуацию на работе, вторая одержима идеей постройки дома, но не замечает, как ее брак трещит по швам, а третья вдруг сильно привязывается к девушке, преподающей юриспруденцию. У каждой своя жизнь, своя история, но есть кое-что, что объединяет их всех. Рейтинг IMDb — 6,6

В ролях: Амандла Стенберг, Ник Джон Робинсон, Аника Нони Роуз, Ана де ла Регера Мэдди, еще совсем юная девушка, влюбляется в своего друга Олли, но она никогда не сможет прикоснуться к нему, поцеловать его, обнять. Ведь Мэдди страдает от редкой болезни, из-за которой вынуждена коротать дни в герметичной комнате. Но соблазн увидеть мир столь велик! Особенно когда ты очарована чувством первой любви. Рейтинг IMDb — 6,3

В ролях: Катрин Денев, Катрин Фро, Оливье Гурме, Квентин Долмер История о двух, казалось бы, непохожих, но ярких женщинах. Клер живет размеренной обеспеченной жизнью, она прочно обустроилась в своем уютном мирке. И вдруг на ее голову сваливается Беатрис — мачеха, которую она не видела вот уже 30 лет. Взрывная и непредсказуемая Беатрис просит помощи у Клер, но оказывается, что и у нее есть ценный урок, который она может преподнести падчерице. Рейтинг IMDb — 7,2

В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс Макэвой, Эдди Марсан, Джон Гудман, Тоби Джонс, София Бутелла Агент британской разведки Лоррейн Бротон не только умна, опасна и способна победить в рукопашном бою любого мужчину, но еще и чертовски привлекательна. Одна беда — все близкие ей люди погибают, ведь на Лоррейн объявлена охота. Чтобы выйти из нее живой, она объединяется с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. В шпионских играх можно ожидать любого поворота. Рейтинг IMDb — 7,3

В ролях: Джессика Браун Финдлей, Эндрю Скотт, Джереми Ирвин, Том Уилкинсон Чудоковатая одинокая Белла живет в мире собственных фантазий, но все резко меняется, когда ей приходится решать одну непосильную для нее проблему. Судьба знакомит Беллу с любовью, которая, как известно, способна перевернуть всю нашу жизнь. Тут-то и начинаются настоящие чудеса. Невероятно добрая история, оставляющая светлое чувство на душе. Рейтинг IMDb — 6,8

В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер, Киан Лоули Саманта — успешная беззаботная девушка, которой всегда во всем везло. Но не в этот раз. В один день что-то пошло не так, и случилась ужасная авария, которая теперь повторяется вновь и вновь, словно какое-то проклятье. Оказавшись запертой в роковом дне, Саманта пытается понять, где она допустила ошибку и как ей вырваться из порочного круга. Параллельно она узнает много нового о друзьях, родственниках и самой себе. Рейтинг IMDb — 6,4

В ролях: Марион Котийяр, Луи Гаррель, Алекс Брендемюль, Брижит Роюан Габриэлла живет лишь мечтами о прекрасной неземной любви. Ее родственники всерьез обеспокоены состоянием девушки. Чтобы уберечь Габриэллу от соблазна и любовного безумия, они решают поскорее выдать девушку замуж за порядочного человека. Но с ним Габриэлла чувствует себя крайне несчастной. Однажды любовь все-таки приходит в ее жизнь — в виде раненого ветерана Вьетнамской войны Андрэ, в которого она влюбляется без памяти. Рейтинг IMDb — 6,7