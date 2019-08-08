10 фильмов, которые помогут расслабиться и обо всем забыть

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Фильмы, которые хоть и кажутся комедиями, и смотрятся легко, но все же оставляют после себя тонкое философское послевкусие. Именно такие киноленты мы хотим показать вам в сегодняшней статье. Надеемся, вас приятно удивят небанальные сюжеты и тонкий юмор.

Мы в AdMe.ru уверены, что если мы все-таки подзабыли что-то новенькое и интересное, то вы нам об этом сообщите.

SuperАлиби (Alibi.com), 2017

В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и другие

Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и другие Рейтинг IMDb: 6,5

6,5 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,4 Агентство по созданию алиби под руководством Грега работает не покладая рук. Проект суперуспешен, наш главный герой на вершине счастья, пока на его пути не встречается девушка его мечты, которая, увы, ненавидит обман. Главный герой даже не представляет, как сложно ему будет выбраться из той ловушки, которую он сам себе приготовил.

Это очень забавная история (It’s Kind of a Funny Story), 2010

В ролях: Эмма Робертс, Зак Галифианакис, Зои Кравиц и другие

Эмма Робертс, Зак Галифианакис, Зои Кравиц и другие Рейтинг IMDb: 7,10

7,10 Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3 Главному герою, подростку Крэйгу, снится сон, в котором он совершает самоубийство, и после пробуждения парень пугается до такой степени, что решает добровольно лечь в клинику для душевнобольных. По случайности его направляют во взрослое отделение, и тут начинается самое интересное. Кто бы знал, что дружбу и любовь можно встретить в таком неожиданном месте?

Большой брат (Dai si hing), 2018

В ролях: Донни Йен, Джо Чэнь, Юй Кан и другие

Донни Йен, Джо Чэнь, Юй Кан и другие Рейтинг IMDb: 6,3

6,3 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,0 Военный офицер в отставке устраивается работать учителем в обычную школу Гонконга, которая, увы, находится на грани закрытия в связи с тем, что ее выпускники имеют почти нулевую успеваемость. Главный герой решает эту проблему самым нетривиальным способом, который подсказывает ему его военное прошлое и доброе сердце.

Как отец (Like Father), 2018

В ролях: Кристен Белл, Даниэль Девенпорт и другие

Кристен Белл, Даниэль Девенпорт и другие Рейтинг IMDb: 6,1

6,1 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,0 Главную героиню прямо у алтаря бросает жених, но не пропадать же медовому месяцу? Волей судьбы несостоявшаяся жена отправляется в путешествие со своим отцом, который оставил ее 20 лет назад.

Команда «А» (The A-Team), 2010

В ролях: Лиам Нисон, Брэдли Купер, Джессика Бил, Патрик Уилсон и другие

Лиам Нисон, Брэдли Купер, Джессика Бил, Патрик Уилсон и другие Рейтинг IMDb: 6,8

6,8 Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4 Сложившуюся команду ветеранов войны в Ираке обвиняют в преступлении, которое было совершено кем-то другим. И чтобы вернуть себе не только свободу, но и репутацию, ребята принимают решение самостоятельно найти виновных.

Сорняки (Mauvaises herbes), 2018

В ролях: Катрин Денев, Керон, Андре Дюссолье и другие

Катрин Денев, Керон, Андре Дюссолье и другие Рейтинг IMDb: 7,3

7,3 Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4 В центре запутанного сюжета мелкий мошенник и бывший беспризорник Уаэль, который со своей приемной матерью Моник зарабатывает на жизнь обманом. Когда этот необычный дуэт случайно обводит вокруг пальца хорошего знакомого Моник, жизнь главного героя разворачивается на 180 градусов.

Мисс Переполох (She’s Funny That Way), 2014

В ролях: Дженнифер Энистон, Оуэн Уилсон и другие

Дженнифер Энистон, Оуэн Уилсон и другие Рейтинг IMDb: 6,1

6,1 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,0 Когда в жизнь бродвейского режиссера врывается Изабелла, девушка по вызову, все переворачивается вверх дном. Вскрываются немыслимые семейные тайны, скандалы разгораются на каждом шагу, другими словами, от тихой и спокойной жизни главного героя ничего не остается. Но оно того стоит.

Уйти красиво (Going in Style), 2016

В ролях: Майкл Кейн, Морган Фриман, Алан Аркин и другие

Майкл Кейн, Морган Фриман, Алан Аркин и другие Рейтинг IMDb: 6,6

6,6 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,7 Старые друзья, авантюристы Вилли, Джо и Эл, под страхом нищей старости решают совершить преступление: ограбить банк с целью вернуть свои законные пенсионные накопления, чего бы это им ни стоило.

Целитель (The Healer), 2017

В ролях: Оливер Джексон-Коэн, Джонатан Прайс, Камилла Ладдингтон

Оливер Джексон-Коэн, Джонатан Прайс, Камилла Ладдингтон Рейтинг IMDb: 6,2

6,2 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,4 Главный герой Алек, ведущий более чем разгильдяйский образ жизни, пребывает в уверенности, что только женщины, азартные игры и алкоголь могут наполнить жизнь смыслом. На его пути попадается родственник, готовый оплатить все долги Алека, выдвинув взамен довольно странное условие: тот должен пожить год в небольшом местечке далеко от своего нынешнего дома.

Жених на двоих (Jour J), 2018

В ролях: Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон и другие

Рем Кериси, Николя Дювошель, Джулия Пьятон и другие Рейтинг IMDb: 6,9

6,9 Рейтинг «КиноПоиска»: 6,2 В центре сюжета незадачливый парень Матиас, у которого на носу свадьба. Но вот устраивает это торжество неуловимая бывшая любовница главного героя, чувства к которой еще не остыли, и Матиас становится перед нелегким выбором.