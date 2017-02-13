10 фильмов, которые поднимут настроение после неудачного дня

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Ничто не поможет лучше справиться с усталостью и плохим настроением, чем хорошая история, наполненная теплом, любовью, уютом и радостью. AdMe.ru подготовил подборку фильмов, которые даже после самого плохого дня напомнят о том, что жизнь полна счастья

Неуютная ферма

Cold Comfort Farm, 1994

Обстоятельства вынуждают юную Флору Пост переехать к родственникам в деревню. Родные героини все как на подбор со странностями, дом в запустении, а семейные страсти все накаляются. Но девушка твердо верит: здравый смысл поможет ей справиться со всеми драмами.

Рейтинг IMDb — 7,3

Красивые девушки

Beautiful Girls, 1996

Музыкальная карьера Вилли Конвея не сложилась, и он возвращается в свой родной городок, маленький, затерянный на просторах Америки Найт-Ридж. А там семья, старые друзья, успевшие вырасти за время отсутствия героя соседские дети. И у всех есть свои истории.

Рейтинг IMDb — 7,2

X+Y

X+Y, 2014

Нейтан Эллис — замкнутый подросток с выдающимся талантом математика. Он вынужден выйти из зоны комфорта, когда его отбирают представлять Великобританию на Международной математической олимпиаде. Столкнувшись с трудностями адаптации к новым обстоятельствам, Нейтан раскрывает в себе новые силы, учится понимать людей и встречает первую любовь.

Рейтинг IMDb — 7,2

Мужской стриптиз

The Full Monty, 1997

Оставшиеся без работы герои пытаются как-то заработать, организовав свое стриптиз-шоу. Затея окажется обреченной на провал, ведь новоиспеченные танцовщики не отличаются неземной красотой и натренированными телами. Поэтому они решают привлечь внимание потенциальных зрительниц радикальным способом.

Рейтинг IMDb — 7,2

Да, возможно

Definitely, Maybe, 2008

Когда 10-летняя дочь Уильяма просит его рассказать о прошлом, он открывает ей правду о трех главных женщинах своей жизни, изменив лишь имена возлюбленных. Отвечая на вопросы дочери, Уильям понимает, что ему еще не поздно попытаться вернуть главную любовь своей жизни. Но вот кто из трех девушек та самая единственная?

Рейтинг IMDb — 7,2

Чистый лист

La tête en friche, 2010

Французский фильм о встрече двух очень разных людей. Жермен — провинциал, которого все знакомые считают недалеким. Однажды в парке он встречает милую пожилую даму Маргаретту. Между ними возникает настоящая дружеская симпатия. Маргаретта открывает Жермену мир литературы, тем самым меняя всю его жизнь.

Рейтинг IMDb — 7,2

Десятидюймовый герой

Ten Inch Hero, 2006

В маленькой закусочной рядом с морем работают молодые люди — три девушки и один парень. Все они еще в начале своего пути, у всех есть свои мечты и свои страхи. Солнечный, искренний и романтичный фильм.

Рейтинг IMDb — 7,5

Невероятное путешествие мистера Спивета

The Young and Prodigious T.S. Spivet, 2013

Мистеру Спивету всего 10, но он уже считается признанным гением. Когда его чертежи чудо-изобретений получают награду престижного столичного университета, мальчик сбегает из дома, чтобы лично забрать свой приз. Но для этого ему придется пройти через всю страну.

Рейтинг IMDb — 7,1

Большая афера

The Grand Seduction, 2013

После запрета рыбной ловли жители канадской деревеньки лишились единственного занятия. Большинство предпочли уехать (даже мэр сбежал под покровом ночи), а оставшаяся сотня с небольшим жителей пытается спасти свою малую родину: для этого всего-то нужно найти 100 тыс. долларов на взятку, увеличить численность населения и уговорить городского доктора осесть в этой глухой местности.

Рейтинг IMDb — 7,0

Сияние радуги

A Shine of Rainbows, 2009

Семья О’Доннел усыновляет мальчика по имени Томас. Замкнутый и нелюдимый, он разочаровывает своего приемного отца, но Мария О’Доннел, любящая и добрая женщина, сумела найти путь к сердцу ребенка.

Рейтинг IMDb — 7,2