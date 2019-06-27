10 фильмов, которые пересняли, чтобы угодить зрителям

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Тестовые показы — обязательный процесс для каждой «горячей» ленты Голливуда. После долгих месяцев работы над картиной ее создателям довольно сложно оценивать проект непредвзято, а еще труднее — угадать, как на нее отреагирует аудитория. В такой ситуации случайные зрители могут не только подметить слабые моменты в картине, но и полностью изменить ход повествования. Кстати, попасть на предварительный просмотр может каждый, единственное требование к зрителю — его беспристрастность.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что будущее многих известных фильмов напрямую зависело от мнения фокус-группы.

Бульвар Сансет (1950)

Мрачный нуар о трагедии звезд Голливуда вызвал настоящий фурор в мире кино, собрав целый букет премий, в том числе 3 «Оскара», и вся эта слава — заслуга первых зрителей. Во время предварительного просмотра абсолютно каждый в зале смеялся в первые несколько минут. Но через полчаса публика была озадачена. Зрители не могли понять, что перед ними — драма или комедия. Многие начали уходить из зала, так и не дождавшись развязки. Когда режиссер ленты Билли Уайлдер спросил одного из зрителей, в чем же дело, то в ответ получил следующее: «Такого отвратительного фильма я еще не видел». Дело в том, что в начальной версии картины труп Гиллиса повествует свою печальную историю другим мертвецам. Что же, пришлось переснять начало картины.

Лига справедливости (2017)

Изначально планировалось, что «Лига справедливости» станет продолжением картины «Бэтмен против Супермена», однако супергеройский фильм с треском провалился в прокате. Производство «Лиги» уже шло полным ходом, и, опасаясь за будущее фильма, режиссеры решили переснять около 20 % ленты, учитывая нелестные комментарии критиков и аудитории. Таким образом, вырезали все сцены с Виктором Стоуном до его «трансформации», многие диалоги между супергероями были сокращены буквально до пары строчек, пересняты практически все моменты с Суперменом, отснят эпизод с выкапыванием его гроба, а также добавлено упоминание о прошлом Чудо-женщины и еще много других мелочей, которые полностью изменили атмосферу фильма.

Побег из Шоушенка (1994)

Один из лучших фильмов по версии IMDb, способный похвастаться не только наградами и номинациями, но и пламенной любовью зрителей, также мог получить совсем другой отклик. По задумке режиссера Фрэнка Дарабонта, финал картины не должен был быть настолько оптимистичным: перед зрителем вставал вопрос, сможет ли Рэд приспособиться к свободной жизни после стольких лет, проведенных за решеткой. Естественно, ответ напрашивался отрицательный. Фокус-группа была абсолютно против такого пессимистичного финала, и режиссеру ничего не оставалось, кроме как переснять развязку, добавив сцену, где Рэд встречается с Энди после долгих лет разлуки.

Новые мутанты (2020)

О «Новых мутантах» заговорили еще в 2016 году. Сценаристы пообещали аудитории фильм с «уникальным, оригинальным голосом», но трейлер, вышедший в 2017 году, показал зрителям совершенно другой жанр — настоящий хоррор, смутив тем самым фанатов супергеройского кино. Многочисленные негативные комментарии под трейлером намекали на то, что фильм может с треском провалиться в прокате, и премьеру перенесли на год, отправив «мутантов» на пересъемку. Но после слияния Disney и Fox премьеру передвинули аж на 2020 год.

Титаник (1997)

Первый сеанс «Титаника» шел около 5 часов. Вряд ли у кого-то повернется язык назвать драму о легендарном лайнере неинтересной и неинтригующей, но 5 часов — это слишком много. Прислушавшись к первым зрителям, Джеймс Кэмерон вырезал из фильма 45 минут, в числе которых были сцены с айсбергом, проплывающим за окном, борьба между Джеком и Каледоном и спасение выживших пассажиров. Также режиссер решил поменять слегка комичную концовку, где за «Сердце океана» с Розой борется искатель сокровищ Брок, на драматичную, которую все мы сегодня так любим.

Отряд самоубийц (2016)

С «Отрядом самоубийц», на который фанаты возлагали большие надежды, с нетерпением отсчитывая дни до премьеры, была совершенно другая история. Несмотря на то что ранние реакции на фильм оказались положительными, проект был отослан обратно режиссеру. У создателей появились сомнения: не повторит ли лента печальную историю «Бэтмена против Супермена»? Было решено мрачный и драматичный вариант, где в центре внимания стоят отношения Харли и Джокера, заменить на легкий и глуповато-комичный. В итоге долгожданная картина собрала негативные рецензии практически всех популярных журналов и отрицательные отзывы аудитории.

Дэдпул-2 (2018)

Первые зрители 2-й части «Дэдпула» тоже высказали свои замечания к фильму: с острым на язычок супергероем все было нормально, но им не понравилось, что в ленте так мало сюжетного времени посвящено Кейблу и Домино. Создатели пошли навстречу аудитории и досняли несколько эпизодов с этими персонажами. Также они решили убрать сцену после титров, где Дэдпул путешествует во времени, сославшись на то, не видят в ней необходимости.

Красотка (1990)

Романтическая комедия, вселяющая в девушек надежду на то, что на свете еще существуют те самые принцы на белом коне, изначально была острой социальной драмой. По задумке режиссера, Вивиан была наркоманкой, которая занималась проституцией исключительно ради денег на очередную дозу. Развязка такого сюжета была соответствующей: Эдвард выталкивает красотку из своей машины, бросая ей из окна обещанную сумму. К счастью, компания Disney была против настолько мрачной драмы и предложила режиссеру отснять еще несколько версий концовок ленты. Конечно, зрители выбрали самый оптимистичный, а создателям фильма пришлось переснять многие эпизоды, чтобы лента приобрела мягкий комедийный оттенок.

Охотники за привидениями (2016)

Перезагрузку знаменитой фантастической комедии кинофанаты изначально восприняли в штыки, агрументируя тем, что не видят в этом никакого смысла. Но Пола Фейга это не смутило, он твердо решил представить миру «Охотников за привидениями» в новом обличье. В результате первый трейлер стал «королем неудачников» среди трейлеров на YouTube, собрав рекордное количество дизлайков. Недовольство вызывал именно тот факт, что на этот раз «охотниками» стали женщины. Создатели картины не отчаялись и решили ответить на критику через фильм: досняли эпизод, где главные героини зачитывают негативные комментарии под их видео на YouTube.

Звездный десант (1997)

Научно-фантастическая сатира, которую все мы помним еще с детства, должна была стать в некоторой степени романтическим фильмом. Кармен и Джонни расстаются во время основной военной подготовки, но красотка начинает крутить роман со своим командиром Зандером. Такая история привела испытательную группу в бешенство: они требовали оставить в картине минимум романтики, а командира и вовсе убить. Создателям пришлось отредактировать сценарий и заменить многие моменты в фильме, чтобы он стал настоящим боевиком.

А что бы вы хотели изменить в лентах, которые недавно вышли на большой экран?