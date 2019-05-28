10 фильмов, которые даже самого прожженного циника заставят поверить в любовь

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На искренних человеческих чувствах построено немало кинематографических сюжетов. Часто фильмы, которые могут по-разному рассказать об отношениях между людьми, объединяет одно — в конце герои обретают свое счастье. И, наблюдая за перипетиями, которыми щедро сдабриваются сценарии мелодрам, понимаешь, что любви всегда найдется место в жизни.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на романтические фильмы, которые заставят пересмотреть свои взгляды даже отъявленных скептиков.

1. Счастливчик

Главный герой по имени Логан Тибо служит в морской пехоте. Ему повезло остаться в живых после 3 иракских миссий. У него есть своеобразный талисман — фотография незнакомой женщины. Вернувшись на родину, пехотинец решает разыскать ту, что изображена на снимке. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

2. Просто Райт

Скотт Макнайт — звезда баскетбола. Однажды из-за профессиональной травмы он обращается к физиотерапевту Лесли Райт, которая является поклонницей талантливого спортсмена. Во время реабилитации герои понимают, что их непреодолимо тянет друг к другу. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

3. Где соприкасаются руки

События разворачиваются в Германии 1940-х годов. 15-летняя афронемка Лейла знакомится с Лутцем, сыном влиятельного офицера СС. Вопреки различиям между ними, подростки начинают встречаться, и их искренние чувства побеждают расовые предрассудки. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

4. Как сумасшедший

Анна родом из Лондона и учится в Лос-Анджелесе по обмену. Когда истекает срок ее студенческой визы, девушка решает нарушить правила и остается на лето с однокурсником Джейкобом. Вскоре Анна вынуждена возвратиться домой, а затем ей запрещают въезд на территорию США в качестве туристки. Влюбленные узнают, что, если они заключат брак, это поможет Анне получить визу. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

5. Принцесса и воин

Бодо промышляет мелкими заработками. Как-то раз он спасался бегством после ограбления супермаркета и уцепился за грузовик, который проезжал мимо. Отвлекшийся водитель сбил девушку по имени Сисси. Бодо пришел на помощь пострадавшей, спас ей жизнь и растворился в толпе. Теперь Сисси ищет своего благодетеля, веря в то, что их встреча не случайна. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

6. Лучшее во мне

Доусон и Аманда полюбили друг друга, когда еще учились в школе. У Доусона сложные отношения с отцом, который постоянно его терроризирует. Пожилой сосед по имени Так дает молодому человеку приют. Отец хочет забрать сына, но Доусон против, и однажды он дерется с отцом, но случайно ранит своего кузена. Доусон отправляется за решетку, и их пути с Амандой расходятся. Но влюбленные встречаются вновь на похоронах Така, который завещал им дом. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

7. Навсегда моя девушка

Лиам — успешный кантри-музыкант, который несколько лет назад оставил свою девушку Джози у алтаря, погнавшись за славой и богатством. Однажды он возвращается на родину, узнав, что его старинный друг погиб в автокатастрофе. Там он встречает бывшую возлюбленную, которая воспитывает его дочь. Музыкант пытается вновь завоевать сердце девушки. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

8. В ожидании вечности

Эмма — голливудская актриса, которой не удалось добиться особых успехов. Посредственное телешоу, в котором она участвовала, закрывают. Личная жизнь тоже терпит крах: отношения с любимым человеком на грани разрыва, тяжело болеет отец. И однажды как снег на голову сваливается друг детства Доннер, прожигатель жизни. Парень решает признаться ей в чувствах спустя много лет. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

9. В любви и войне

Фильм основан на реальных событиях Первой мировой войны. Эрни (Эрнест Хемингуэй), главный герой, был ранен в ногу во время артобстрела. В госпитале он знакомится с медсестрой Агнес, и вскоре между ними завязываются романтические отношения. Выздоровев, Хемингуэй, получивший медаль за ранение, возвращается в США. Тем временем Агнес делает предложение другой мужчина, и она пишет Эрнесту, что, видимо, им придется расстаться. Однако спустя время влюбленные встречаются вновь. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

10. Бессмертные

Ханна была замужем за Хантером Майлзом, культовым фолк-исполнителем, который погиб при невыясненных обстоятельствах. Женщина уединенно живет в маленьком городе штата Мэн и собирает разрозненные фрагменты воспоминаний, мечтая написать книгу об усопшем супруге. Однажды городок посещает нью-йоркский писатель по имени Эндрю, большой поклонник творчества Майлза. Он становится соавтором Ханны, и со временем их сотрудничество перерастает в нечто большее. Рейтинг «КиноПоиска» — 6