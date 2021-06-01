10+ фильмов, которые бессовестно исказили биографии реальных людей в угоду сюжету

Часто сценаристы и режиссеры черпают вдохновение для своих картин из жизни. Многие успешные фильмы были сняты на основе реальных событий. Однако неспроста в начальных титрах можно встретить фразу о том, что любые совпадения случайны. Дело в том, что зачастую то, что происходит на экране, не вполне соответствует тому, что было в жизни. Самое печальное, что порой из-за вымыслов создателей картины может пострадать репутация реальных людей.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие фильмы вводили зрителей в заблуждение и немного исказили реальное положение дел ради более яркого сюжета. А в конце вас ждет бонус с фильмом, в котором авторы умудрились показать целый народ не таким, каким он был на самом деле.

1. Богемская рапсодия, 2018

Это биографическая драма о легендарной группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри. Фильм собрал множество престижных наград и был тепло встречен аудиторией. Тем не менее он полон разного рода неточностей. Да, некоторые из них совершенно несущественны, но не все. Сильнее всего фильм искажает реальность, когда показывает события, предшествовавшие выступлению Queen на благотворительном концерте Live Aid в 1985 году. В картине есть драматическая сцена, где Фредди говорит группе, что он за их спиной подписал сольный контракт на $ 4 млн. Музыканты приходят в ярость, и группа распадается. Но в действительности все в группе выгорели к 1983 году, после 10 лет гастролей, и просто захотели немного отдохнуть. В фильме создается впечатление, что музыканты из Queen несколько лет не разговаривали с Фредди перед знаменитым концертом, но на самом деле после недолгого перерыва они вновь начали с ним совместную работу над очередным альбомом, который вышел в 1984 году. Кроме того, по сюжету во время репетиции Фредди говорит коллегам, что он ВИЧ-инфицирован, но хочет сосредоточить все свое внимание на музыке. Однако в реальной жизни он не знал о болезни во время выступления на Live Aid. Точное время, когда Меркьюри узнал диагноз, неизвестно, но, скорее всего, это произошло в 1986–1987 году.

2. Социальная сеть, 2010

Режиссер Дэвид Финчер представил свою версию того, как в нашей жизни появилась социальная сеть Facebook. В фильме Джесси Айзенберг играет молодого и амбициозного гения Марка Цукерберга, вот только его экранный образ довольно сильно отличается от реального. Во-первых, по сюжету Цукерберг якобы создает сайт, чтобы отомстить девушке, которая его бросила. Но на самом деле к тому времени настоящий Марк уже встречался со своей будущей женой Присциллой. Во-вторых, в кино герой с легкостью предает своего друга ради будущего успешного бизнеса. В реальной жизни ничего подобного не было и, конечно, Цукерберг не предавал друга. Неудивительно, что в итоге создатель Facebook остался недоволен тем, как его изобразили в этой картине.

3. Игры разума, 2001

Фильм рассказывает о математике и лауреате Нобелевской премии по экономике Джоне Нэше. В какой-то момент ему поставили диагноз параноидная шизофрения, и создатели ленты пытались показать, как это повлияло на его жизнь и на жизнь его жены Алисии. В итоге картина получила 4 премии «Оскар», но подверглась критике за неточное изображение реальных событий. Например, на самом деле галлюцинации возникли у Нэша не в колледже, как было показано, а намного позже. Также он не работал на министерство обороны. А еще реальная Алисия Нэш на самом деле развелась с мужем, правда, пара вновь воссоединилась в 2001 году. Ну и наконец, Джон Нэш никогда не выступал с нобелевской речью.

4. Эрин Брокович, 2000

Драма Стивена Содерберга была основана на реальных событиях и рассказывала о правозащитнице Эрин Брокович — матери-одиночке с 3 детьми, которая решила бросить вызов глобальной корпорации, загрязнявшей родной городок Эрин. В итоге она одержала победу в непростой юридической схватке. Картина была номинирована на «Оскар» в 5 категориях, а исполнительница главной роли Джулия Робертс получила премию как лучшая актриса. Сама Эрин Брокович сказала, что фильм, «вероятно, точен на 98 %», кроме одного эпизода. По сюжету героиня Джулии намеренно использует свое декольте, чтобы получить доступ к важнейшим документам. А Эрин отрицает, что когда-либо пыталась влиять на людей таким образом.

5. Титаник, 1997

«Титаник» — настоящий шедевр Джеймса Кэмерона как с кинематографической, так и с технической точки зрения. Однако в нем есть явное искажение исторических фактов. В частности, в картине есть эпизод, где первый офицер Уильям Мердок поддается панике и ведет себя как трус и подлец, не пуская к спасительным шлюпкам 2 мужчин. Проблема заключалась в том, что Уильям Мердок — реальный человек, и нет никаких доказательств того, что он совершал подобные поступки. После выхода фильма племянник Мердока Скотт публично выступил против такой характеристики своего дяди. В итоге кинокомпания Fox пожертвовала 5 000 фунтов стерлингов в фонд Уильяма Мердока, который был организован на базе местной средней школы. Позднее режиссер Джеймс Кэмерон также признал противоречивость образа Мердока в его фильме, отметив, что намеревался изобразить первого офицера благородным человеком и никем иным.

6. Дело Ричарда Джуэлла, 2019

Не так давно в прокат вышла биографическая драма Клинта Иствуда об охраннике, который проявил бдительность и сумел обнаружить взрывное устройство на стадионе во время олимпийских соревнований 1996 года в Атланте. Там есть сцена, где журналистка, которую играет Оливия Уайлд, соблазняет агента ФБР, чтобы выведать у него эксклюзивную информацию о подозреваемом в преступлении. Конечно, такой поступок противоречит профессиональной этике. И все бы ничего, но Оливия Уайлд играет настоящего человека — криминального корреспондента газеты The Atlanta Journal-Constitution Кэти Скраггс. Правда, сама Кэти не может потребовать опровержения фактов, показанных в фильме, поскольку она скончалась в 2001 году в возрасте 42 лет. В итоге честь журналистки решил отстаивать ее бывший работодатель, издательский дом Cox Enterprises. По мнению защитников Кэти, создатели фильма оклеветали журналистку, а значит, им необходимо выпустить опровержение и извинения.

7. Невидимая сторона, 2009

Эта биографическая спортивная драма принесла Сандре Буллок «Оскар» за лучшую женскую роль — она сыграла обеспеченную женщину Ли Энн Туохи, которая взяла под опеку подростка-афроамериканца Майкла с трудной судьбой и помогла ему стать отличным футболистом. Правда, реальный Майкл остался недоволен картиной. По его словам, создатели фильма сделали его героя глупым и упростили весь образ. Кроме того, в кино героиня Буллок объясняет своему приемному сыну правила игры в американский футбол, хотя на самом деле подросток уже попал в семью перспективным молодым игроком и, конечно, знал правила игры. Увы, но после выхода картину многие стали относиться к Майклу как к персонажу, а не как к реальному человеку.

8. В центре внимания, 2015

Картина получила 2 статуэтки «Оскар» в 2016 году — за лучший сценарий и как лучший фильм. В центре сюжета — журналисты-газетчики, которые расследуют преступления священников, которые годами оставались безнаказанными благодаря покровительству католической церкви. После выхода фильма неожиданно пострадала репутация попечителя и пиарщика средней школы в Бостоне Джека Данна. В картине было показано, что во время разговора с журналистами он якобы проявляет пренебрежительное отношение к вопросам о преступлениях, происходящих в школе, и пытается замять это дело. Однако настоящий Джек, напротив, почти сразу дал добро на расследование и всячески помогал журналистам и правозащитникам. В конечном итоге продюсеры фильма принесли Данну официальные извинения и даже внесли пожертвования в его благотворительный фонд, но, как говорится, осадочек остался.

9. Игра в имитацию, 2014

Несмотря на то что биографический фильм про математика Алана Тьюринга получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, он подвергся критике за несоответствие реальным событиям. Например, создателям ленты пеняли, что они деликатно опустили истинную причину гибели известного ученого. Кроме того, после выхода фильма пострадала репутация Алистера Деннистона — начальника Тьюринга, который руководит отделом криптографии. В фильме он показан крайне неприятным человеком, который только и делал что мешал и вставлял палки в колеса команде Алана Тьюринга, которая пыталась взломать код Энигмы. Возможно, создатели фильма хотели специально создать образ злодея и таким образом вызвать дополнительное напряжение в кадре, но наследники Деннистона этого не оценили. В итоге они написали открытое письмо в газету с выражением несогласия с увиденным в фильме. По их мнению, Алистер никак не заслужил репутацию кинозлодея. Тогда сценарист ленты ответил, что он лишь попытался передать конфликт людей, которые чрезвычайно усердно работали под невообразимым давлением, и назвал Деннистона «одним из великих героев Блетчли-парка».

10. Гонка, 2013

Фильм рассказывает о 2 гонщиках «Формулы-1» — Ники Лауде и Джеймсе Ханте. Картина получила множество положительных отзывов, но и в ней не обошлось без некоторых фактических неточностей. Например, по сюжету Ники и Джеймс являются непримиримыми соперниками, которые на дух не переносят друг друга. Вот только в действительности они были хорошими приятелями и даже когда-то жили в одной квартире. Но, конечно, для остроты сюжеты было выгоднее сделать их чуть ли не врагами. Также в фильме есть сцена, где гонщик Джеймс Хант ударяет журналиста, но ничего подобного в жизни он не делал.

11. Зеленая книга, 2018

Лента завоевала «Оскар» как лучший фильм в 2019 году. Он рассказывает историю дружбы гениального темнокожего пианиста Дона Ширли и его водителя-итальянца, вышибалы Тони Валлелонга. Однако вскоре после выхода картина против нее выступили родственники Дона Ширли. Они обвинили создателей фильма в искажении реальных фактов. Основные претензии озвучили брат и племянник пианиста. В частности, им не понравилось, что по сюжету он был отстранен от своей культуры, хотя на самом деле он дружил со многими активистами того времени и даже общался с Мартином Лютером Кингом. Также в фильме было показано, что Дон практически не общается с семьей, хотя в реальности он поддерживал отношения со своими родственниками. Что же касается дружбы Дона и Тони, то родственники музыканта утверждают, что они никогда не были настоящими друзьями, а общались только как работодатель и работник.

12. Далласский клуб покупателей, 2013

Эта картина подавалась как реальная история техасца по имени Рон Вудроф, которому в начале 1980-х был поставлен страшный диагноз и который пытался бороться со своей болезнью. Однако при детальном рассмотрении фактов выяснилось, что многое в фильме было художественным преувеличением. Например, в ленте Вудрофа сделали талантливым наездником и профессиональным участником родео, хотя на самом деле он был лишь любителем. Также ему добавили несколько не самых лестных характеристик. Так, в начале фильма он довольно резко высказывается в адрес женщин и меньшинств. При этом нет никаких доказательств того, что настоящий Вудроф говорил что-то подобное. Однако самая обидная фальсификация фактов в фильме касается ключевых героев истории — доктора Евы Сакс, которую играет Дженнифер Гарнер, и делового партнера Рэйона в исполнении Джареда Лето. Дело в том, что ни у одного из этих персонажей не было прототипа в реальной жизни. Сценаристы их просто выдумали.

Бонус: 300 спартанцев, 2006

В этом фильме показано, как небольшая горстка спартанских героев сражается против мощной персидской армии. Картина получилась весьма зрелищной, однако почему-то в ней персы были показаны грубыми и нахальными солдафонами, которыми правит настоящий фанатик и безумец — царь Ксеркс, который возомнил себя чуть ли полубогом. Правда, если хотя бы немного изучить исторические справки и документы, становится ясно, что Персидская империя была довольно развитым государством, а персы были совершенно нормальными людьми, а не примитивными дикарями. А Ксеркс ничем не отличался от других правителей той эпохи. Это был самый обычный царь. Конечно, образ получился запоминающимся и ярким, но неправдоподобным.