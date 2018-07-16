10 исторических фильмов, правдивость которых пострадала из-за досадных киноляпов

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Жанр исторического фильма предполагает максимальное погружение в другую эпоху. Тем обиднее встречать в кино нестыковки дат, подтасовки фактов и неточности в костюмах. Но если на эти несовпадения обращают внимание только те, кто хорошо изучал историю в школе, то вот откровенные ляпы, обусловленные попаданием в кадр современных предметов, в силах распознать каждый.

AdMe.ru сделал подборку фильмов, наиболее амбициозно претендующих на звание исторических, а также досадных ошибок, которые им мешают в полной мере соответствовать этому статусу.

1. «Перл-Харбор»

В середине прошлого века ходить без чулок было просто неприлично, и ни одна уважающая себя женщина не появилась бы на людях в таком виде. Даже в военные годы, когда этот предмет женского гардероба стал дефицитом, дамы ухитрялись раздобыть его. Однако героини фильма без стеснения демонстрируют обнаженные ножки.

2. «Елизавета: Золотой век»

События в фильме разворачиваются в 1585 году, когда королеве Елизавете было за 50. Однако в кадре мы видим 36-летнюю Кейт Бланшетт, причем даже без специального грима. Но это мелочи на фоне того, что в качестве одного из кандидатов в мужья английская правительница рассматривает русского царя Ивана Грозного, который на тот момент уже год как почил.

3. «Александр»

Легендарный конь Буцефал вошел в историю наравне со своим хозяином — завоевателем Александром Македонским, так что неудивительно, что скакуну в фильме уделено достаточное внимание. Только вышла ошибка: для роли был выбран эффектный фриз, а эту породу вывели не ранее XVI века н. э., то есть почти на тысячу лет позже изображаемых событий.

4. «Гордость и предубеждение»

В очередной экранизации знаменитого романа Джейн Остин героиня, в полном соответствии роману и эпохе, огромное количество времени посвящает прогулкам на природе. Вот только обувает она для этого резиновые веллингтоновские сапоги, которые появились спустя полстолетия после публикации книги.

5. «Унесенные ветром»

Этот фильм, хотя и считается классикой американского кинематографа, тоже неидеален с точки зрения соответствия эпохе. Так, например, улицы Атланты в нем освещаются электрическими фонарями. Однако Гражданская война в США шла в 1861–1865 годах, а лампу накаливания Томас Эдисон изобрел лишь в 1879 году.

6. «Титаник»

При первом разговоре с Розой Джек упоминает, что однажды в своем родном городе Чиппева-Фолс в штате Висконсин ловил рыбу на озере Виссота. Однако в действительности это рукотворное озеро было создано при возведении плотины в 1917 году, то есть через шесть лет после крушения «Титаника».

7. «Спасти рядового Райана»

В фильме, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны, есть сцена, когда раненый капитан Миллер отстреливается от вражеских солдат на фоне мотоцикла. Вот только специалисты распознали, что это, во-первых, не немецкий мотоцикл, а советский «Урал М-63», а во-вторых, выпущена эта модель была почти на 20 лет позже этих событий — в 1963 году.

8. «Храброе сердце»

Исторических ошибок в этом фильме хоть отбавляй: неточные даты в экранных титрах, синяя краска на лицах, которую применяли древние кельтские воины, но не шотландцы XIII века, подтасовка событий и фактов. Например, роман главного героя картины Уоллеса и королевы Изабеллы в реальности был невозможен. На момент казни Уоллеса (1305 год) королеве было 10 лет, а своего первого сына, будущего короля Эдуарда III, она родила в 1312 году, то есть через семь лет после смерти персонажа Мела Гибсона. И все же главный ляп фильма — килт, который вошел в обиход как минимум 200 лет спустя.

9. «Троя»

Тоже один из антилидеров рейтинга исторической достоверности. Вот лишь некоторые неточности: осада Трои продолжалась десять лет, а не несколько недель, как можно понять из фильма;

ни Агамемнон, ни Менелай не пали в Трое: первого убила по возвращении жена, а второй и вовсе умер через много лет своей смертью от старости;

в Трою ахейцы прибыли на кораблях-триремах, которые на самом деле стали использоваться шесть столетий спустя, да и шлемы и щиты воинов тоже из другой эпохи;

глаза мертвецов в фильме прикрывают монетами, которые в те времена еще не существовали. Но, пожалуй, самыми нелепыми ошибками «Трои» можно признать зонт с металлическими спицами над Парисом и Еленой и южноамериканских лам, которых авторы фильма «поселили» в Малой Азии.

10. «Гладиатор»

Этот фильм — признанный лидер по количеству исторических ляпов. Так, например: Коммод не убивал своего отца Марка Аврелия, да и сам не погиб на арене, а пал от руки наемного убийцы;

герой Рассела Кроу имеет звание генерала, хотя в Римском легионе не было такой должности, а впервые чин появился во Франции в XVI веке;

в воинах с германцами используют немецких овчарок, притом что история этой породы и сегодня насчитывает менее 150 лет;

лучникам отдают команду «огонь!» (англ. «fire!»), появившуюся с изобретением порохового оружия, которое в Европе стали использовать только в Средние века;

надпись на мече MARCUS AURELIUS FECIT должна была выглядеть как MARCVS AVRELIVS FECIT, поскольку буква U появилась в латыни только в Средних веках. Но если эти неточности можно объяснить тем, что авторы пожертвовали исторической достоверностью ради зрелищности и эффектных сюжетных поворотов, то как относиться к попавшим в кадр реактивным самолетам, ботинкам, газовым баллонам на колесницах и следам от трактора в полях?

А какие нестыковки в исторических фильмах находили вы сами? Поделитесь с нами в комментариях!