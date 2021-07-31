10 случаев, когда одежда в кино едва не затмила главных героев. Ох, не зря кто-то получил свой гонорар

Сотни человек трудятся над тем, чтобы ничто не помешало нам погрузиться в атмосферу фильма и насладиться ей. В каком месте и времени живут герои, как они выглядят и, конечно, во что они одеты. Костюмы в кино часто могут рассказать гораздо больше, чем кажется, и сделать историю еще увлекательнее. Главное — не упустить детали.

Мы в AdMe.ru решили внимательнее присмотреться к нарядам из известных фильмов и готовы поделиться с вами нашими открытиями.

«Клетка» — фэнтезийные костюмы

Костюмы для фильма создала японский дизайнер Эйко Исиока. По сюжету психиатр Кэтрин Дин в исполнении Дженнифер Лопес попадает в сознание преступника. Так что художник по костюмам обратилась к своему фирменному сюрреализму. Череду ярких образов Лопес открывает белое платье с высоким воротником из перьев. В нем она похожа на ангела, чистого и невинного, как сознание ребенка, в котором она оказывается в первый раз. По мере развития сюжета и погружения героини в глубинные слои сознания преступника образы Лопес меняются. В одной из сцен женщина появляется в жестком воротнике и стилизованной маске. Она уже не управляет ситуацией, как в начале картины. Дизайнеру было важно обострить эмоции героини, поэтому она старалась сделать костюм одновременно чувственным и неудобным.

«Из Африки» — одежда в стиле сафари

В процессе разработки костюмов итальянская художница Милена Канонеро провела колоссальную работу: она консультировалась с антропологами Африки, изучала архивы Нью-Йоркской публичной библиотеки, модных домов Англии и Италии. Костюмы для главных героев и других европейцев шили в Лондоне, а для жителей Африки — в мастерской, которую Канонеро специально открыла в Найроби.

Для Мерил Стрип Канонеро создала множество образов для сафари и верховой езды из льна и хлопка: костюмы цвета хаки и юбки миди, куртки с поясом, плотные белые блузки и рубашки, пробковые шлемы и широкополые шляпы, высокие сапоги. Одежда Стрип не только выглядела уместно и функционально, но и отражала авантюрный характер героини.

«Американская история ужасов» — платья старого Голливуда

Дизайнер Лу Эйрич создала костюмы для Леди Гаги в пятом сезоне «Американской истории ужасов». В образе ее героини — 100-летней владелицы отеля Графине — скрыта масса отсылок к популярным киноперсонажам прошлых лет. Чего только стоит белое струящееся платье, напоминающее платье американской кинодивы 1930-х годов Джин Харлоу. Графиня носит старые вещи в современной интерпретации. Платья 1930–40-х годов, прически, бриллианты — весь этот гламур старого Голливуда элегантен, но в то же время эксцентричен.

«Шарлотта Грей» — винтаж 1940-х

Шарлотта Грей — страстная, обаятельная и харизматичная девушка. Костюмы соответствуют ее характеру: французские свитера, сетки для волос, элегантные туфли. Костюмы для фильма создала дизайнер Дженти Йейтс, и они соответствуют колоритной эпохе 1940-х годов. Одежда становится отражением места, где происходят события фильма: например, насыщенная палитра костюмов символизирует французскую деревню.

«Волк с Уолл-стрит» — костюм в полоску и красный галстук

Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» демонстрирует мужской костюм конца XX века. Джордан Белфорт появляется на Уолл-стрит в двубортном костюме в тонкую полоску, который дополняет огромный красный шелковый галстук. В те годы подобный яркий образ мотивировал амбициозных молодых людей, таких как мистер Белфорт. Кроме того, он намекал на гангстерскую дерзость его обладателя.

«Меломанка» — гардероб в стиле 1990-х

«Меломанка» — мини-сериал о владелице музыкального магазина Робин Брукс. Гардероб героини похож на идеально подобранный микс, ведь, как говорит сама Роб, составление плейлиста — это тонкое искусство. Костюмами занимались Коллин Этвуд и Сара Локс. В работе дизайнеров заметны отсылки к образам Патти Смит, Курта Кобейна, а также Вайноны Райдер в фильме «Реальность кусается». Огромная футболка в сочетании с плиссированной мини-юбкой, белыми носками и кедами Vans — дань уважения 90-м. Зеленая гавайская рубашка, укороченная белая майка, лавандовые брюки в стиле скейтера Стэна Рэя и лоферы Gucci — традиционно мужская одежда, которая сделала Кравиц очень женственной за счет цвета, формы и винтажности. А зеленый кардиган в черную полоску напоминает свитер Курта Кобейна.

Культовое выступление Nirvana в 1993 году, Курт Кобейн в своем легендарном кардигане.

«Последний магнат» — голливудские платья 1930-х

«Последний магнат» — это воплощение старого Голливуда 1930-х годов. Художница по костюмам Джени Брайант показала, как главная героиня Селия превращается из девушки в женщину. От студенческих юбок и свитеров она переходит к шикарным сочетаниям блузок и юбок, элегантным жакетам, платьям с яркими принтами и контрастными воротниками. Брайант покупала или брала в аренду винтажные вещи, а также шила костюмы, которые выглядели как винтажные.

«Орландо» — платья времен Елизаветы I

Художник по костюмам Сэнди Пауэлл создала роскошную одежду, за которую получила первую из своих многочисленных номинаций за лучший дизайн костюмов. В картине Тильда Суинтон предстает в мужском и женском образах, каждый из которых продуман до мельчайших деталей. Отдельного внимания заслуживает шелковое платье XVIII века цвета слоновой кости, отделанное вышивкой по всей длине. Лиф с квадратным вырезом украшен рюшами и атласной оборкой. Рукава из прозрачной ткани с большими манжетами с орнаментом в виде листьев и серебряной нитью и нижняя юбка с рюшами и вставкой спереди — это платье можно разглядывать бесконечно.

«Миссис Америка» — стиль домохозяек второй половины XX века

Костюмы для сериала об истории феминизма создала дизайнер Бина Дайгелер. Активистка Филлис Шлэфли, транслирующая традиционные ценности того времени, была одета соответствующе: аккуратные костюмы в пастельных тонах, свитера ручной вязки, юбки ниже колена, консервативный низкий каблук.

Дайгелер в точности воссоздала некоторые сохранившиеся на фото наряды Шлэфли: например, бело-розовую рубашку в горошек в сочетании с белым платьем-жилетом и шерстяное пальто цвета слоновой кости.

«Мрачные тени» — эксцентричная мода

Костюмы для фильма Тима Бертона разрабатывала Коллин Этвуд. «Мрачные тени» — это эксцентричная мода, сочетающая стиль двух эпох — конца XVIII века и 1970-х. Образ героя Джонни Деппа просто не мог быть обыкновенным. Для него Этвуд сшила пальто из плотной ткани бутылочного цвета, которую нашла в Лондоне. На блошином рынке она купила старинные маленькие очки, сделать копию которых оказалось непросто из-за нестандартной оправы. А еще Этвуд создала кожаные заостренные перчатки, подходящие пальцам героя с длинными ногтями.

Ведьма в исполнении Евы Грин носит костюмы в стиле 1970-х, на которые дизайнера вдохновила элегантная коллекция раннего Ива Сен-Лорана. Героиня Мишель Пфайффер сочетает в своих нарядах новинки и винтаж — например, черное шифоновое платье с высоким воротником, которое Этвуд нашла в благотворительном магазине в Лос-Анджелесе.