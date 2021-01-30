10 фильмов и их ремейков, каждый из которых нашел место в сердцах зрителей

Снять эффектный ремейк, который взбудоражит сердца зрителей не меньше оригинала, — мечта каждого режиссера. Однако многие люди относятся к перезапускам любимых картин с долей скептицизма, стремясь увидеть в них все подводные камни, спрятанные создателями.

Мы в AdMe.ru решили сравнить 10 фильмов и их ремейков, которые вызвали бурное обсуждение и сорвали зрительский джекпот.

«Сабрина»

«Сабрина» — это осовремененная история Золушки, которая из неприметной девушки превратилась в красавицу, пленяющую мужские сердца. В экранизации 1954 года главную роль сыграла Одри Хепберн, а в 1995-м образ Сабрины воплотила Джулия Ормонд. Рейтинг оригинала — 7,7

Рейтинг ремейка — 6,3

«Натали» и «Хлоя»

Тонкий фильм о предательстве и том, на что готова женщина, заподозрившая мужа в неверности. Блистательный тандем французской версии 2000 года («Натали») составили Фанни Ардан и Эммануэль Беар. В американском ремейке «Хлоя» 2009 года снялись Джулианна Мур и Аманда Сейфрид. Рейтинг оригинала — 6,3

Рейтинг ремейка — 6,3

«Никита» и «Ее звали Никита»

Никита — секретный агент без прошлого и будущего. И у нее еще осталась совесть — непозволительная роскошь для таких, как она. В 1990 году роль Никиты сыграла Анн Парийо, а в 1997-м — Пета Уилсон. Рейтинг оригинала — 7,3

Рейтинг ремейка — 7,5

«Ловушка для родителей»

Разлученные в детстве сестры случайно встречаются в летнем лагере. Недолго думая, они решают устроить ловушку для своих родителей. И все ради одной цели — снова возродить отношения их мамы и папы. Роли девочек в фильме 1961 года сыграла Хейли Миллс, в 1998 году — Линдси Лохан. Рейтинг оригинала — 7,1

Рейтинг ремейка — 6,5

«Вестсайдская история»

Сюжет фильма построен на основе истории Ромео и Джульетты, развернутой на новый лад. На улицах Манхэттена ведут беспощадную войну за жизненное пространство 2 уличные банды. Но внезапно юноша и девушка, принадлежащие к разным враждебным группировкам, влюбляются друг в друга. Рейтинг оригинала — 7,5

Дата выхода ремейка — 10 декабря 2021

«Афера Томаса Крауна»

История о миллионере Томасе Крауне и его гениальном плане ограбления банка, который он разрабатывает, считая, что все сойдет ему с рук. Но в дело врывается она — очаровательный страховой следователь, готовая на все, чтобы его поймать. В фильме 1968 года главные роли достались Стиву Маккуину и Фэй Данауэй. В ремейке 1999 года образы героев воплотили Пирс Броснан и Рене Руссо. Рейтинг оригинала — 7,0

Рейтинг ремейка — 6,8

«На ярком солнце» и «Талантливый мистер Рипли»

Огромный счет в банке, влиятельные друзья, яхта, ласковое море — это сладкая жизнь, которую Рипли так хочет иметь и которая у богатого наследника Гринлифа уже есть. Молодой человек даже не подозревает, на что готов пойти его друг, чтобы сделать его жизнь своей. В экранизации романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» 1960 года главную роль сыграл Ален Делон. В 1999-м своего Рипли показал миру актер Мэтт Деймон. Рейтинг оригинала — 7,8

Рейтинг ремейка — 7,4

«Домик у моря» и «Дом у озера»

Герои живут в разное время: их разделяют несколько лет. И лишь загадочный почтовый ящик служит им соединяющим мостом. В южнокорейской версии фильма роли возлюбленных исполняют Ли Джон-джэ и Чон Джи-хён, в голливудской — Киану Ривз и Сандра Буллок. Рейтинг оригинала — 7,6

Рейтинг ремейка — 6,8

«Грязные танцы» и «Грязные танцы: Сериал»

«Грязные танцы» — острая мелодрама, в которой прекрасно все — от актеров до музыки и поворотов сюжета. В фильме, вышедшем в 1987 году, Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей составили запоминающийся и гармоничный дуэт. Годом позже на экраны вышел одноименный сериал, где главные роли исполнили Мелора Хардин и Патрик Кэссиди. Рейтинг оригинала — 7,0

Рейтинг ремейка — 6,2

«Анжелика»

«Анжелику» Анны и Сержа Голон экранизировали 2 режиссера. В кинокартине 1960-х прекрасную героиню сыграла Мишель Мерсье. В 2013 году была снята более феминистическая версия картины, в которой образ Анжелики продемонстрировала Нора Арнезедер. Рейтинг оригинала — 6,9

Рейтинг ремейка — 6,2