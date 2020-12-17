10 фильмов и их ремейков, которые наделали много шума в сети

Ремейк — дело тонкое: мало кому удается переплюнуть оригинал и повторно сорвать зрительский джекпот. Щепетильные ценители кино критично относятся к перезапускам любимых фильмов. А те, кому по душе все новое, напротив, жаждут взглянуть на любимых героев с совершенно иной стороны. Кроме того, иногда ремейк получает настолько широкое признание публики, что затмевает первоисточник.

Мы в AdMe.ru отыскали 10 фильмов и их ремейков, которые вызвали бурю обсуждений в киносреде. А в бонусе вас ждет известная российская лента и ее оригинальная версия.

«Квартира» и «Одержимость»

Грустная, трагическая и захватывающая мелодрама с элементами триллера, доказывающая, что в любви в ход идут все средства, хотя они и не всегда бывают хороши. Это история молодого человека, который внезапно сталкивается в кафе с давней возлюбленной, таинственным образом исчезнувшей из его жизни пару лет назад. Картина наполнена разными персонажами, и по ходу событий сюжет буквально выворачивается наизнанку. В оригинальной французской версии 1996 года главных героев сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель, в американском ремейке 2004 года — Джош Хартнетт и Диана Крюгер. Рейтинг IMDb оригинала — 7,4

Рейтинг IMDb ремейка — 7

«В случае убийства набирайте „М“»

Шведская актриса Алисия Викандер впервые сыграет в сериале. Накануне стало известно, что она исполнит главную роль в перезапуске кинодетектива «В случае убийства набирайте „М“». Впервые пьесу Фредерика Нотта экранизировал Альфред Хичкок в 1954 году, а в главной роли снялась Грейс Келли. Уже принято решение, что в сериальном ремейке в каждом сезоне будет по-новому переосмысляться сюжет: историю расскажут с женской точки зрения. Рейтинг IMDb оригинала — 8,2

Дата выхода ремейка пока неизвестна

«Том и Джерри»

«Том и Джерри» — один из обожаемых детьми, выросшими в 1990-е, мультсериалов. В следующем году создатели решили взять в перепроизводство анимационную ленту, сделав ее полнометражным фильмом. Любимые герои предстанут перед зрителями более современными, а вместо ног ворчливой прислуги в кадре появятся живые целые люди, Хлоя Морец и Майкл Пенья например. Но главное останется неизменным: сюжет, в котором кот постоянно попадает впросак, а мышонок торжествует. Рейтинг IMDb оригинала — 8,7

Дата выхода ремейка — 4 марта 2021 года

«Тайная жизнь Уолтера Митти» и «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Уолтер Митти — рядовой офисный работник, который устал мечтать и решился на дерзость — жить так, как ему хочется. Его история, удивительная и лиричная, полна трогательных событий, которые не оставляют зрителя равнодушным. В версии 1947 года главную роль исполнил Дэнни Кей, а в 2013 году образ Уолтера воплотил на экране Бен Стиллер. Рейтинг IMDb оригинала — 7

Рейтинг IMDb ремейка — 7,3

«За бортом»

В 2018 году киностудия Metro-Goldwyn-Mayer перевыпустила культовую комедию «За бортом» 1987 года. Сюжеты оригинала и ремейка аналогичны, за исключением того, что героев поменяли местами: в современной ленте трудолюбивая мать-одиночка убеждает богатого ловеласа, который впал в амнезию, в том, что они давно женаты. Курта Рассела и Голди Хоун заменили Эухенио Дербес и Анна Фэрис. Рейтинг IMDb оригинала — 6,9

Рейтинг IMDb ремейка — 6

«Три метра над небом» и «Три метра над уровнем неба»

Романтическая драма «Три метра над уровнем неба» 2010 года влюбила зрителей в улочки Барселоны и открыла миру кино испанского красавца Марио Касаса. Но не все знают, что у знаменитой ленты была и более ранняя версия, 2004 года, где горячего мотоциклиста сыграл итальянец Риккардо Скамарчо. Женский образ в первом случае воплотила Кэти Луиз Саундерс, во втором — Мария Вальверде. У обоих фильмов также есть вторые части, снятые в 2007 и 2012 годах соответственно.

Рейтинг IMDb оригинала — 5,1

Рейтинг IMDb ремейка — 7

«Звезда родилась»

Американский мюзикл 2018 года «Звезда родилась» является ремейком одноименной картины 1937 года. Главную роль в ретро-версии сыграла Джанет Гейнор, а в современной — Леди Гага. Основным сюжетным различием является то, что в оригинале героиня мечтает стать актрисой, а в новом варианте — певицей. Рейтинг IMDb оригинала — 7,3

Рейтинг IMDb ремейка — 7,6

«Чип и Дейл спешат на помощь»

Культовый мультфильм «Чип и Дейл спешат на помощь», последняя серия которого вышла в 1990 году, получит развитие в формате игрового ремейка. Снимет его Акива Шаффер, известный по ленте «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сценарий пишут Дэниэл Грегор и Даг Мэнд, работавшие над сюжетами ситкома «Как я встретил вашу маму» и мюзикла «Красавица и чудовище». Производство стартует весной 2021 года. При этом было обещано, что озвучкой займутся артисты оригинальных мультфильмов. В частности, уже есть подтверждение от Кори Бертона, чьим голосом говорят Дейл и муха Вжик. Рейтинг IMDb оригинала — 7,6

Дата выхода ремейка пока неизвестна

«Один дома»

Disney+ решил перезапустить рождественский кинохит «Один дома» 1990 года и вызвал шквал негатива со стороны пользователей сети. Но, несмотря на критику зрителей и создателей оригинальной версии, компания не отказалась от своей идеи. О будущем ремейке известно, что главную роль в нем исполнит Арчи Йейтс, известный по ленте «Кролик Джоджо». По сюжету, герой будет воевать с собственными родителями из-за антикварной фигурки. Рейтинг IMDb оригинала — 7,6

Дата выхода ремейка — 2021 год

Бонус: «Еще раз про любовь» и «Небо. Самолет. Девушка»

История любви, на фоне которой меркнет весь остальной мир. В оригинале фильм именуется «Еще раз про любовь», стюардессу в нем сыграла Татьяна Доронина. Ремейк получил название «Небо. Самолет. Девушка» и Ренату Литвинову в качестве центральной героини. Рейтинг IMDb оригинала — 7,4

Рейтинг IMDb ремейка — 6,7