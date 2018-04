10 фильмов для женщин, которые заставят вас по-новому взглянуть на свою жизнь

Есть фильмы, которые представители сильного пола, сколько их ни упрашивай, ни за что не согласятся смотреть вместе с любимыми девушками, ссылаясь на то, что слишком уж эти киноленты «женские». Мы в редакции считаем, что не стоит делить фильмы по гендерному признаку. Они могут быть либо хорошими, либо плохими. Сегодня мы представляем вашему вниманию не просто хорошие, а отличные киноленты, которыми можно насладиться и без мужчин.

AdMe.ru собрал 10 фильмов, которые доставят прекрасным дамам настоящее удовольствие и помогут хоть на один вечер отвлечься от рутины и бесконечных проблем. Запасаемся попкорном и любимыми напитками. Поехали!

Последняя любовь на Земле (Perfect Sense)

IMDb — 7,10

В ролях: Юэн Макгрегор, Ева Грин, Юэн Бремнер, Стивен Диллэйн Главные герои картины, Майкл и Сьюзан, не воспринимают вспыхнувшее между ними чувство всерьез, но все меняется, когда Землю охватывает немыслимая эпидемия. Люди всего мира постепенно теряют чувства: слух, зрение, осязание... Однако, как ни парадоксально, только лишившись всего, они научатся чувствовать сердцем и душой. Проникновенный и бесконечно красивый фильм о самом главном.

Тихая гавань (Safe Haven)

IMDb — 6,70

В ролях: Джулианна Хаф, Джош Дюамель, Дэвид Лайонс, Коби Смолдерс Фильм снят по мотивам одноименного романа Николаса Спаркса, из-под пера которого вышли такие бестселлеры, как «Дневник памяти» и «Спеши любить». По сюжету этой киноленты молодая женщина Кэти сбегает от жестокого мужа-тирана и находит пристанище в маленьком городке. Сможет ли она снова довериться мужчине и обрести рядом с ним свою «тихую гавань»? Хороший фильм для уютного вечера.

Белль (Belle)

IMDb — 7,40

В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Том Уилкинсон, Миранда Ричардсон, Пенелопа Уилтон Фильм основан на истории жизни Дайдо Элизабет Белль, которая появилась на свет благодаря внебрачной связи капитана королевского флота и чернокожей женщины. В картине органично сочетаются любовная линия, темы отношения к людям другой расы, работорговли, политики. И все это на фоне прекрасных декораций и костюмов.

Тепло наших тел (Warm Bodies)

IMDb — 6,80

В ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Анали Типтон, Дэйв Франко, Джон Малкович Мир переживает последствия зомби-апокалипсиса: группы людей выживают в охраняемых поселениях, а живые трупы ходят вокруг и так и норовят их съесть. На этом фоне зарождается немыслимая дружба (а может, и нечто большее) между зомби, чье имя при жизни начиналось на букву «Р», и девушкой, которую он каким-то чудом не слопал. Оригинальная, милая и очень романтичная лента.

Вдали от обезумевшей толпы (Far from the Madding Crowd)

IMDb — 7,10

В ролях: Кэри Маллиган, Маттиас Шонартс, Майкл Шин, Джуно Темпл Эвердин — наследница богатой фермы, которая берет управление хозяйством в свои руки. И если разум ее холоден и расчетлив, то в сердце полная сумятица, ведь ее расположения пытаются добиться сразу несколько мужчин. Фильм о независимой и сильной героине, о поиске любви и ценности настоящих чувств. В качестве приятного бонуса — хорошие актеры и прекрасные пейзажи провинциальной Англии.

Дыши ради нас (Breathe)

IMDb — 7,10

В ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Эдвард Спелирс, Том Холландер Робин покоряет сердце неприступной Дианы. Они молоды, влюблены, и кажется, что весь мир лежит у их ног. Но все меняется во время свадебного путешествия, когда Робин тяжело заболевает. Лишь любовь сможет вернуть ему страсть к жизни и веру в себя. Фильм, наполненный светлой печалью. Идеален, чтобы глубоко выдохнуть и поставить мысли на перезагрузку.

Комета (Comet)

IMDb — 6,80

В ролях: Джастин Лонг, Кайла Серви, Эрик Винтер, Эмми Россам Он циник, который не верит в любовь, она яркая девушка, которая заставит его изменить свои убеждения. Вроде бы банальная история, но снята и подана она отнюдь не банально, а еще невероятно красиво, так что хочется сделать скриншот каждого кадра. Фильм, похожий на сон, честно и непошло рассказывающий о развитии отношений одной необычной пары.

Яркая звезда (Bright Star)

IMDb — 7,00

В ролях: Эбби Корниш, Бен Уишоу, Пол Шнайдер, Керри Фокс Джон Китс, английский поэт, скончался в возрасте 25 лет от чахотки. Но фильм не об этом, точнее, не только об этом. Кинолента рассказывает историю романтических отношений, которые завязались между поэтом и молодой девушкой как раз в период его угасания. Трагичная, искренняя картина о короткой, но очень яркой любви.

Как я теперь люблю (How I Live Now)

IMDb — 6,50

В ролях: Сирша Ронан, Харли Бёрд, Джордж Маккэй, Том Холланд Дейзи всего 15 лет, она только учится понимать себя и мир вокруг. Девушка переезжает в Лондон к тете и дяде и сразу влюбляется по уши в собственного кузена. Однако перед и без того непростым чувством встает новое препятствие — третья мировая война. Это мелодрама и антиутопия в одном флаконе, показанная через призму восприятия 15-летнего подростка.

Битва полов (Battle of the Sexes)

IMDb — 6,80

В ролях: Эмма Стоун, Стив Кэрелл, Андреа Райзборо, Натали Моралес Удивительная история противостояния двух ярких спортсменов и личностей — 55-летнего чемпиона Уимблдона Бобби Риггса и 29-летней теннисистки Билли Джин Кинг. Им предстоит сразиться в первом в мире матче, где профессиональные спортсмены разных полов соревнуются на равных. Фильм о равноправии, о предрассудках, спорте и просто о том, как непросто оставаться собой в нашем безумном мире. В качестве приятного бонуса — шикарный актерский состав.

Какие фильмы из списка вы уже смотрели и какими бы могли его пополнить?