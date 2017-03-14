10 фильмов для женщин, которые вдохновят на исполнение мечты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru подготовил для вас подборку фильмов, рассказывающих о подлинных историях женщин, пусть даже и немного, но изменивших этот мир к лучшему.

Айрис Iris, 2001

В ролях: Кейт Уинслет, Джуди Денч Айрис Мердок — одна из самых талантливых писательниц XX века, удостоенная Букеровской премии, одинаково любимая и читателями, и критиками. Фильм основан на мемуарах мужа Айрис — Джона Бейли — и начинается в момент их знакомства. История писательницы, так легко и непринужденно игравшей со словами, чья старость была омрачена болезнью Альцгеймера, которая лишила Айрис того, чему она посвятила жизнь, — возможности творить. Рейтинг IMDb — 7,1

Храброе сердце Ирены Сендлер The Courageous Heart of Irena Sendler, 2009

В ролях: Анна Пэкуин, Горан Вишнич Во время Второй мировой войны сотрудница одной из подпольных организаций Ирена Сендлер получила разрешение на работу в варшавском гетто. Пользуясь этим, ей и ее товарищам удалось спасти из гетто 2 500 детей, которых отдали в семьи, монастыри и детские дома. История жизни одной из самых мужественных женщин XX века, чье имя никогда не должно быть забыто. Рейтинг IMDb — 7,3

Серафина из Санлиса Séraphine, 2008

В ролях: Иоланда Моро, Ульрих Тукур Знаменитый коллекционер и первый покупатель Пикассо Вильгейм Хунде останавливается в небольшом городке Санлис и нанимает в качестве служанки местную чудачку, 48-летнюю Серафину Луи, над которой посмеивается весь город. Однажды Вильгейм замечает в одном из домов небольшую картину и узнает, что ее написала Серафина. Так начинается путь к славе одной из самых известных представительниц «наивного» искусства XX века. Рейтинг IMDb — 7,4

Айрис Iris, 2014

В ролях: Айрис Апфель, Карл Апфель Айрис Апфель — одна из тех, кого называют иконами стиля. Она родилась в 1921 году и всю жизнь занимается модой — за свою долгую карьеру Айрис успела создать наряды для жен 9 американских президентов. Сегодня Айрис называет себя подростком и является рекламным лицом знаменитой косметической фирмы. Документальный фильм об Айрис — настоящая ода вкусу, стилю, жизнелюбию и умению радоваться каждому моменту. Рейтинг IMDb — 7,1

Флоренс Фостер Дженкинс Florence Foster Jenkins, 2016

В ролях: Мэрил Стрип, Хью Грант, Саймон Хелберг Богатая аристократка Флоренс Фостер Дженкинс считает себя выдающейся оперной певицей, однако ее голос, мягко говоря, далек от идеала. Зрители смеются над ней, а музыканты, с которыми она работает, закрывают уши руками. Впрочем, Флоренс не только поет, но еще и покровительствует талантливым музыкантам Нью-Йорка, поэтому никто не осмеливается сказать ей правду о ее вокальных способностях. Рейтинг IMDb — 7,1

Королева из Катве Queen of Katwe, 2016

В ролях: Мадина Налванга, Лупита Нионго Фиона, девочка, живущая в одной из угандийских трущоб, приходит в шахматный кружок, организованный сотрудником благотворительной миссии. Свою первую партию она сыграла ради тарелки с кашей, однако, оказывается, что у Фионы настоящий талант. Уже через год она с легкостью обыгрывает своего наставника и начинает свой путь к славе одной из сильнейших шахматисток мира. Рейтинг IMDb — 7,3

Скрытые фигуры Hidden Figures, 2017

В ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне США, 1960-е годы. Три талантливых женщины-математика — Кэтрин, Дороти и Мэри — работают на НАСА, участвуя в разработке программ, связанных с пилотируемыми полетами в космос. Несмотря на их талант, подругам очень сложно сделать карьеру из-за цвета кожи, ведь борьба за равноправие людей разных рас только начинается, да и женщин в науке еще практически нет. Рейтинг IMDb — 7,9

Спасти мистера Бэнкса Saving Mr. Banks, 2014

В ролях: Эмма Томпсон, Том Хэнкс, Колин Фаррелл В начале 40-х годов прошлого века Уолт Дисней пообещал своим дочкам снять фильм по книгам о Мэри Поппинс. Кажется, что ничего не мешает приступить к съемкам, но вот только Памела Трэверс, автор книг о знаменитой няне, категорически против их экранизации. История о том, как Дисней пытается уговорить несговорчивую мисс Трэверс, перемежается с рассказом о ее детстве и отношениях с отцом, ставшим прообразом мистера Бэнкса из книг про Мэри Поппинс. Рейтинг IMDb — 7,5

Большие глаза Big Eyes, 2015

В ролях: Эми Адамс, Кристоф Вальц США, начало 60-х годов XX века. Картины художника Уолтера Кина, изображающие детей с огромными глазами, популярны во всем мире. Их репродукции можно увидеть на каждом углу, и доходы Уолтера постоянно растут. В 1970 году его бывшая жена Кина Маргарет заявляет, что картины на самом деле писала она, но из-за предвзятого отношения к «женскому» искусству была вынуждена продавать их под именем мужа. Рейтинг IMDb — 7,0

Незабываемые моменты Maria Larssons eviga ögonblick, 2008

В ролях: Мария Хайсканен, Микаэл Персбрандт В 1907 году обычная шведская девушка Мария выходит замуж за такого же обычного шведского парня Зигфрида. В семье рождается 7 детей, и Мари решает продать фотокамеру, которую выиграла несколько лет назад в благотворительную лотерею. Однако внезапно у нее обнаруживается талант фотографа, и она начинает снимать все вокруг, чем очень недоволен ее вернувшийся с войны муж. И хотя имя Марии Ларссон не найти в списках знаменитых фотографов, ее история не придумана. Сценарий фильма был написан после того, как на чердаке дома ее дочери был найден фотоальбом с огромным количеством снимков. Рейтинг IMDb — 7,5