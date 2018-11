10 фильмов для тех, кто думает, что уже все пересмотрел

Часто вечерами после рабочего дня мы ловим себя на мысли, что нам совершенно нечего посмотреть: долгожданные премьеры еще не вышли, а любимые фильмы стали хуже заезженной пластинки. Если вам страсть как хочется скоротать время за просмотром новых, необычных и чертовски захватывающих кинолент — эта подборка просто создана для вас.

AdMe.ru представляет вашему вниманию 10 небанальных и очень разных фильмов, которые в два счета разделаются со скукой и подарят вам море новых впечатлений.

1. Персонаж (Stranger than Fiction)

Жизнь Гарольда, налогового инспектора, заурядна и скучна настолько, что аж зубы сводит. Но однажды невидимый «сценарист» решает кардинально изменить сюжет, и наш герой начинает слышать голос в голове. Психотерапевт ставит диагноз — шизофрения, но Гарольд уверен, что с ним происходит что-то другое, что-то из ряда вон выходящее. Легкий, приятный фильм с интересной философией и ненавязчивым призывом поднять попу с дивана и наконец начать самому писать сценарий своей жизни.

2. Рассказ (The Tale)

Дженнифер, успешная журналистка, получает тревожный звонок от пожилой матери, которая нашла детский рассказ своей дочери. В далеком детстве героиня стала жертвой насилия, но пожелала забыть об этом, придумав альтернативную и менее травмирующую историю. Когда правда вылезла наружу, Дженн пришлось лицом к лицу столкнуться с леденящими душу воспоминаниями. Смелый, эмоциональный, очень личный фильм, который нужно смотреть в одиночестве. Осторожно: картина пробуждает сильные чувства и заставляет задуматься об остросоциальных проблемах.

3. На берегу (On Chesil Beach)

Мы находим молодоженов Эдуарда и Флоранс в номере отеля, расположенного на берегу моря. Влюбленные нервничают перед первой брачной ночью, ведь воспитание и банальная стыдливость мешают им свободно обсуждать желания и страхи. Возникшая между молодыми людьми проблема кажется зрителю столь надуманной и незначительной, что сложно поверить, к каким серьезным последствиям она в итоге приведет. Пронзительная, эмоционально откровенная мелодрама, снятая по одноименному роману британца Иэна Макюэна, подарившего нам шокирующее «Искупление». Однозначно рекомендуется к просмотру.

4. Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени (Frequently Asked Questions about Time Travel)

Закадычные друзья потягивают пиво в баре. Один из них случайно натыкается на милую девушку, которая утверждает, что прибыла из будущего и просто в восторге от нашего героя, потому что тот вскоре невероятно прославится. Парень считает все это глупым розыгрышем, но все меняется, когда друзья на собственной шкуре переживают всю опасность путешествий во времени. Британский юмор, толика фантастики и море озорства. Шикарная комедия для поклонников «Автостопом по галактике» и «Зомби по имени Шон».

5. Таймер (Timer)

Таймер — изобретение недалекого будущего, чип, который имплантируется в запястье и отсчитывает время до встречи с вашим идеальным партнером. Производители гарантируют 100 % точности. Одинокая девушка Уна начинает сомневаться в исправности своего девайса, ведь недавно она встретила парня своей мечты, а таймер продолжает упрямо молчать. Мелодрама с элементами фантастики и милым юмором, которая поднимает вопросы судьбы и целесообразности ждать «того» или «ту самую», пока лучшие годы проходят.

6. Кинозвезды не умирают в Ливерпуле (Film Stars Don’t Die in Liverpool)

Юный актер Питер по уши влюбляется в стареющую легенду Голливуда Глорию Грэм. Помимо большой разницы в возрасте, между любовниками встает болезнь Глории (рак груди), которая не даст истории завершиться хеппи-эндом. Фильм основан на реальных событиях. Пронзительная драма о необычной любви с потрясающей игрой актеров и легким юмором.

7. Отзвуки эха (Stir of Echoes)

Том всегда относился скептически к гипнозу, пока однажды не испытал его на себе. Всего один сеанс превратил его жизнь в сплошной кошмар, в котором нельзя доверять даже самому себе. Теперь герою предстоит решить непростую задачу: как же теперь вернуться к своему прежнему, «нормальному» состоянию? Фильм, в котором соблюден идеальный баланс между интеллектуальными рассуждениями и экшеном. Оторваться от экрана просто невозможно!

8. Закон о детях (The Children Act)

Фиона, судья по семейным делам, столкнулась с крайне непростой ситуацией. Молодой человек по имени Адам отказывается от переливания крови по религиозным соображениям. Это решение может стоить ему жизни. Фиона всеми силами пытается изменить мнение Адама. Но успеет ли она переубедить упрямого пока еще ребенка? Внимание: фильм с замечательной Эммой Томпсон в главной роли вызывает сильные эмоции.

9. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society)

В Лондоне после войны молодая писательница никак не может найти свое место. Ей хочется творить, но писать об ужасах войны она не в силах, а остальные темы представляются неподходящими. Судьба подбрасывает ей письмо от простого скотовода с небольшого британского острова: мужчина спрашивает, не найдется ли у героини интересных книг для чтения. Так начинается история необычного книжного клуба, дружбы и любви. Трогательный кинорассказ о целительной силе искусства, об обретении почвы под ногами и муках творчества.

10. Леди в фургоне (The Lady in the Van)

Мэри Шеперд, весьма эксцентричная особа, припарковала свой желтый фургон возле дома одного известного писателя. Бездомная старушка пообещала погостить на новом месте не более пары месяцев, а осталась на 15 лет, став не только всеобщей любимицей, но и героиней одной из книг писателя. Невероятная актерская работа Мэгги Смит, которая заставит смеяться сквозь слезы. Вы не пожалеете о просмотре.