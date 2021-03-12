10 фильмов c лихим и эпичным сюжетом, чей автор — сама жизнь

Каким бы ярким воображением ни обладали сценаристы и писатели, но фильмы, основанные на реальных событиях, как правило, производят на зрителя особенное впечатление. И это неудивительно: ведь осознание того, что подобные хитросплетения судьбы действительно присутствовали в жизни таких же обычных людей, как и мы сами, будоражит сильнее самого непредсказуемого твиста в каком-нибудь вымышленном мире.

В этом вопросе мы в AdMe.ru не исключение, и поэтому мы с неподдельным удовольствием посмотрели каждую картину из этой подборки. И теперь можем с уверенностью заявить: буря эмоций от каждой из них вам гарантирована.

Дело Ричарда Джуэлла (2019)

Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Ричард Джуэлл всю жизнь мечтал о карьере в правоохранительных органах, однако из-за своей дотошности в работе часто становился источником конфликтов и претерпел множество неудач и увольнений. Летом 1996 года удача снова улыбается ему, и он устраивается работать охранником в Сентенниал-парке во время проведения Олимпийских игр в Атланте. Ночью 27 июля он замечает под скамейкой подозрительный рюкзак. Благодаря его своевременным действиям по вызову сапера и выводу людей из зоны поражения опасного устройства оказываются спасены сотни жизней. Однако в офисе ФБР довольно быстро приходят к выводу, что сам Джуэлл идеально соответствует психологическому профилю преступника. Дальнейшие события этой биографической драмы никого не оставят равнодушным, и в немалой степени благодаря блестящей игре актера первого плана — Пола Уолтера Хаузера.

Отель Мумбаи: Противостояние (2018)

Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7 Сюжет данной картины рассказывает о трагических событиях, которые произошли в Мумбаи в 2008 году. Однажды вечером 28 ноября в городе начинаются беспорядки, и толпа перепуганных прохожих в панике бросается к отелю «Тадж-Махал-палас» — одному из самых роскошных отелей Индии. Вслед за ними в здание врывается группа вооруженных людей — виновники происходящего. Гостям отеля, не без помощи храброго персонала, приходится самостоятельно прятаться и спасаться в стенах гостиницы в ожидании спасательной операции, которую организует полиция. Фильм держит в напряжении на протяжении всего хронометража и непременно понравится любителям динамичного кино.

Идеальный пациент (2019)

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5 Томас Квик никогда не отличался примерным поведением и крепкой психикой, из-за чего он оказывается в психиатрической лечебнице. Терапия продвигается успешно, пока он не начинает признаваться в совершении десятков преступлений. За его признаниями последовали допросы, за ними — судебные разбирательства и признание его виновным. Все складывалось как нельзя лучше, пока журналист Ханнес Ростам не решает провести собственное расследование и не обнаруживает, что Квик осужден на сомнительных основаниях: у следствия не оказалось ни единого доказательства его вины, кроме слов самого Томаса. Однако никто не торопится верить в невиновность мужчины и выпускать его на свободу. Дело Томаса Квика названо самым скандальным судебным разбирательством в ​​истории Швеции. Идеальный выбор для фанатов захватывающих психологических триллеров.

Темные воды (2019)

Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7 В основу данного фильма легла реальная история судебного дела корпоративного юриста Роберта Билотта против химической компании DuPont. Фермер Уилбур Теннант связывает пугающие аномалии и гибель животных в области, в которой находится и его собственная ферма, с деятельностью расположенного рядом химического завода DuPont. Он обращается к Роберту с просьбой провести расследование, попутно снабжая огромным количеством улик. Но сама компания, конечно же, не собирается мириться с тем, что кто-то лезет в ее внутреннюю кухню. Картина придется по душе всем, кто любит драматичные сюжеты о тяжелом противостоянии маленького человека циничному миру мегакорпораций.

Побег из Претории (2020)

Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7 1979 год, ЮАР. Двое лучших друзей и борцов за свободу Тим Дженкин и Стивен Ли оказываются в Центральной тюрьме Претории из-за несогласия с происходящим в стране и за распространение агитационных листовок. Убежденные в своей правоте, они не желают оставаться в заточении и вместе с другими заключенными придумывают дерзкий план побега. Увлекательный и напряженный триллер о самоотверженной борьбе против системы и несправедливости с непревзойденным Дэниелом Рэдклиффом в главной роли.

Гонка века (2018)

Рейтинг IMDb — 6,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2 Компания английского бизнесмена, изобретателя и авантюриста Дональда Кроухёрста находится на грани банкротства, и он решает спасти ее, приняв участие в кругосветной гонке «Золотой глобус», о которой объявила газета The Sunday Times. Согласно правилам гонки, участники должны обогнуть земной шар без единой остановки. Победу и денежный приз получает тот, кто приходит к финишу первым. При поддержке жены и детей Дональд уверенно подал заявку и взял в долг солидную сумму, чтобы разработать тримаран, который будет самым быстроходным судном в гонке. Несмотря на то, что проблемы подстерегали его еще на самом старте, бизнесмен не сдается и задумывает еще одну безумную авантюру. Это идеальный выбор для поклонников приключенческих драм с динамичным сюжетом и звездным актерским составом.

Жертвуя пешкой (2014)

Рейтинг IMDb — 7,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0 Бобби Фишер с детства отличался не только невыносимым характером, но и безумной любовью к шахматам. Увлечение завладело им настолько, что стало делом всей его жизни, а главной своей целью Бобби выбрал свержение советской шахматной школы. Спустя долгие годы и психические надрывы, которые порой были результатом не только внешних обстоятельств, но и психической нестабильности самого Бобби, наконец вот-вот состоится матч Фишера с чемпионом Борисом Спасским. Несмотря на узкоспецифическую тематику фильма, показанная в нем напряженная борьба с внешними врагами и внутренними демонами обязательно запомнится каждому.

Красивый, плохой, злой (2019)

Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8 В 1969 году студент-юрист Тед Банди знакомится с молодой матерью-одиночкой Лиз Кендалл в одном из баров Сиэтла. Заботливый и интеллигентный парень довольно быстро завоевывает сердце девушки и вскоре переселяется к ней и помогает растить ее дочь Молли. Но спустя всего 5 лет в прессе появляется информация о многочисленных преступлениях неизвестного мужчины. Тед сначала оказывается в числе подозреваемых, а затем довольно быстро становится основным. Однако Лиз отказывается в это верить. Биографический криминальный триллер о скандальной истории, которая рассказана с точки зрения влюбленной девушки.

Во власти стихии (2018)

Рейтинг IMDb — 6,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8 Тэми в ходе своих путешествий оказывается на Таити и решает задержаться там, прежде чем вернуться домой. Благодаря этому решению она знакомится на острове с британцем Ричардом, и между молодыми людьми вспыхивает любовь. Спустя какое-то время Ричард сообщает девушке, что согласился перегнать роскошную яхту знакомых через Тихий океан в Калифорнию, и приглашает ее плыть вместе с ним. Тэми соглашается. Однако романтическое путешествие довольно быстро оборачивается катастрофой: судно настигает один из самых мощных ураганов в истории. Это яркое и захватывающее кино об отчаянном выживании, которое буквально не позволит вам оторваться от экрана.

Темные времена (2017)

Рейтинг IMDb — 7,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 В мае 1940 года к власти в Великобритании приходит Уинстон Черчилль. Но радоваться назначению времени нет, ведь будущее Европы под угрозой, и Великобритания оказалась в эпицентре трагических событий. Министерство страны настаивает на переговорах с противником, обстоятельства складываются не лучшим образом, а помощи ждать неоткуда. Однако Черчилль решительно отказывается от перемирия и ставит главной задачей спасение бойцов из Дюнкерка. Эта роль принесла Гэри Олдмену несколько наград за лучшую мужскую роль, а сам фильм получил целых 9 номинаций на премию BAFTA. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что он придется по вкусу даже тем, кто не особо жалует исторические фильмы.