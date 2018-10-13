10 фильмов, авторы которых умудрились испортить ну просто крутейшие идеи

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В мире кино существует такое понятие, как high concept (высокая концепция), — это настолько сильные замыслы фильмов, что они, совершенно независимо от рекламы, бюджета и рейтинга ожидания, заставляют зрителей встать в очередь на премьеру. Но не все эти фильмы в конечном счете оправдывают эти самые надежды.

AdMe.ru собрал 10 подобных фильмов, сценаристы которых загубили на редкость гениальные идеи. По каждому замыслу этих работ можно было снять передовые картины современности, но авторы все сделали так, что практически все они были отмечены «Золотой малиной» (премией, которая присуждается худшим фильмам года).

От «Короче» ждали научно-фантастическую бомбу

Что ждали: добротное sci-fi о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты — речь о технологии уменьшения людей. Все, кто уменьшился, получают кучу бонусов вроде многомиллионного состояния и роскошного жилья в миниатюрном мегаполисе. Главный герой и его жена долго идут к этому решению. Проснувшись после необратимого уменьшения, главный герой понимает, что его любимая в последнюю минуту отказалась от процедуры... Что получили: хорошую экспозицию, где все так же идеально, как и в трейлере. А дальше полнейший крах: сценаристов либо подменили, либо они придумали интересную завязку, а дальше «просто не смогли». Начиная со второго акта создается впечатление, что сюжетную линию превратили в массовый интерактив, зрители которого решили выбирать самые неожиданные и абсурдные поступки героев. Так, чисто ради забавы — посмотреть, что будет. А ведь меж тем завязку с таким потенциалом можно было увести в любое русло: начиная с трагедии маленького, во всех смыслах, человека и заканчивая жесткой антиутопией. Но то, что нам показали, тяжело вписать в рамки какого-либо жанра, и даже звезда тарантиновских фильмов Кристоф Вальц в роли смешного соседа не спасает ситуацию.

«Времени» прочили звание главной антиутопии современности

Что ждали: идейную антиутопию об альтернативном будущем, где время полностью заменило деньги в качестве расчетной единицы. В 25 лет человек перестает стареть, и ему дается еще 1 год жизни. Если не пополнять / не зарабатывать / не красть / не брать взаймы запасы времени, наступает смерть. И все это — от сценариста величайших антисистемных фильмов «Шоу Трумана» и «Гаттака» и знаменитого оператора «Бегущего по лезвию». Комбо, да и только. Что получили: «4 минуты за чашку кофе?! Еще вчера было 3!» — вот на этом моменте, когда зрителю раскрывается концепт представленного мира, все здорово. Но, к сожалению, дальше мелочей вроде чашки кофе и систем зарплат описание особенностей этого мира не сильно уходит. Совершенно непонятно, чем занимаются люди до 25 лет (почему не копят?), почему время можно отбирать у первого встречного и почему в таком случае его никто не охраняет. Из-за таких непроработанных базовых вопросов дальнейшие приключения героев кажутся бесцельной тратой времени во всех смыслах.

«Отряд самоубийц» должен был стать бандой покруче всей сборной Marvel

Что ждали: оглушительный выстрел от вселенной DC — обреченые на гибель суперзлодеи отправляются спасать мир. Это же high concept в своем лучшем виде! Что получили: обилие персонажей, о которых толком ничего не рассказывается, сводит весь сюжет к банальной стрелялке, без каких-либо сюжетных перипетий и психологизма вроде нолановского «Бэтмена». Из-за этого персонажам невозможно сопереживать, а к некоторым вообще напрашивается вопрос: зачем они нужны? К примеру, Капитан Бумеранг, помимо периодических закосов под Тома Харди, историю никак не двигает.

«Наркоз» должен был ввергнуть зрителей в шок

Что ждали: «Каждый год более 21 миллиона человек получают общую анестезию. Большинство из них спокойно погружаются в сон и ничего не запоминают. Но 30 тысячам таких пациентов везет намного меньше: они не могут отключиться, оказываясь в плену явления, которое известно как интранаркозное пробуждение. Его жертвы полностью обездвижены. Они не способны закричать и позвать на помощь. Они не спят и осознают происходящее...» Именно такими многообещающими словами начинается фильм «Наркоз». Аж мурашки по коже. Что получили: наивно-нежную экспозицию о миллионере, альтруисте и просто красавчике со слабеньким сердцем. В середине фильма примерно минуты 3 показывают его интранаркозное пробуждение, и дальше начинается то ли мыльная опера, то ли детектив с участием его девушки. В общем, идея не реализована совершенно, сценарий скомканный, Хейден Кристенсен с Джессикой Альбой играют плохо. Фильм вытягивает разве лишь тот факт, что оба они непозволительно красивы.

Вселенную «Темной башни» ставили в один ряд с «Игрой престолов»

Что ждали: экранизацию sci-fi-вестерна Стивена Кинга, вселенной которой прочили долгую жизнь и место в строке рядом с «Властелином колец» и «Игрой престолов». Что получили: на следующий день после премьеры в СМИ вышли рецензии на фильм с заголовками вроде «Половину фильма забыли показать, но это и к лучшему: так он хотя бы быстро закончился». И действительно, хронометраж в 1,5 часа (вы видели такие короткие современные блокбастеры?) не смог включить в себя ту богатую фактуру и символизм кинговского цикла, оставив в картине лишь голые события. Более того, весь экшен спрессован в последние полчаса фильма, а концовка ничего не объясняет: мы так и не узнаем, что это за зло, добро и башня. Если бы авторы изменили хотя бы последние 30 секунд фильма и, как в книге, закольцевали повествование (стрелок потерял память и вновь вернулся в начало фильма), все поднялось бы на уровень выше.

От «Союзников» ждали интеллектуальности «Мистера и миссис Смит»

Что ждали: шпионскую драму на уровне сплава «Мистера и миссис Смит» и знаменитой «Касабланки». Главные герои — секретные агенты — влюбляются на задании, женятся, начинают новую, спокойную жизнь, но тут супруг узнает, что, вероятно, его новоиспеченная жена совсем не та, за кого себя выдает. Начальство дает ему 72 часа на доказательство виновности жены с последующей ее ликвидацией. Ух! Более того, фильм снят автором таких картин, как «Назад в будущее», «Изгой» и «Форрест Гамп». Что получили: создатели получили номинацию на «Оскар» — за лучшие костюмы... Костюмы действительно были хороши, так же как и Брэд Питт с Марион Котийяр в образе главных героев. Но сам фильм неожиданно обернулся нелепой мелодрамой с кучей недоработок в плане логики героев и обилием нереально пафосных сцен. Критики сошлись во мнении, что авторами предполагалось, видимо, что зритель, наблюдая за развязкой, ничего, помимо сострадания, испытывать не должен, и о таких глупостях, как логика, думать просто не будет.

«Восхождение Юпитер» представляли качественной смесью «Матрицы» и «Звездных войн»

Что ждали: первосортное фэнтези от авторов «Матрицы». От идеи так и веет творением дуэта Вачовски: люди появились не на Земле и живут на разных галактиках. Население нашей планеты служит всего лишь сырьем для более статусных представителей инопланетных рас. Главная героиня — уборщица из Чикаго — внезапно узнает, что ее ДНК совпадает с генами хозяйки половины Вселенной. Это же история американской мечты в квадрате! Из бонусов картины можно назвать актерский состав, ведь в фильме собран настоящий голливудский авангард: Мила Кунис, Ченнинг Татум и Эдди Редмэйн. А последний, как известно, плохие фильмы не выбирает. Что получили: мы получили космическую вариацию «Сумерек», Эдди Редмэйн получил «Золотую малину», а дуэт Вачовски — номинацию на худший фильм года. Многие уверены, что столь «ванильное» повествование стало логичным изменением творчества режиссеров после смены пола (тогда еще) одним из них. Но проблема скорее кроется в другом: авторы уделили действительно огромное количество времени проработке концепта своей вселенной (возможно, ради создания целой франшизы), а добротной историей все эти детали связать не смогли. Оттого получился фильм из кучи ярких лоскутов, которые попросту все сумбурно перемешаны и оставляют после просмотра такой же сумбур в голове.

«Бэтмен против Супермена» должен был стать визитной карточкой DC

Что ждали: внезапная вражда и битва двух положительных героев — Супермена и Бэтмена — это интрига, которая способна завлечь в кинотеатр даже того, кто вообще не слышал ничего о вселенных Marvel и DC. К тому же строчка в описании фильма «исполнительный продюсер — Кристофер Нолан» рассеивала всякие сомнения по поводу качества этого эксперимента. Что получили: Бэтмена, который почему-то точит зуб на человека в сине-красном латексном костюме, скучного Супермена, слабого злодея, не особо впечатляющую битву, несколько еле скрепленных друг с другом сюжетных линий и кучу совершенно нелогичных и необъяснимых поступков героев. Единственное, что здесь было хорошо, — это Чудо-женщина.

От «8 подруг Оушена» ждали продолжения остроумной франшизы

Что ждали: продолжения шикарной трилогии Стивена Содерберга с сестрой того самого Оушена, которая досрочно вышла из тюрьмы и тут же сколотила команду из крутых мошенниц. Они должны похитить колье, и не где-то там, а на настоящем балу Института костюма Met Gala (важнейшее светское событие в США). Сразу понятно, что будет шик да блеск. Что получили: фем-версию классики криминальной франшизы с кучей штампов и стереотипов, известных актрис в излишне карикатурных образах, совершенно немотивированных персонажей, которые идут на ограбление «ну просто так», кучу ненужных сцен и, да, шик и блеск со всякими женскими штучками. Если бы фильм не преподносился как наследие истории Дэнни Оушена, то было бы значительно лучше. А так — обидно за подобное продолжение, знаете ли.

«Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» должны были совершить кинореволюцию

Что ждали: продолжения культовой киберпанк-ленты «Матрица», в которой обычный офисный работник узнает, что весь наш мир — это иллюзия, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество. Но есть шанс все спасти. Весь мир ждал продолжения 4 года, и вот почти сразу 2 премьеры — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Что получили: 2 фильма, которые просто паразитировали на совершенстве первой части, по-другому и не скажешь. В продолжениях подтекст отходит куда-то на третий план, а действие напоминает скорее обычный боевик, так как ирреальностью происходящего зрителя уже не удивишь. Заканчивается все так же уныло: выжившие представители человечества не побеждают машины, но стороны приходят к компромиссу в своем сосуществовании: люди радуются, что остались в живых, а искусственный интеллект продолжает питаться энергией пленников матрицы. Напрашивается логичный вопрос: а что вообще поменялось? Существует легенда, что по сценарию братьев (тогда еще братьев) Вачовски Зион также должен был оказаться частью матрицы. Звучит жестоко. Жестоко, но круто. Правда, продюсеры не разделили такого мнения и заставили поменять концовку ради достижения коммерческого успеха. Возможно, это было неправильным решением.