10 фильмов 2019 года от Netflix, которые мы ждем с нетерпением

Лидер телевизионного стримингового рынка — канал Netflix — умеет радовать своих телезрителей. Мы решили сделать список самых крутых фильмов, которые выйдут (а некоторые уже вышли) в этом году. К просмотру обязательны.

Мы в AdMe.ru могли что-то пропустить, так что пишите в комментариях наиболее ожидаемые вами.

Король (The King)

В ролях: Тимоти Шаламе, Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон, Лили-Роуз Депп

Дата выхода: точная дата выхода еще не объявлена В основе фильма режиссера Дэвида Мишо лежат исторические хроники Уильяма Шекспира «Генрих IV, часть 1», «Генрих IV, часть 2» и «Генрих V». Шанс посмотреть на Роберта Паттинсона в роли дофина Людовика (дофин — титул наследника французского престола. — Прим. ред.) упускать нельзя.

Полярный (Polar)

В ролях: Кэтрин Винник, Ванесса Хадженс, Мадс Миккельсен

Дата выхода: 25 января 2019 г. Фильм снят по мотивам одноименного комикса Виктора Сантоса. Легендарный киллер Черный Кайзер уже отошел от дел, когда за ним объявили охоту. На что только ни пойдет босс бывшего наемного убийцы, чтобы не платить ему гонорар...

В высокой траве (In the Tall Grass)

В ролях: Патрик Уилсон, Харрисон Гилбертсон, Рэйчел Уилсон

Дата выхода: точная дата выхода еще не объявлена Фильм — экранизация романа Стивена Кинга. Брат и сестра путешествуют по Америке на автомобиле. Проезжая мимо поля с высокой травой, они слышат крики о помощи, доносящиеся оттуда. Конечно же, главные герои бросаются на помощь, однако вскоре помощь понадобится уже им.

Ну разве не романтично? (Isn’t It Romantic)

В ролях: Приянка Чопра, Ребел Уилсон, Лиам Хемсворт, Адам Дивайн

Дата выхода: 13 февраля 2019 г. Необычная история девушки, которая потеряла веру в любовь. После встречи с уличным грабителем главная героиня просыпается в родном городе, который немного отличается от привычного. Постепенно до нее доходит, что она оказалась в романтической комедии, где действуют совсем иные правила игры.

Грабители (The Highwaymen)

В ролях: Кевин Костнер, Вуди Харрельсон, Ким Диккенс, Кэти Бэйтс

Дата выхода: 29 марта 2019 г. Действие разворачивается в 1930-е годы — история поимки легендарных преступников Бонни и Клайда. Но только впервые данная история рассказывается с точки зрения тех, кто их преследовал, а именно техасского рейнджера Фрэнка Хеймера и его напарника Мэнни Голтома.

Птица высокого полета (High Flying Bird)

В ролях: Зази Битц, Андре Холланд, Джерил Прескотт, Закари Куинто, Кайл Маклахлен

Дата выхода: 7 февраля 2019 г. Спортивная драма, снятая на камеру айфона. Во время кризиса баскетбольный агент пытается обогатиться довольно сомнительным путем. Для этого ему нужно сбить с пути истинного начинающего баскетболиста и своего подопечного.

Последнее, что он хотел (The Last Thing He Wanted)

В ролях: Энн Хэтэуэй, Уиллем Дефо, Бен Аффлек, Йетта Готтесман, Тоби Джонс

Дата выхода: точная дата выхода еще не объявлена Экранизация одноименного романа Джоан Дидион. Действие политического триллера разворачиваются вокруг журналистки из Washington Post. Оставив свою карьеру ради ухода за больным отцом, главная героиня попадает в самый эпицентр криминального мира.

Прачечная (The Laundromat)

В ролях: Гэри Олдмен, Антонио Бандерас, Мерил Стрип, Райли Кио, Дэвид Швиммер

Дата выхода: точная дата выхода еще не объявлена

Еще одна экранизация — на этот раз книги Джейка Бернштейна «Скрытый мир: о расследовании „Панамского досье“». В итоге журналистского расследования произошла утечка данных более чем 11 млн политических документов. В связи с этим скандалом была поставлена под удар репутация огромного количества знаменитых людей.

Тройная граница (Triple Frontier)

В ролях: Бен Аффлек, Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Адриа Архона, Оскар Айзек

Дата выхода: 15 марта 2019 г. Этот фильм основан на статье из газеты, в которой рассказывают о группе бывших спецназовцев, которые решили ограбить наркоторговца на территории тройной границы между Парагваем, Аргентиной и Бразилией.

Бархатная бензопила (Velvet Buzzsaw)

В ролях: Джейк Джилленхол, Джон Малкович, Тони Коллетт, Наталия Дайер, Рене Руссо

Дата выхода: 31 января 2019 г. Мистический триллер рассказывает историю известного арт-критика из Лос-Анджелеса, который натыкается на целую коллекцию картин неизвестного гения. Однако за этими произведениями искусства скрывается нечто ужасное.

Бонус: Ведьмак (The Witcher)

В ролях: Генри Кавилл, Фрея Аллан, Джои Бэти, Милли Брейди, Мианна Бёринг, Том Кэнтон, Аня Чалотра

Дата выхода: точная дата выхода еще не объявлена Сериал по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. История ведьмака Геральта, который охотится за монстрами и следует своему предназначению.