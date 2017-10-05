10 фанатских теорий «Игры престолов», от которых зашевелятся волосы на голове

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Фанаты «Игры престолов» конечно же не могут сидеть без дела в межсезонье — пересмотрев сериал и внимательно изучив интервью актеров и создателей шоу, тысячи людей по всему миру выдвигают свои теории развязки этой суперпопулярной истории. Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные из них. Внимание, пост буквально напичкан спойлерами. Если вы к такому не готовы, лучше посмотрите пост с эсэмэсками от котов.

10. Джейме убьет Серсею

Пожалуй, одна из самых популярных теорий гласит, что Серсея Ланнистер вот-вот погибнет, к тому же от руки ближайшего родственника. Согласно пророчеству, Серсею убьет «валонкар» — младший брат. Всю жизнь она ненавидела Тириона, но младшим братом может оказаться и Джейме, который родился на пару минут позже Серсеи. К тому же Джейме уже однажды предал своего правителя и убил Безумного Короля, дабы спасти подданных. Кто знает, возможно, ему в очередной раз придется стать убийцей, чтобы остановить новую резню.

9. Тирион Ланнистер на самом деле Таргариен

Вспомним, как ненавидел Тириона его отец Тайвин. К тому же он не раз восклицал, что не является его отцом. В книгах можно найти намеки на то, что любимая жена Тайвина и мать Тириона Джоанна была в отношениях с Эйрисом Таргариеном. К тому же однажды Тириону удалось погладить дракона — а, как известно, найти общий язык с этими существами не удается практически никому, кроме Таргариенов. Более того, у Дейенерис до недавнего времени было три дракона — соответственно, и всадников должно быть три (хотя печальная судьба Визериона, увы, внесла свои коррективы).

8. Белые ходоки победят, и все герои погибнут

Пожалуй, самая пессимистичная теория: согласно ей, Белые Ходоки одержат победу над людьми, все главные герои погибнут, а оставшиеся в живых переместятся на юг, чтобы создать новый мир. Только представьте: Король Ночи входит в тронный зал, садится на Железный трон, и на этом сериал заканчивается раз и навсегда — вот он, самый страшный кошмар для всех фанатов!

7. Дейенерис родит ребенка от Джона Сноу

В 7-м сезоне несколько раз был сделан заметный акцент на том, что Дейенерис не сможет иметь детей, поскольку, согласно еще одному пророчеству, ребенка она сможет родить «когда солнце взойдет на западе и зайдет на востоке, когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья». Причина ее бесплодия магическая, а не физиологическая. Вот и Джон Сноу воскрес при помощи магии: кто знает, возможно, от такого волшебного мужчины родить не составит труда? Если теория окажется правдой, ребенок станет первым родившимся Таргариеном с момента восстания Роберта Баратеона.

6. Джон Сноу — Азор Ахай

Поклонники романов Джорджа Р. Р. Мартина уже давно гадают, кто же такой Азор Ахай — обещанный принц, который возрожден, чтобы спасти мир от тьмы. Под описание принца (а он может быть как мужчиной, так и женщиной) одинаково подходят Джон Сноу и Дейенерис Таргариен. Вот только легенда не выглядит слишком радужной: по преданию, Азор в прошлом побеждал Великого Иного, но для этого ему понадобилось пронзить мечом сердце своей любимой. Если история повторится, и кто-то из пары Джон-Дени окажется Азором Ахаем, возможно, ему (или ей) во имя спасения Вестероса придется принести в жертву свою половинку.

5. Золотые Мечи предадут Серсею

В конце 7-го сезона мы узнаем, что Эурон Грейджой помог Серсее нанять одну из сильнейших оставшихся армий — Золотых Мечей из Эссоса. А теперь вспомним, кто остался править где-то на просторах Эссоса? Даарио Нахарис, верный соратник Дейенерис Таргариен — быть может, ему удалось перетянуть наемников на свою сторону. К тому же Ланнистеры больше не должны Железному банку, а значит, нет и интереса их поддерживать. Без вышколенной армии Серсея может остаться без последней надежды на Железный трон. И тут в ход может пойти одна из самых безумных теорий...

4. Серсея станет Королевой Ночи

Мы уже давно убедились в том, что Серсея готова на любые безумства ради сохранения власти. Одна из теорий гласит, что Серсея заключит союз с Королем Ночи, чтобы выступить против своих врагов — и, возможно, она станет Королевой Ночи. Большой вопрос, зачем это может быть нужно главарю Ходоков, но чем черт не шутит?

3. Арья Старк мертва

Что, если в 6-м сезоне Арье не удалось одолеть Бродяжку и зрителей попросту одурачили, как создатели сериала делали уже не раз? Все-таки в большинстве сражений Арья проигрывала своей сопернице, да и ранения в той битве были слишком сильны. Возможно, Бродяжка решила втереться в доверие к Сансе, чтобы воплотить какой-то тайный замысел Безликих. Вопросов к теории много, но звучит она как минимум любопытно.

2. Джон Сноу станет следующим Королем Ночи и спасет Вестерос

Согласно этой сумасшедшей теории, Король Ночи бессмертен, и единственный способ победить его — это... стать им! В финальной битве с ним сразится Джон Сноу, который вытащит из Короля драконье стекло и обнаружит, что армия Белых Ходоков осталась без контроля. Тогда во имя общего блага Джон решит сам стать следующим Королем Ночи, пронзив себя стеклом, а затем уведет армию Ходоков обратно на север, где они и останутся до следующей долгой ночи.

1. Бран Старк — это Король Ночи. Но он всех спасет

Когда Бран путешествовал с Трехглазым вороном во времени, то вселился в персонажа, которого Дети Леса решили сделать Королем Ночи. Но что-то пошло не так, и мальчик так и остался в его сознании. Кстати, в той сцене можно заметить, что Брану больно, к тому же его поза аналогична позе того самого человека. Бран вернется в прошлое в лице Брана Строителя, чтобы заложить фундамент дома Старков и построить стену. И, по всей вероятности, мальчику придется умереть, чтобы Король Ночи сгинул навсегда.