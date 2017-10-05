10 фанатских теорий «Игры престолов», от которых зашевелятся волосы на голове
Фанаты «Игры престолов» конечно же не могут сидеть без дела в межсезонье — пересмотрев сериал и внимательно изучив интервью актеров и создателей шоу, тысячи людей по всему миру выдвигают свои теории развязки этой суперпопулярной истории.
Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные из них. Внимание, пост буквально напичкан спойлерами. Если вы к такому не готовы, лучше посмотрите пост с эсэмэсками от котов.
10. Джейме убьет Серсею
Пожалуй, одна из самых популярных теорий гласит, что Серсея Ланнистер вот-вот погибнет, к тому же от руки ближайшего родственника. Согласно пророчеству, Серсею убьет «валонкар» — младший брат.
Всю жизнь она ненавидела Тириона, но младшим братом может оказаться и Джейме, который родился на пару минут позже Серсеи. К тому же Джейме уже однажды предал своего правителя и убил Безумного Короля, дабы спасти подданных. Кто знает, возможно, ему в очередной раз придется стать убийцей, чтобы остановить новую резню.
9. Тирион Ланнистер на самом деле Таргариен
Вспомним, как ненавидел Тириона его отец Тайвин. К тому же он не раз восклицал, что не является его отцом. В книгах можно найти намеки на то, что любимая жена Тайвина и мать Тириона Джоанна была в отношениях с Эйрисом Таргариеном. К тому же однажды Тириону удалось погладить дракона — а, как известно, найти общий язык с этими существами не удается практически никому, кроме Таргариенов.
Более того, у Дейенерис до недавнего времени было три дракона — соответственно, и всадников должно быть три (хотя печальная судьба Визериона, увы, внесла свои коррективы).
8. Белые ходоки победят, и все герои погибнут
Пожалуй, самая пессимистичная теория: согласно ей, Белые Ходоки одержат победу над людьми, все главные герои погибнут, а оставшиеся в живых переместятся на юг, чтобы создать новый мир. Только представьте: Король Ночи входит в тронный зал, садится на Железный трон, и на этом сериал заканчивается раз и навсегда — вот он, самый страшный кошмар для всех фанатов!
7. Дейенерис родит ребенка от Джона Сноу
В 7-м сезоне несколько раз был сделан заметный акцент на том, что Дейенерис не сможет иметь детей, поскольку, согласно еще одному пророчеству, ребенка она сможет родить «когда солнце взойдет на западе и зайдет на востоке, когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья».
Причина ее бесплодия магическая, а не физиологическая. Вот и Джон Сноу воскрес при помощи магии: кто знает, возможно, от такого волшебного мужчины родить не составит труда? Если теория окажется правдой, ребенок станет первым родившимся Таргариеном с момента восстания Роберта Баратеона.
6. Джон Сноу — Азор Ахай
Поклонники романов Джорджа Р. Р. Мартина уже давно гадают, кто же такой Азор Ахай — обещанный принц, который возрожден, чтобы спасти мир от тьмы. Под описание принца (а он может быть как мужчиной, так и женщиной) одинаково подходят Джон Сноу и Дейенерис Таргариен.
Вот только легенда не выглядит слишком радужной: по преданию, Азор в прошлом побеждал Великого Иного, но для этого ему понадобилось пронзить мечом сердце своей любимой. Если история повторится, и кто-то из пары Джон-Дени окажется Азором Ахаем, возможно, ему (или ей) во имя спасения Вестероса придется принести в жертву свою половинку.
5. Золотые Мечи предадут Серсею
В конце 7-го сезона мы узнаем, что Эурон Грейджой помог Серсее нанять одну из сильнейших оставшихся армий — Золотых Мечей из Эссоса. А теперь вспомним, кто остался править где-то на просторах Эссоса? Даарио Нахарис, верный соратник Дейенерис Таргариен — быть может, ему удалось перетянуть наемников на свою сторону.
К тому же Ланнистеры больше не должны Железному банку, а значит, нет и интереса их поддерживать. Без вышколенной армии Серсея может остаться без последней надежды на Железный трон. И тут в ход может пойти одна из самых безумных теорий...
4. Серсея станет Королевой Ночи
Мы уже давно убедились в том, что Серсея готова на любые безумства ради сохранения власти. Одна из теорий гласит, что Серсея заключит союз с Королем Ночи, чтобы выступить против своих врагов — и, возможно, она станет Королевой Ночи. Большой вопрос, зачем это может быть нужно главарю Ходоков, но чем черт не шутит?
3. Арья Старк мертва
Что, если в 6-м сезоне Арье не удалось одолеть Бродяжку и зрителей попросту одурачили, как создатели сериала делали уже не раз? Все-таки в большинстве сражений Арья проигрывала своей сопернице, да и ранения в той битве были слишком сильны. Возможно, Бродяжка решила втереться в доверие к Сансе, чтобы воплотить какой-то тайный замысел Безликих. Вопросов к теории много, но звучит она как минимум любопытно.
2. Джон Сноу станет следующим Королем Ночи и спасет Вестерос
Согласно этой сумасшедшей теории, Король Ночи бессмертен, и единственный способ победить его — это... стать им! В финальной битве с ним сразится Джон Сноу, который вытащит из Короля драконье стекло и обнаружит, что армия Белых Ходоков осталась без контроля. Тогда во имя общего блага Джон решит сам стать следующим Королем Ночи, пронзив себя стеклом, а затем уведет армию Ходоков обратно на север, где они и останутся до следующей долгой ночи.
1. Бран Старк — это Король Ночи. Но он всех спасет
Когда Бран путешествовал с Трехглазым вороном во времени, то вселился в персонажа, которого Дети Леса решили сделать Королем Ночи. Но что-то пошло не так, и мальчик так и остался в его сознании. Кстати, в той сцене можно заметить, что Брану больно, к тому же его поза аналогична позе того самого человека.
Бран вернется в прошлое в лице Брана Строителя, чтобы заложить фундамент дома Старков и построить стену. И, по всей вероятности, мальчику придется умереть, чтобы Король Ночи сгинул навсегда.
Фото на превью HBO