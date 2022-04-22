10+ фактов о знаменитостях, которые позволят вам взглянуть на Голливуд совсем под другим углом

Знаменитости всегда на виду. Любое событие из их жизни или случайно оброненная фраза тут же превращаются в инфоповод. Но некоторые факты из биографий звезд могут показаться неожиданными даже преданным поклонникам. Первые красавицы Голливуда подвергались в школе издевательствам из-за внешности, жертвовали шикарными волосами или стройной фигурой ради карьеры, бойкотировали конкурсы красоты. И даже сейчас не стесняются признаваться в своих страхах или слабостях.

Мы в AdMe.ru разузнали любопытные факты о наших звездных любимицах. И верим, что, прочитав эту статью, вы только лишний раз убедитесь в их крутости.

Носит эту прическу по грустной причине

Конский хвост Арианы Гранде стал ее визитной карточкой. Но на такой прическе звезда остановила выбор вынужденно: ее волосы были повреждены из-за многолетнего окрашивания для роли в ситкоме Nickelodeon. Ариане приходилось каждые 2 недели в течение 4 лет обесцвечивать пряди и красить их в рыжий цвет. Позднее она стала надевать на съемки парик, а в реальной жизни прибегла к наращиванию и стала собирать волосы в хвост для большей естественности: «Мои настоящие волосы настолько испорчены, что выглядят кошмарно, когда я распускаю их».

4 раза поправлялась и сбрасывала вес для одной роли

В «Исчезнувшей» стройная Эми Данн набирает вес, когда пропадает, а в финале, сбросив килограммы, превращается обратно в стройную красавицу, но с еще более подтянутым телом. Так как сцены снимались не в хронологическом порядке, актрисе Розамунд Пайк требовалось набрать более 6 кг, а затем сбросить их, чтобы ее тело соответствовало форме ее персонажа в определенной части фильма. И такой трюк она проделала дважды. А специально нанятый тренер контролировал диету и давал повышенные нагрузки в спортзале.

Не скрывает, что волосы не свои

Длинные волнистые волосы Дженнифер Лопес — одна из ее фишек. Певица и актриса никогда не скрывала, что блестящие пряди — ненастоящие. Но она не стесняется показывать подписчикам и свои натуральные волосы (они едва достают до плеч и сильно вьются) — поклонники принимают ее любой.

Была изгоем в школе

Когда Ане Тейлор-Джой исполнилось 6 лет, ее семья переехала в Лондон. Актриса рассказывает, что не общалась с другими детьми, а персонажи книг о Гарри Поттере были ее лучшими друзьями. В школе девочка столкнулась с издевательствами одноклассников, которые дразнили ее из-за широко расставленных глаз, поэтому в 16 лет Аня ушла оттуда. Зато этот опыт помог ей вжиться в роль Бет Хармон из «Хода королевы»: «Так же, как Бет нужны были шахматы, мне нужно было играть. Мне требовалось место, где меня могли бы ценить, чтобы мне не приходилось постоянно думать: „Что со мной не так, почему я не вписываюсь?“».

Была готом в старшей школе

Любимица публики Дженнифер Энистон призналась в одном из интервью, что средняя школа была для нее тихим ужасом. По словам актрисы, она тогда экспериментировала с внешностью и не стремилась стать самой красивой девочкой в классе. «Это были 80-е, и я выглядела как готический кошмар», — резюмировала Дженнифер. Ко всему прочему, другие дети издевались над ней из-за того, что она была немного пухленькой. Все, что актриса сейчас знает о макияже, укладке и стиле, она подсмотрела у визажистов, парикмахеров и других работников киноиндустрии.

Бойкотировала конкурс «Мисс Вселенная»

Когда Галь Гадот было 18 лет, ей предложили участвовать в конкурсе «Мисс Израиль». Актриса признается, что тогда подумала: «Это будет хороший опыт». Но при этом она не допускала даже мысли, что может победить. А финалистки автоматически переходили на следующий этап — «Мисс Вселенная». Галь была потрясена и больше всего боялась, что снова может выиграть, поэтому устроила настоящий бунт. Она опаздывала, забывала наряды и в конце концов не вошла в число финалисток, чего и добавилась.

Не носила штаны ради бабушки

Леди Гага известна своими эпатажными образами и клипами. В начале своей карьеры во многих роликах она танцевала в коротких шортах или белье с колготками. По словам певицы и актрисы, это все было ради ее бабушки, которая плохо видит и может различать только более светлые части ее фигуры, открытые участки кожи или волосы. «Она мне говорит: „Я вижу тебя, потому что на тебе нет штанов“. Поэтому я буду продолжать носить шорты даже на телевидении, чтобы моя бабушка могла меня видеть». Леди Гага добавляет, что чувствует себя свободнее в нижнем белье и ненавидит брюки.

До сих пор спит с мягкой игрушкой

Марго Робби так любит свою мягкую игрушку — кролика по имени Банни, — что кладет ее в кровать каждую ночь. Об этом она рассказала в одном из интервью. По словам звезды, ее муж ненавидит эту привычку и выкидывает кролика из кровати, как только она засыпает. Банни является источником кошмара и для мамы Марго. Периодически она крадет игрушку и пытается ее постирать, потому что, по ее мнению, кролик грязный.

Имеет меньше зубов, чем обычные люди

У Зендеи на один зуб в нижнем ряду меньше, чем у большинства людей. Об этом она узнала несколько лет назад, когда обратилась к дантисту по поводу удаления зубов мудрости. Кроме того, из-за пониженной чувствительности Зендея может кусать мороженое и не ощущать холода.

Боится канализаций и стоков

Софи Тернер однажды призналась, что боится канализационных люков и ливневых стоков на улице. Это не фобия, а скорее суеверие, поэтому она просто старается не проходить по ним. Но, по словам Софи, если такое все же случается, нужно сказать волшебное слово «лук» — и ничего плохого не произойдет.

Забрала со съемок серьги Роуз

После окончания съемок в фильме «Титаник» Кейт Уинслет оставила себе пару сережек Роуз. «Люди забирали чашки и блюдца с логотипами White Star Line. А я была хороша. Я взяла серьги Роуз, но где-то потеряла одну», — рассказала актриса в интервью.