10 фактов о работе с детьми-актерами, о которых не знают обычные люди

Шоу-бизнес — одна из немногих отраслей, где ребенок может работать на законных основаниях. В этой индустрии дети могут быть такими же профессионалами, как и взрослые. 9-летний Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», спал на земле в перерывах между съемками, когда уставал. И все эти жертвы были лишь для того, чтобы мы могли наслаждаться потрясающими фильмами.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в эту тему и узнать, что на самом деле представляет собой работа детей-актеров.

1. Существуют возрастные ограничения

Ограничения по возрасту сильно варьируются в различных регионах. Большое количество съемок проводится в Калифорнии, и здесь действует одни из самых гуманных сводов правил. Так, ребенку должно быть не менее 15 дней, чтобы он мог работать. Кроме того, в Калифорнии запрещено работать с недоношенными детьми в возрасте до 1 месяца.

2. Дети могут работать только определенное количество времени

В Калифорнии детям в возрасте до 6 месяцев разрешается находиться на съемочной площадке только 2 часа в день и работать не более 20 минут в день. Дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет могут находиться на съемках в течение 4 часов в день, но работать не более 2 часов. Вот почему продюсеры предпочитают нанимать близнецов и тройняшек. Так, благодаря тому, что 2 разных ребенка выглядят одинаково, 2 часа работы превращаются в 4. Кроме того, если один ребенок не в настроении, другой может взять эту работу на себя. По возможности режиссеры стараются использовать манекены, а детей, если что, успокаивают игрушками. Кроме того, младенцы могут работать только с 9:30 до 11:30 или с 14:30 до 16:30.

Дети в возрасте 2–6 лет могут находиться на съемочной площадке по 6 часов в день, но могут работать только 3 часа.

могут находиться на съемочной площадке по 6 часов в день, но могут работать только 3 часа. Актеры в возрасте от 6 до 9 лет могут находиться на съемочной площадке в течение 8 часов, но работать только 4 часа.

могут находиться на съемочной площадке в течение 8 часов, но работать только 4 часа. Актеры в возрасте от 9 до 16 лет могут находиться на съемочной площадке 9 часов, но работать только в течение 5 часов, если это школьное время. На каникулах они могут работать 7 часов в день.

могут находиться на съемочной площадке 9 часов, но работать только в течение 5 часов, если это школьное время. На каникулах они могут работать 7 часов в день. 17-летние могут находиться на съемочной площадке в течение 10 часов и работать 6 часов в день. На каникулах они могут работать до 8 часов в день.

3. В их работу входит не только актерская игра

Если актеру исполнилось 8 лет и он может работать 4 часа, это не значит, что он будет играть все это время. Преображение в персонажа, подготовка прически и макияжа, а также путь от студии к месту съемок также считаются рабочим временем. Таким образом, чем сложнее внешний вид персонажа, тем меньше времени остается на актерскую игру.

4. Определенное количество времени дети-актеры должны посвящать учебе

Согласно закону о работе детей-актеров, их время должно быть разделено на 3 части. Сначала рабочее время. Далее идет отдых. И наконец, учеба. Образование обязательно даже для актеров. Продюсеры оплачивают услуги специального студийного педагога. Он знает все правила и предписания, касающиеся детей-актеров, а также несет ответственность за ребенка, его безопасность и образование. Такой специалист обязан присутствовать на съемочной площадке, когда там находится ребенок, в том числе в выходные и праздничные дни.

5. Дети могут работать только определенное время

Время, которое ребенок проводит на съемочной площадке, строго регулируется. И во многом зависит от возраста актера. Причем подготовка к съемкам — наложение грима и облачение в костюм — тоже рассматривается как рабочее время. Некоторые режиссеры и продюсеры предпочитают разбивать рабочий день на несколько коротких периодов, чтобы у юных актеров было достаточно времени на отдых. Cчитается, что будить спящего ребенка-актера неэтично. Поэтому, если он все-таки уснул в рабочее время, у него выходной и в сцене его заменит другой малыш или кукла. Например, Мэри-Кейт и Эшли Олсен получили роль Мишель в сериале «Полный дом», потому что они были единственными близнецами, которые не плакали во время прослушивания.

6. Ребенка нельзя оставлять одного

На съемочной площадке у каждого ребенка всегда должен быть один родитель или опекун. То есть родители не могут просто отвезти ребенка на съемочную площадку и уйти, чтобы заняться другими делами. Ребенок может находиться на съемочной площадке без родителя, только когда за ним приглядывает так называемый штатный учитель. Это специальные преподаватели, которых нанимает студия. В их задачу входит не только обучение детей школьным предметам. По сути, они являются наставниками и кураторами юных актеров.

7. Детям не разрешено знать обо всех деталях фильма

Во время съемок детей следует держать подальше от всего, что они не должны видеть или знать. Члены съемочной команды всегда должны следить за тем, как они себя ведут и что говорят, когда рядом есть ребенок. Даже если они снимаются в фильме ужасов, никому не разрешается пугать их. Дети не должны видеть то, что им не положено. Поэтому на площадке они просто развлекаются, даже если фильм совсем не веселый. Например, Дэнни Ллойд, снявшийся в фильме «Сияние», не знал, что снимается в фильме ужасов.

8. Все на съемочной площадке должны быть хорошим примером для детей

На съемочных площадках всегда очень много людей: актеры, режиссеры и операторы. Все суетятся, постоянно дают указания, и поэтому на месте съемок всегда довольно шумно. Но когда на съемочной площадке появляется ребенок, все затихают. К детям на съемочной площадке принято относиться с уважением. Съемочная группа старается прислушиваться к их нуждам и ограждать от любого взрослого контента. Кроме того, важно также соблюдать правила этикета, поскольку дети очень чувствительны.

9. Любой макияж должен быть одобрен

Дети-актеры ни в коем случае не должны подвергаться риску. Но для съемок фильма гримировать приходится и детей. Например, чтобы ребенок выглядел как новорожденный в сценах родов, маленького актера намазывают желе и сливочным сыром. Прежде чем наносить что-либо на кожу ребенка, гримеры должны получить разрешение от родителя или опекуна.

10. Детям-актерам не разрешается вести свои аккаунты в социальных сетях

На многих платформах социальных сетей не разрешено регистрироваться пользователям, которым еще не исполнилось 13 лет. То же правило относится и к детям-актерам. Поэтому именно родители или менеджер управляют и контролируют их учетные записи в социальных сетях.