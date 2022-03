10 фактов о персонажах мультфильмов, которые заново раскроют для нас знакомых с детства героев

Шрек изначально был красноносым, беззубым и жил на помойке

Чудовище стал зверем из-за отказа в отношениях с феей

На создание образа Белль аниматоров вдохновила героиня «Маленьких женщин»

Чудовище в китайской версии мультфильма озвучивал Джеки Чан

В Китае Чудовище из мультика «Красавица и Чудовище» говорило голосом гонконгского актера Джеки Чана. Актеру также пригодилось его музыкальное образование, полученное в Пекинской оперной школе. Помимо озвучки одного из главных героев, Джеки Чан исполнял песни, в том числе самую известную — Beauty and the Beast, которую в оригинале пели Селин Дион и Пибо Брайсон.

Шрам из мультфильма «Король Лев» изначально был бабуином

Феи из «Спящей красавицы» являются собирательным образом пожилых женщин

Диего не должен был выжить в конце «Ледникового периода»

Волосы Рапунцель разрабатывали, опираясь на живопись

Изначально прототипом Эльзы из «Холодного сердца» была Эми Уайнхаус

Знаменитого момента со спагетти и поцелуем у Леди и Бродяги могло не быть

