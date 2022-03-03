10 фактов о персонажах мультфильмов, которые заново раскроют для нас знакомых с детства героев

Кажется, что любимые мультики, такие как «Красавица и Чудовище», «Король Лев» или «Шрек», мы уже засмотрели до дыр и знаем наизусть. Мы разобрали их на цитаты и мемы, но до сих пор не знаем многих любопытных историй, стоящих за персонажами этих мультиков. Представьте, к примеру, что Леди и Бродяга могли так и не поцеловаться за ужином из спагетти.

Редакция AdMe.ru решила получше узнать знакомых с детства героев мультфильмов и теперь делится с вами неожиданными фактами о них.

Шрек изначально был красноносым, беззубым и жил на помойке

На ранних набросках Шрек сильно отличался от того образа, к которому мы привыкли. У него был красный нос, отсутствовали зубы, он носил сандалии и выглядел гораздо глупее. В самой книге, на основе которой создали мультик, герой был огнедышащим. Также Шрек не сразу стал жить у болота. Среди прочего был вариант поселить его на мусорной свалке возле деревни. Но все идеи не подходили к образу одинокого и непонятого героя. Тогда и было решено сделать Шреку жилище возле болота.

Чудовище стал зверем из-за отказа в отношениях с феей

Старейшая из известных версий сказки «Красавица и Чудовище» отличалась от мультфильма студии Disney. Принц стал Чудовищем не из-за своего каменного сердца. В юности он потерял отца, в связи с чем мать была вынуждена взять на себя заботу о королевстве и оставить сына на попечение злой феи. В итоге колдунья превратила принца в зверя из-за того, что он отверг ее.

На создание образа Белль аниматоров вдохновила героиня «Маленьких женщин»

Первая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», вышедшая в 1933 году, стала источником вдохновения для создателей мультфильма «Красавица и Чудовище». Независимый характер Белль отчасти позаимствован у героини Джо Марч. Джо была самой умной среди своих сестер, любила читать и сама сочиняла, отличалась своенравием и отрицала идею брака. В современной киноверсии 2019 года эту героиню сыграла Сирша Ронан (на коллаже справа).

Чудовище в китайской версии мультфильма озвучивал Джеки Чан

В Китае Чудовище из мультика «Красавица и Чудовище» говорило голосом гонконгского актера Джеки Чана. Актеру также пригодилось его музыкальное образование, полученное в Пекинской оперной школе. Помимо озвучки одного из главных героев, Джеки Чан исполнял песни, в том числе самую известную — Beauty and the Beast, которую в оригинале пели Селин Дион и Пибо Брайсон.

Шрам из мультфильма «Король Лев» изначально был бабуином

Первоначальная версия мультфильма «Король Лев» сильно отличалась от финального варианта. Сюжет сосредотачивался на конкуренции между львами и бабуинами. Шрам, как и сейчас, был отрицательным героем, только не львом, а бабуином. В свою очередь, Рафики был гепардом. А Симба не покидал королевство и из-за интриг Шрама превращался в «ленивого, неряшливого, ужасного персонажа», поэтому был уязвим.

Феи из «Спящей красавицы» являются собирательным образом пожилых женщин

Создатели мультфильма наблюдали за пожилыми дамами на свадебных приемах и в продуктовых магазинах. В их поведении были отмечены ключевые черты: многие женщины в возрасте носили шляпы и быстро шагали, куда бы они ни направлялись. Это и стало основой для образов 3 добрых фей — Флоры, Фауны и Мэривезы.

Диего не должен был выжить в конце «Ледникового периода»

В финале первой части серии мультфильмов «Ледниковый период» знаменательна сцена схватки Диего с другими саблезубыми тиграми. Герой оказывается тяжело ранен, и Мэнни и Сид прощаются с ним, уже не надеясь на то, что он выживет. Но вскоре Диего приходит в себя и догоняет друзей. В первоначальной версии мультика Диего все-таки уходит из жизни. Однако такая сцена довела до слез маленьких зрителей, которые побывали на тестовом показе мультфильма. Тогда судьбу Диего решили поменять, что позволило этому харизматичному и отважному персонажу радовать нас в последующих частях.

Волосы Рапунцель разрабатывали, опираясь на живопись

Одна из главных целей аниматоров мультика заключалась в создании движения, которое подражало бы живописи. Особенно сильно создатели мультфильма хотели достичь эффекта живых волос главной героини Рапунцель. Аниматор Глен Кин говорил: «Не надо никаких фотореалистичных волос. Я хочу видеть роскошные волосы». Желаемый художественный стиль мультика Кин охарактеризовал как «романтичный и пышный». За образец аниматоры брали реальные картины, например полотна французского художника Жана-Оноре Фрагонара, в частности его работу «Качели» (на коллаже слева).

Изначально прототипом Эльзы из «Холодного сердца» была Эми Уайнхаус

Одна из 2 главных героинь мультфильма «Холодное сердце» изначально была вдохновлена образом Эми Уайнхаус — британской певицы с трагической судьбой. На ранних этапах производства у Эльзы были темные волосы и большие глаза. Художница Клэр Кин, работавшая над этим персонажем, также признавалась, что поначалу представляла себе героиню с глубоким, проникновенным голосом и драматическими перепадами настроения. Впоследствии персонаж существенно видоизменился. Правда, драматизм в образе Эльзы и распахнутый взор ее огромных глаз остались нетронутыми.

Знаменитого момента со спагетти и поцелуем у Леди и Бродяги могло не быть

Сейчас этот эпизод является одним из самых известных и пародируемых в киноиндустрии. Однако Уолт Дисней был против этой уютной сцены. Хотя он хотел, чтобы у героев были человеческие эмоции, такое поведение собак он посчитал совсем неправдоподобным. Животные, делящие между собой еду, априори не могут быть грациозными. В конце концов аниматор Фрэнк Томас разработал черновую версию сцены, которая убедила Диснея.