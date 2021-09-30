10 фактов о начале XX века, о которых нам неправильно рассказывает кино, а мы верим

XX век — эпоха, представляющая опасность для кинематографистов. Жизнь тогда начала меняться с такой скоростью, что корректно отразить ее в кино стало жутко сложно. Если верить фильмам, в начале прошлого века статуя Свободы была зеленого цвета, долларовая купюра выглядела в точности так, как сейчас, а прислуга пользовалась косметикой и была очень привлекательна.

Мы в AdMe.ru решили обратиться к истории и проверить, такой ли была жизнь в начале XX века, какой нам ее рисуют наши любимые фильмы.

«Титаник»: зеленая статуя Свободы

Когда Роуз прибывает в Нью-Йорк, она замечает статую Свободы и завороженно смотрит на нее. В кадре скульптура современного, медно-зеленого цвета. Табличка, размещенная у подножия статуи Свободы, гласит, что изначально она была коричневого цвета. Ее установили в 1886 году, и в течение 35 лет под воздействием внешних факторов она меняла цвет. В таком случае в 1912 году, когда разворачиваются действия фильма «Титаник», монумент никак не мог быть зеленым. Кроме того, в фильме мы видим в руке статуи Свободы факел с золотым пламенем. Он был установлен лишь в 1986 году в честь столетия монумента.

«Аббатство Даунтон»: прислуга c макияжем

В сериале прислуга пользуется косметикой. Например, Джейн подводит глаза и наносит румяна. На самом деле в Англии в начале XX века горничные и кухарки, как правило, не имели личной жизни и не делали макияж. Прислуга должна была выполнять свою работу, а не привлекать к себе внимание. Ради справедливости скажем, что тушь на съемочной площадке запретили. А все для сохранения исторической достоверности (тушь появилась в 1913 году). Тем не менее, чтобы ресницы актрис выглядели более ярко, перед началом съемок их все же покрасили специальным средством.

«Суфражистка»: мужские часы

В сцене первого разговора инспектора Артура Стида с Мод Уоттс есть неточность. На левом запястье инспектора под манжетой виднеются часы. Создатели фильма, вероятно, забыли учесть, что мужские наручные часы обрели популярность после 1914 года. В то время как события в фильме разворачиваются в 1912 году.

«Пикник у Висячей скалы»: зеленые стекла очков

Героиня Натали Дормер носит стильные очки с цветными линзами, чтобы защититься от яркого солнца на прогулке. Это ошибка. Впервые использовать линзы для защиты зрения от света стали гораздо позже. А до этого желто-коричневые тонированные очки прописывали больным. Под воздействием некоторых инфекций глаза становились чувствительными к свету, поэтому ношение затемненных очков уменьшало дискомфорт. Однако вскоре солнцезащитные очки перестали ассоциироваться с плохим здоровьем и стали «звездным» аксессуаром. Уже в 20-е годы кинозвезды стали появляться на публике в солнечных очках. Знаменитости носили их, чтобы скрыть свои глаза, красные из-за ярких ламп, используемых в студиях. Таким образом, линзы желто-коричневого цвета или же отсутствие очков у героини Дормер было бы ближе к истине.

«Авиатор»: стоп-сигналы автомобилей

Когда Хьюз и Хепберн летят над Лос-Анджелесом, они наблюдают впечатляющую панораму ночного города. В поле зрения героев попадает и оживленная автострада. Несмотря на то что автомобильные задние фонари уже существовали в начале XX века, их практически не использовали. А красный цвет был закреплен за задними фонарями в 1949 году.

«Крестный отец 2»: диагноз маленького Вито

Родственники Вито отправляют его в Америку. Когда мальчик прибывает на остров Эллис, он проходит медицинский осмотр, на котором ему присваивают знак Х в кружке. У мальчика подозрение на оспу, его отправляют к медсестре. Это неверно, потому что исторически обведенный Х был знаком психического заболевания.

«Острые козырьки»: автомобиль из будущего

В 3-м сезоне сериала Томми водит Bentley. Примечательно, что эта модель автомобиля была выпущена в 1927 году. А действия сезона тем временем разворачиваются в 1924 году — нестыковка.

«Загадочная история Бенджамина Баттона»: современные танцы Дэйзи

Дэйзи — балерина. Однако ее исполнение балета очень современное и довольно спортивное, с высокими арабесками. Подобное исполнение было неуместно для того времени: балет был более классическим.

«Чикаго»: долларовая купюра современного образца

Героиня фильма Рокси попадает в тюрьму. «Мама» провожает девушку до ее камеры, перекидываясь словами с другими женщинами. Вэлма Келли благодарит «маму» за рекламу, которая способствовала повышению ее популярности. Эта сцена содержит ошибку. Вэлма протягивает «маме» современную долларовую купюру: банкнота выглядела иначе во время действия фильма, в 1929 году, и затем была перевыпущена.

«Великий Гэтсби»: телефон из другого времени

Телефонный аппарат, появляющийся в фильме, был изобретен позже, после 1928 года. В 1922 году, в котором разворачивается история Гэтсби, телефон представлял собой сложную систему: одну ее часть нужно было подносить к уху, а вторую держать в другой руке и в нее говорить.