Чак Норрис празднует 80-летие. Вот 10 фактов, которые доказывают, что он настоящий супергерой

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Сложно поверить, но 10 марта 2020 года «крутому Уокеру» исполняется 80 лет. За свою карьеру актер и мастер боевых искусств снялся в десятках фильмов, покорив нас своей мужественностью и напористостью. Чак Норрис стал позитивным мемом, а еще — символом непобедимости и сверхсильной мотивации для нас.

В день юбилея любимого актера детства AdMe.ru публикует нетривиальные факты о нем, которые еще раз докажут: Чак Норрис — супергерой, которого всем нам не достает в реальном мире. Поговаривают, что у самого Супермена есть пижама с Чаком Норрисом.

Его настоящее имя известно не всем

Если вы тоже думали, что полное имя актера, скажем, какой-нибудь Чарлз, то спешим вас разубедить. На самом деле его зовут Карлос Рэй, а Чаком его стали называть на военной базе в Южной Корее, куда он отправился в 1959 году, записавшись в ряды Военно-воздушных сил.

В нем течет индейская кровь

Мать Чака Норриса происходила из индейского племени чероки. Отец актера злоупотреблял алкоголем, и воспоминания детства у Норриса были не радужными: нужда и полунищая жизнь в прицепе с матерью и младшими братьями. Позже мать Чака вновь вышла замуж, и именно отчим привил мальчику любовь к спорту.

В детстве был застенчивым и тщедушным

В это почти невозможно поверить, но в школе будущий актер не отличался атлетичным телосложением. Он был застенчивым и замкнутым — не последнюю роль в этом сыграло поведение отца и бедственное положение семьи. Маленького Чака нередко обижали. Видимо, его школьные обидчики потом жалели об этом всю жизнь.

Создал собственное боевое искусство

Чункукдо, или «система Чака Норриса», — отдельный вид боевых искусств, созданный актером. Норрис разработал его на основе тансудо, развивая стиль во время своей службы в Корее. В итоге новый вид стал более эффективным и всесторонним. Он ориентирован на самозащиту, соревнования и борьбу.

Если Чак Норрис молчит, стоит насторожиться

Чункукдо включает в себя кодекс чести и правила жизни. Согласно ему, нужно постоянно развивать себя, искать в людях добро, совершенствовать любовь и счастье в своей семье, радоваться успехам других, как собственным, и не оглядываться на прошлые ошибки. А еще в кодексе есть такая заповедь: «Если мне нечего сказать хорошего о человеке, я промолчу».

Является настоящим техасским рейнджером

Чак Норрис и его образ техасского рейнджера Корделла Уокера давно слились в нашем сознании воедино. А 10 лет назад актер удостоился звания почетного рейнджера Техаса. Губернатор штата провел торжественное зачисление в ряды престижного полицейского подразделения. Это звание было получено актером не просто так, а за то, что он смог поднять репутацию техасских рейнджеров до заоблачных высот.

Пишет бестселлеры

Чак Норрис — автор около 10 книг. Они посвящены боевым искусствам, философии, психологии, кинематографу. А еще актер издает собственный журнал.

Создал фонд для воспитания подростков и противодействия запрещенным веществам

Вместе со своей супругой в 1990 году актер создал фонд для детей под названием Kickstart Kids. Программа нацелена на физическое воспитание школьников и их характера на основе боевых искусств в противовес опасному увлечению запрещенными препаратами.

Стал первым человеком на Западе, кому удалось получить черный пояс 8-й степени по тхэквондо

Кроме того, у него есть 1-я степень по бразильскому джиу-джитсу и 10-е степени по сито-рю карате-до и тансудо. Нам тоже сложно все это выговорить, но в целом становится понятно, что Норрис — спорстмен сверхтитулованный.

И остался непобежденным

В 1968 году Чак Норрис завоевал титут чемпиона мира по профессиональному карате, удерживал его 6 лет и в итоге остался непобежденным.

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