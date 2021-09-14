10 фактов о бутафорской еде в кино, о которых знают только настоящие фанаты

В 1960-х для сцен обеда или ужина в фильмах любили использовать макароны, особенно спагетти, потому что их легко готовить и они довольно долго сохраняли товарный вид на тарелке. Но кино, как и многие другие вещи, сильно эволюционировало за последние годы, и появилась целая индустрия гастрономического закулисья, которая обслуживает съемочные площадки. Помимо шеф-поваров, в ней работают специальные фотографы и кулинарные стилисты.

AdMe.ru расскажет вам 10 неожиданных фактов о блюдах, которые мы видели на большом экране.

1. Еду готовят высококвалифицированные профессионалы

Задача кулинарных стилистов в кино заключается не в том, чтобы просто приготовить еду. Они должны сделать так, чтобы в кадре блюда смотрелись реалистично, были съедобными и могли выдержать определенные условия (длительность съемки, погоду, температуру и так далее). И конечно, еда должна выглядеть аппетитно. Поэтому кулинарным стилистам требуется не только расширенная программа курса по приготовлению пищи, но также знания о питании и современных методах приготовления еды, таких как молекулярная гастрономия. Эта наука изучает, как меняются ингредиенты во время готовки.

2. Каждое блюдо требует предварительного исследования

Стилисты должны знать заранее не только о том, что им предстоит приготовить, но и о других факторах, которые могут повлиять на внешний вид и прочие характеристики блюда. Например, это может быть еда для исторического фильма, фэнтези или научной фантастики. Либо это традиционное блюдо какой-нибудь кухни, которое имеет особый способ приготовления или подачи. Такие моменты необходимо учитывать. «Перед камерой все имеет значение, в том числе и еда, — говорит кулинарный стилист Марта Карденас. — Мы должны смотреть на вещи как художник-постановщик, изучать картины, фотографии и старые кулинарные журналы, чтобы черпать вдохновение».

3. Необходимо большое количество еды

Для съемок у каждого блюда должно быть несколько копий на случай, если потребуется несколько дублей. «Для сцены Дня благодарения мне нужно от 8 до 24 индеек, потому что каждый раз, когда в кадре разрезают индейку, она должна быть целой», — говорит шеф-повар Крис Оливер, один из самых известных кулинарных стилистов в американском кино и на телевидении. Кроме того, есть сцены, где актеры едят по-настоящему. Если актер съедает половину гамбургера и сцену приходится повторять, ему нужен новый гамбургер. Для съемок фильма «Повар на колесах» потребовалось приготовить около 800 кубинских сэндвичей. «Вы должны поесть, затем вам снова нужно поесть, а потом вы опять должны есть для каждого ракурса и каждого кадра», — говорит режиссер фильма Джон Фавро.

4. В кино, в отличие от фотографии, для съемок почти всегда готовят настоящую еду

Подготовка блюда для фотосессии сильно отличается от приготовления еды для киносъемок. В первом случае пища может быть несъедобной, и никто этого не заметит. Но в фильме, особенно если режиссер хочет, чтобы актеры как-то взаимодействовали с едой для большего правдоподобия, искусственную еду использовать практически нереально. В то же время благодаря технологическим достижениям, таким как объективы с высоким разрешением (HD), подделки в кадре стало легко определить. Так что все создатели кино все чаще выбирают стопроцентную аутентичность всего, что попадает в объектив камеры, включая продукты питания.

5. Однако бывают случаи, когда используют ненастоящие продукты

Иногда, когда не предполагается, что актеры будут есть на самом деле, в декоративных целях используется бутафорская еда. Например, для съемок сцены дня рождения в фильме «Второй шанс» приготовили фальшивый торт, так как есть его не собирались, но в последний момент режиссер передумал. «Нам пришлось пилой разрезать торт из пенопласта, потому что ни один из моих ножей не мог справиться. Тогда мы решили положить на него настоящие слои, чтобы он смотрелся правдоподобно. В итоге мы вынуждены были послать людей искать на рынках белые коржи, чтобы в кадре это выглядело так, будто люди на заднем плане на самом деле едят торт», — вспоминает стилист Мелисса Максорли.

6. Некоторые блюда в итоге не попадают в кадр, но их почти всегда кто-нибудь съедает

Еда после съемок редко остается. Обычно актеры съедают ее в своих сценах, а съемочная группа доедает остатки. Нетронутые продукты в хорошем состоянии убирают в холодильник и сохраняют для других проектов, жертвуют на благотворительность или перерабатывают в другие блюда, джемы и соусы.

7. Нужно думать и о здоровье актеров

Многие продукты проводят на съемочной площадке немало времени, при этом они должны не только аппетитно выглядеть в каждой сцене, но и сохранять свежесть. Иногда блюда заменяют новыми, а порой готовят альтернативу с более долгим сроком хранения. Например, рыба и морепродукты портятся очень быстро, и ими можно отравиться. В таких случаях кулинарные стилисты должны искать альтернативы, которые не только выглядят как оригинал, но и не вредят здоровью. «Мне пришлось сделать много фальшивых устриц. Я делаю их из заварного крема, который затем подкрашиваю и придаю ему форму. Он отлично выскальзывает из раковин», — говорит кулинарный стилист Мелисса Максорли.

8. Новая еда изобретается и готовится постоянно, даже если ее еще не существует

Чтобы подготовить праздничный стол 3000 года на какой-нибудь планете за пределами Млечного Пути, требуется много фантазии и исследовательской работы. Вероятно, растительность на этой планете была бы совсем другой. Для создания несуществующих в реальности блюд кулинарные стилисты используют свое воображение по максимуму, но еда при этом они должна выглядеть правдоподобной для зрителя. Так что стилисту необходимо позаботиться не только о внешнем виде, но и о вкусе, текстуре и подаче блюд. «Руки актеров могут быть в перчатках, причем не из резины, а из фигурного силикона или латекса, и эти перчатки часто не похожи на человеческие руки. Поэтому при работе нужно учитывать, что актеры не могут использовать руки в полной мере. Они берут еду этими перчатками», — говорит Дженис Пун, являющаяся одним из самых популярных кулинарных стилистов на американском телевидении.

9. Кулинарные стилисты используют самую разнообразную посуду и приборы

Если вы хотите знать, что нужно кулинарному стилисту для работы, представьте всю посуду, которая имеется у вас на кухне, умножьте на 10 и добавьте сюда целый арсенал специальных инструментов для различных задач: пинцет, щетки, шприцы, распылители, пистолет для фламбирования, замораживающий спрей и многое другое. Часто места съемок находятся вдали от цивилизации или там, где кухонь нет в принципе. Поэтому у кулинарных стилистов есть свои передвижные кухни, которые представляют собой современные и сложные дома-фургоны, оборудованные всем необходимым для приготовления блюд в любой точке планеты.

10. Прописанные в сценарии блюда нужно адаптировать к персональной диете того или иного актера

Перед тем как бригада поваров начнет готовить еду для фильма, они должны узнать о диете каждого актера. Актеры могут страдать пищевой аллергией или временно соблюдать диету, необходимую для роли. Кроме того, в Голливуде многие следуют особым принципам питания. Шеф-повар Крис Оливер вспоминает, что как-то раз в одной из сцен актеру-вегану нужно было съесть яичницу, но, поскольку он был веганом, он не хотел этого делать. Поварам пришлось готовить блюдо, которое выглядело как совершенно обычная яичница, но подходило для веганов: «Как сделать веганское яйцо? Я бы ответил так: молекулярная гастрономия. Я даже не могу объяснить вам, как именно, но я могу это сделать. Это были манго и тофу. Если вы увидите ту сцену, вы не заметите разницы».