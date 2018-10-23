10 фактов, которых не знают даже самые отчаянные киноманы

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За каждым кадром наших любимых фильмов стоит труд сотен людей и десятки интересных историй. Добрые поступки, досадные провалы и скрытые детали сопровождают многие известные ленты. Внимательные зрители не устают искать в них традиционные пасхалки, а иногда и сами актеры раскалываются и рассказывают о них. Например, Тильда Суинтон до последнего отрицала, что сыграла пожилого психиатра в фильме «Суспирия», но потом во всем призналась.

AdMe.ru рассказывает о неожиданных фактах, которые могут удивить даже тех, кто считает себя знатоком кино.

1. Показ китайского фильма «Несгибаемый дух» отменили из-за финансового скандала, и теперь его никто не увидит

«Несгибаемый дух».

Драма китайского режиссера Сяо Фэн о японских бомбардировках китайского города Чунцин во время Второй мировой войны стоила создателям $ 65 млн. Сопродюсером фильма выступил Мел Гибсон, а главные роли в нем сыграли Брюс Уиллис и Эдриен Броуди. Но в итоге прокат фильма отменили, так как один из его инвесторов попался на мошенничестве, а китайскую актрису Фань Бинбин, которая исполнила в картине одну из главный ролей, обвинили в уклонении от уплаты налогов. От фильма остался лишь трейлер.

2. Неизвестный немецкий актер Лутц Эберсдорф в фильме «Суспирия» — на самом деле Тильда Суинтон

По легенде, 82-летнего психоаналитика Джозефа Клемперера в ремейке классического триллера «Суспирия» сыграл берлинский врач Лутц Эберсдорф, который до этого никогда не снимался в кино. Позже Тильда Суинтон призналась, что это была она: для роли ее по 4 часа гримировали с помощью протезов для шеи и челюсти. Также во время съемок актриса носила искусственные гениталии, чтобы глубже вжиться в роль мужчины.

3. Мэтт Деймон сыграл в фильме «Дэдпул-2», но в титрах его нет

В «Дэдпуле-2» есть эпизод с беседой двух сельских работяг, обсуждающих туалетную бумагу, и одного их них сыграл Мэтт Деймон. Для роли его гримировали около 3 часов, а в титрах он значится под именем Дикки Гринлиф — так зовут персонажа Джуда Лоу из фильма «Талантливый мистер Рипли», где Мэтт Деймон сыграл главную роль.

4. В фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» снялся Пол Маккартни

Полу Маккартни досталась эпизодическая роль дяди Джека, и хотя в фильме он исполняет песню, из-за грима бывшего «битла» узнать совершенно невозможно.

5. Поведение Беззубика в мультфильме «Как приручить дракона» скопировано с движений кота, к хвосту которого приклеили скотч

Беззубик в мультике потерял часть хвоста и не мог летать, поэтому Иккинг вручную сделал ему протез. Когда мальчик впервые надевает на него механическую деталь, Беззубик начинает крутиться в попытке снять ее: поведение дракона в этот момент срисовано с видео, где раздраженный кот одного из аниматоров пытается избавиться от куска скотча на хвосте.

6. В фильме «Шоу Трумана» молния на миг освещает луну: это намек на то, что она ближе, чем кажется

В фильме Труман Бербанк живет обычной жизнью в небольшом городке Сихэвен, не подозревая, что каждый его шаг снимается скрытыми камерами и транслируется в прямом эфире, а его самого окружают нанятые актеры. В конце концов он догадывается о том, что живет внутри большой декорации, но он мог бы сделать это и раньше, если бы обращал внимание на детали, например на луну, которая отражает вспыхнувшую на миг молнию.

7. В титрах мультфильма «Холодное сердце» есть опровержение мнения Кристофа о том, что все мужчины едят свои козявки

В сцене, когда Анна признается Кристофу, что любит Ханса, несмотря на то что мало знает его, Кристоф начинает подшучивать над ней, говоря: «А что, если тебе не понравился, как он ест? Или как он ковыряется в носу... а потом ест свои козявки? Все мужчины делают это!» В конце мультфильма в титрах авторы нашли нужным отметить, что «мнение Кристофа о том, что все мужчины едят козявки, не отражает точку зрения создателей фильма и компании Disney».

8. В сериале «Черное зеркало» герой подписывает контракт, где есть строки: «Если вы нажали на паузу, чтобы прочитать это, вы умрете через 28 дней, если не отправите скрин 5 людям»

Во 2-м эпизоде 3-го сезона сериала «Черное зеркало» под названием «Игровой тест» главного героя приглашают протестировать новую игровую технологию, которая помогает исследовать мозг человека и понять, чего он боится. Для этого герой подписывает контракт. Внимательные зрители нашли на его странице такой текст: «Если вы нажали на паузу, чтобы прочитать это, вы умрете в течение 28 дней, если не отправите скрин 5 людям». Критики назвали этот эпизод сериала «поистине ужасающим», и эта строка в документе подчеркивает общую атмосферу страха в фильме.

9. После съемок Киану Ривз подарил каждому каскадеру по мотоциклу

Киану Ривз известен своими добрыми поступками. Так, после съемок в «Матрице» он поделился своим гонораром с командой, создававшей визуальные эффекты, потому что считал, что работу этих людей недооценили, а также подарил каждому из каскадеров, которые участвовали в съемках, по мотоциклу Harley Davidson. Киану знакомился с каждым, кто работает на съемках, стараясь запомнить имя, покупал всем ланч, а одному из монтировавших декорации рабочих, у которого были проблемы в семье, подарил на Рождество $ 20 тыс.

10. Общение велоцирапторов в фильме «Парк юрского периода» — на самом деле звуки, которые издают черепахи при спаривании

Звукорежиссеру Гари Ридстрому пришлось пофантазировать о том, как могли бы общаться динозавры, ведь какие звуки издавали эти давно вымершие животные на самом деле, никто не знает. Ридстром провел многие месяцы в зоопарке, записывая голоса различных животных, а затем использовал их при озвучке фильма. В частности, велоцирапторы звучат как спаривающиеся черепахи, а другие динозавры общаются на смеси «языков» сразу нескольких животных — тигров, слонов, китов, гусей и коал.