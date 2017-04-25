10 европейских актеров, от взгляда на которых сердце пропускает удар

Европа подарила нам университеты, книгопечатание и... множество красивых и притягательных актеров. Мы в AdMe.ru выбрали 10 самых талантливых из европейских актеров современности, в которых можно влюбиться с первого взгляда.

Том Хиддлстон

Александр Скарсгард

Бенедикт Камбербэтч

Том Харди

Джейми Дорнан

Жан Дюжарден

Джеймс МакЭвой

Кит Харингтон

Луи Гаррель

Майкл Фассбендер

18 На склад!
8 Комментарии
  • 25 апреля 2017
  • 8
  • 7427

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