10 европейских актеров, от взгляда на которых сердце пропускает удар
Европа подарила нам университеты, книгопечатание и... множество красивых и притягательных актеров. Мы в AdMe.ru выбрали 10 самых талантливых из европейских актеров современности, в которых можно влюбиться с первого взгляда.
Том Хиддлстон
Александр Скарсгард
Бенедикт Камбербэтч
Том Харди
Джейми Дорнан
Жан Дюжарден
Джеймс МакЭвой
Кит Харингтон
Луи Гаррель
Майкл Фассбендер
Фото на превью DJ/Target Press/eastnews, Capital Pictures/eastnews