10 экранных пар, которые по любой логике никак не могли остаться вместе. Но сценаристы были иного мнения

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Во время просмотра фильма или сериала у нас формируются симпатии, мы привязываемся к тем или иным героям и страстно желаем, чтобы в конце вот эти словно созданные друг для друга ребята непременно были вместе. Но так происходит не всегда. Некоторые придуманные киношниками парочки откровенно разочаровывают многих зрителей.

AdMe.ru собрал экранные пары, которые, как нам кажется, никак не должны были остаться вместе. И тем не менее сценаристы предпочли их свести.

1. Гарри Поттер и Джинни Уизли («Гарри Поттер», 2001–2011)

Джинни — младшая сетренка друга Гарри, которую тот знал еще совсем малышкой. Обычно славные парни не особенно обращают внимание на маленьких сестер своих близких друзей. И наверняка большинство фанатов саги о школе волшебства видели рядом с главным героем его верную подругу — Гермиону. Но та «досталась» другу Поттера Рону Уизли. Что и говорить, даже сама автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг призналась, что по всем законам жанра Гермиона и Гарри должны были стать парой. Она сказала, что «бросила» Гермиону в объятья к Рону Уизли «по причинам, имеющим мало общего с литературой».

2. Тед и Робин («Как я встретил вашу маму», 2005–2014)

Сериал рассказывает о том, как Тед встретил маму своих детей. Но оказывается, что все эти 9 сезонов были нужны только для того, чтобы сценаристы в конце «убили» маму (она скончалась от тяжелой болезни), а Тед и Робин остались вместе. И это несмотря на то, что многие эпизоды убеждали нас, как не подходят друг другу эти ребята. Неудивительно, что концовка сериала привела в негодование большую часть его фанатов.

3. Энди и Нейт («Дьявол носит Prada», 2006)

Энди получает шанс от судьбы и устраивается на настоящую работу мечты, которая, естественно, требует самоотдачи, долгих часов напряженного труда и даже иногда самопожертвования. А ее бойфренд, вместо того чтобы поддержать любимую в ее стараниях построить карьеру, начинает упрекать и обвинять. Это еще больше запутывает и отягощает без того нелегкую жизнь Энди. Вряд ли хоть одна женщина в мире захотела бы видеть рядом с собой человека, от которого вместо поддержки и понимания получаешь одни лишь упреки.

4. Аурелия и Джейми («Реальная любовь», 2003)

Мы уверены, что для настоящей любви нет преград, но все же, чтобы их преодолеть, нужно приложить немало усилий. И далеко не всем это удается. В фильме «Реальная любовь» писателя Джейми и домработницу Аурелию разделяют языковой и социальный барьеры. Она не говорит по-английски, а он — по-португальски. Чтобы сделать девушке предложение, Джейми выучил необходимый минимум фраз на португальском. Но как эта пара будет находить общий язык в дальнейшем? Ведь это не всегда удается даже тем, кто имеет одинаковый лингвистический и культурный бэкграунд...

5. Сэнди и Дэнни («Бриолин», 1978)

Она — отличница и тихоня, а он — хулиган. Типичная история, которых в кино просто пруд пруди. Но, конечно, не во всех из них есть молодой и горячий Джон Траволта. Что касается отношений героев, то они явно обречены на провал. Дело в том, что каждый из них, чтобы быть вместе, пытается «встать на цыпочки»: Дэнни берется за ум и начинает заниматься спортом, а Сэнди лепит из себя настоящую стерву с помощью одежды и сигарет. Когда-нибудь они устанут «стоять» в таком неудобном для себя положении.

6. Сара и Алекс («Правила съема: Метод Хитча», 2005)

Кажется, отношения этой парочки не совсем настоящие. Да и начались они как-то неправильно. Журналистка Сара ищет компромат на клиентов Хитча, а сам Доктор Сват хочет доказать себе, что его методы работают безотказно. Будущее отношений, которые зародились на фальшивой ноте, можно поставить под сомнение.

7. Эбби и Майк («Голая правда», 2009)

Трудно найти еще более несхожих персонажей, чем Эбби и Майк. Серьезно, что может связать (и надолго) девушку со строгими моральными принципами, которая знает, какого мужчину она хочет в своей жизни, и безалаберного ловеласа? Одни его шуточки непристойного характера вводят героиню в ступор. А как же она будет терпеть их всю свою жизнь? Идеальный парень Колин, о котором девушка даже просит совета у бабника Майка, — вот тот, с кем союз Эбби получился бы гармоничным.

8. Пол и Холли («Завтрак у Тиффани», 1961)

Не спорим, эта пара выглядит очень эффектно. Но вот в остальном, кажется, у них немало проблем. Начнем с того, что Холли слишком эгоистична и легкомысленна для того, чтобы вообще составить счастливую пару хоть с кем-нибудь. Пол — милый, но несколько пресноватый. Ему недостает твердости духа и непоколебимости характера, чтобы не позволять Холли раз за разом игнорировать себя и принимать взбалмошные решения. Но, может, кот сможет их объединить?

9. Серена и Дэн («Сплетница», 2007–2012)

Эти двое никогда не были заодно, постоянно спорили и ссорились, и у них вообще нет ничего общего. Кажется, этого всего хватило бы, чтобы понять: пара из них никудышная. Ко всему прочему, именно Дэн оказался Сплетницей, он годами третировал Серену, распространяя отвратительные слухи о ней, постоянно разрушая ее самоуважение и отношения.

10. Белла и Эдвард («Сумерки», 2008–2012)

Он — несчастный и вечно в депрессии, таит в себе немало проблем и, кроме того, примерно на век старше нее. Она — мрачная и все время грустная. Кажется, они вряд ли могут составить пару, которая способна быть вместе целую вечность и привлекать к себе окружающих. Возможно, Белле стоило бы выбрать отважного и яркого Джейкоба.

А как считаете вы? Может, вы не согласны с какими-то пунктами из нашего списка? Или кого-то хотели бы в него добавить?