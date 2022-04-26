10 экранных пар, которые изрядно бесили зрителей, ведь они хотели, чтобы любимый персонаж был с кем-то другим

Мало какая кинокартина обходится без любовной линии. Некоторые киношные пары настолько крутые, что становятся каноническими. Однако случается и так, что зрители хотели видеть на экране одни пары, а киношники сделали все по-своему. Или адаптировали романтическую линию из книги, но между влюбленными героями вообще не случилась «химия».

Мы в AdMe.ru разузнали, в каких фильмах и сериалах аудитория хотела видеть совсем другие романтические линии.

Дейенерис и Джон vs Дейенерис и Дрого, сериал «Игра престолов»

Поклонники сериала не увидели «химии» между Дейенерис и Джоном. Зато рассмотрели, что, по сути, этот союз был выгоден как брак по расчету. Увы, ничего похожего на реальную любовь там не было. По мнению зрителей, лучшая пара для Дейенерис — кхал Дрого. Начало их отношений было не самым правильным и красивым, но со временем они полюбили друг друга. Дейенерис из наивной девочки превратилась в сильную женщину именно во время брака с Дрого — отношения с ним сделали ее уверенной в себе.

Дэн и Сирена vs Дэн и Блэр, сериал «Сплетница»

Пара Дэна и Сирены у многих вызывает вопросы. Отношения между этими героями кажутся натянутыми. Дэн был влюблен в Сирену с самого начала, но, узнав ее ближе, разочаровался. Девушка же почувствовала себя виноватой. Совсем другое впечатление производит пара Дэна и Блэр. Они прошли путь от ненависти до любви, были на одном интеллектуальном уровне и имели общие интересы. Дэн и Блэр раскрывали лучшие стороны друг друга, понимали и поддерживали друг друга.

Гермиона и Рон vs Гермиона и Гарри, фильмы о Гарри Поттере

Многие поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере до сих пор недоумевают, почему главный герой и его верная подруга не стали парой. Роулинг создала любовную линию между Гермионой и Роном по причинам, как она сама сказала, «не связанным с литературой». По мнению зрителей, Гарри и Гермиона — равные персонажи, в то время как Рон немного слабее. Странно, почему столь умная героиня выбирает своим спутником более слабого героя. Кроме того, Гарри и Гермиона всегда заботились друг о друге, между ними практически не было разногласий, чего не скажешь о тандеме Рон + Гермиона.

Хаус и Кадди vs Хаус и Кэмерон, сериал «Доктор Хаус»

История Кэмерон и Хауса показана однобоко, в основном мы видим невзаимную влюбленность Элисон в своего доктора-наставника. Несколько романтичных сцен между героями все-таки было, но история быстро сошла на нет. В то время как любовной линии Хауса и Кадди посвящено несколько сезонов. Однако те несколько сцен между Кэмерон и Хаусом, по мнению зрителей, были более яркими, чем все сцены с Лизой Кадди. К тому же Элисон была противоположностью грубому Хаусу: она чуткая, добрая и заботливая. Эти двое могли бы компенсировать недостатки друг друга и создать самый лучший врачебный тандем.

Белла и Эдвард vs Белла и Джейкоб, сага «Сумерки»

Киношники не показали нам роман героини с оборотнем — на протяжении всех фильмов Белла держала Джейкоба во френдзоне. Но фанаты этого союза уверены, что Джейкоб был бы лучшим парнем для Беллы. В отличие от Эдварда, он не контролирует Беллу, а всегда подбадривает ее и учит новым вещам. Ей бы не пришлось меняться ради Джейкоба. Кроме того, отношения с оборотнем сделали бы возможным личностный рост героини: парень примерно одного возраста с ней, он более близок к ее обычной, «человеческой» жизни. И самое главное — он позволяет Белле быть самостоятельной.

Фиби и Купидон vs Фиби и Коул, сериал «Зачарованные»

Под конец сериала Фиби была одинока и одержима идеей завести детей. Все ее предыдущие романы завершились плачевно. Поэтому сценаристы буквально в последнюю секунду «наколдовали» для нее Купа, который на самом деле был мифическим существом Купидоном. Зрители посчитали любовную линию Фиби и Купа натянутой — будто девушке дали «утешительный приз» в конце сериала. Но фанаты никогда не забывали легендарную пару Фиби и демона Бальтазара. Коул, несмотря на то что являлся чистым злом, в конце концов пытался стать добрым, чтобы быть с Фиби. К сожалению, этого не случилось, так как актер, игравший Коула-Бальтазара, был вынужден покинуть шоу.

Робин и Тед vs Робин и Барни, сериал «Как я встретил вашу маму»

Финал сериала оставил многих зрителей в недоумении. Трейси, которая и оказалась той самой мамой из названия, погибла, и Тед снова сошелся с Робин. Но многие зрители считают, что Робин и Тед объединяли лишь их общие друзья. К тому же они по-разному смотрели на многие вещи, у них не было настоящего единства. Гораздо более органичной смотрелась пара Робин и Барни, но, увы, в финале сценаристы разорвали их брак. Тем не менее Барни был лучшим парнем для Робин, так как он искренне ее любил. Кроме того, эти герои выросли во время шоу, они работали над своими недостатками и вместе переживали неудачи.

Кейт и Джек vs Кейт и Сойер, сериал «Остаться в живых»

Кейт, Джек и Сойер — главный любовный треугольник сериала «Остаться в живых». На протяжении всей истории сценаристы выстраивают сложную и трагичную историю любви Кейт и Джека, иногда разбавляя ее эмоциональными сценами между главной героиней и Сойером. Однако зрителям больше приглянулась вторая пара — Сойер и Кейт. У этих персонажей было больше общего, даже судьбы у них похожи. А отношения с Кейт изменили Сойера в лучшую сторону: бывший мошенник впервые начал проявлять о ком-то заботу.

Элизабет и Уилл vs Элизабет и Джек Воробей, фильмы «Пираты Карибского моря»

Основное объяснение связи между Элизабет и Уиллом — их детская влюбленность. Они выросли вместе и были когда-то влюблены друг в друга, на этом всё. В этой паре нет доверия, и, похоже, герои по-разному воспринимали их отношения. В отличие от Уилла, Джек прекрасно понимает Элизабет и подходит ей по многим параметрам. Девушка была увлечена пиратами и приключениями, стремилась быть свободной и ни перед кем не отчитываться. Именно эту свободу Джек мог дать ей. Да и рядом с такой дерзкой героиней органичнее смотрелся бы темпераментный Джек, а не флегматичный Уилл.

Рэйчел и Росс vs Рэйчел и Джоуи, сериал «Друзья»

Давайте вспомним, как развивались отношения Рэйчел и Росса. В старших классах Росс был влюблен в Рэйчел, и спустя много лет она внезапно ответила ему взаимностью. Нам не рассказали, как и почему между ними вспыхнули чувства, зато показали, насколько токсичными были их отношения. Эти двое постоянно ссорились, не принимали и не уважали друг друга. Некоторые зрители считают, что Джоуи был более подходящим парнем для Рэйчел. Их отношения развились из многолетней дружбы, да и Джоуи влюбился в настоящую девушку, а не в школьную фантазию о ней. К тому же он принял ее такой, какая она есть. У Рэйчел и Джоуи было много общих интересов, а время вместе они проводили легко и непринужденно, их отношения можно назвать здоровыми.