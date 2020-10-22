10 дублеров звезд Голливуда, которые снялись во всех культовых фильмах, но не попали даже в титры

Одна из недооцененных профессий в кино — дублеры. Они заменяют звезд при выполнении опасных трюков, в постельных сценах и сценах, не требующих показа лица. Вклад актеров-двойников во многие фильмы неоценим, при этом они совершенно не гонятся за славой. У некоторых из них возникают трудности в карьере из-за схожести со звездой, а кто-то не попадает даже в финальные титры.

Мы в AdMe.ru решили исправить это упущение и подробнее рассказать о жизни дублеров культовых звезд кино.

Грета Тиссен — дублерша Мэрилин Монро

Скандинавская красотка, в 1952 году получив титул «Мисс Дания», отправилась покорять Голливуд. В это время на съемочных площадках уже блистала Мэрилин Монро, и благодаря ей на Грету Тиссен обратили внимание. Из-за схожей внешности датская модель стала дублершей Монро в фильме «Автобусная остановка».

В отличие от своей коллеги Тиссен не гналась за славой. Ее актерская карьера получила хороший толчок, но длилась недолго: пара главных ролей в фильмах категории «Б» и несколько второстепенных. Также был ряд неудачных браков и роман с идолом поп-культуры Кэри Грантом. В 1967 году девушка вышла замуж за горного инженера Теодора Гюнтера, родила дочь и бросила кинематограф, чтобы посвящать все свободное время семье, ребенку и главному увлечению — изобразительному искусству.

Бадди Ван Хорн — дублер Клинта Иствуда

Бадди Ван Хорн вырос в Калифорнии и с детства увлекался кинематографом и лошадьми. Благодаря навыкам верховой езды он и получил свою первую роль, став дублером Клинта Иствуда в вестерне «Блеф Кугана». Актеры так хорошо поладили на съемках, что их сотрудничество длилось более 50 лет. «Я просыпаюсь, и мне не терпится приступить к работе с Клинтом. С ним очень просто, и мы хорошие друзья, пусть и редко общаемся вне съемок», — рассказывает Ван Хорн.

Он стал постоянным дублером и координатором трюков во многих работах Клинта Иствуда — и как актера, и как режиссера. А также успел снять 3 собственных фильма и несколько раз появиться на экране в качестве актера. Ван Хорн самостоятельно выполнял трюки вплоть до 60 лет и лишь в 80 ушел на пенсию: «Я просто наслаждаюсь свободным временем. Но если Клинт попросит меня что-то сделать, я вернусь и сделаю это».

Шилла Габель — дублерша Софи Лорен

Итальянская актриса Шилла Габель стала известна благодаря своему сходству с Софи Лорен, которую она дублировала в фильмах 50-х годов. Казалось бы, неплохой способ стать знаменитой, но нет: эта схожесть нанесла ущерб ее карьере. Несмотря на пару десятков исполненных ею главных ролей, Габель продолжала ассоциироваться с образом девушки, похожей на Софи Лорен. По слухам, актриса даже решилась на пластическую операцию, чтобы внешне отличаться от своей коллеги. Затем она и вовсе забросила кино, уйдя на телевидение.

Саймон Крэйн — дублер Сильвестра Сталлоне

Конечно, Саймон Крэйн не был постоянным дублером Сильвестра Сталлоне. Но прославился он именно благодаря трюку в фильме «Скалолаз», который стал самым дорогостоящим в истории кино и обошелся в $ 1 миллион. Каскадер совершил переход через натянутую между двумя самолетами веревку. До этого события Крэйн подменял Тимоти Далтона во франшизе о Джеймсе Бонде. А уже после был повышен в статусе и стал координатором трюков в таких культовых фильмах, как «Спасти рядового Райана» и «Титаник», где даже исполнил эпизодическую роль.

Зои Белл — дублерша Люси Лоулесс, Умы Турман и Кейт Бланшетт

Одна из главных каскадеров современного Голливуда успела стать дублером многих звезд. Свой первый трюк в кино Зои Белл исполнила в 14 лет: она выпрыгнула из машины на ходу. Упорство девушки быстро оценили, и она стала дублершей Люси Лоулесс, исполнявшей роль воительницы Зены в одноименном сериале.

А главный прорыв в карьере — знакомство с Квентином Тарантино, который задействовал ее во многих фильмах. Так, Зои Белл стала дублершей Умы Турман в «Убить Билла», Мелани Лоран в «Бесславных ублюдках», а также исполнила главную роль в фильме «Доказательство смерти». Ее последняя крупная работа — «двойник» Кейт Бланшетт в супергероике «Тор: Рагнарек».

Вик Армстронг — дублер Харрисона Форда

Вик Армстронг без преувеличения легенда кино. Он регулярно работал с такими режиссерами, как Стэнли Кубрик, Стивен Спилберг и Ридли Скотт. Долгое время Армстронг был дублером Харрисона Форда и приложил руку к серии фильмов «Индиана Джонс», «Звездным войнам» и «Бегущему по лезвию». С уверенностью можно сказать, что без этой пары актеров мы не увидели бы Индиану Джонса, Хана Соло и Рика Декарда. Также он подменял Пирса Броснана, Арнольда Шварценеггера, Тома Круза и Анджелину Джоли. Сейчас же Армстронг работает постановщиком трюков и снимает собственные фильмы.

Кэтрин Белл — дублерша Изабеллы Росселлини

Карьера Кэтрин Белл началась с роли дублерши Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу». Она подменяла актрису во время обнаженных сцен. Позже Белл стала получать самостоятельные роли и с конца 90-х снимается в телевизионных сериалах «Военно-юридическая служба», «Армейские жены» и «Добрая ведьма». Также зритель мог запомнить актрису по роли телеведущей в фильме «Брюс Всемогущий».

Чад Стахелски — дублер Киану Ривза

Чад Стахелски прошел путь от дублера Киану Ривза до режиссера фильмов с Киану Ривзом. Но и это далеко не самое впечатляющее событие в его карьере. В 1993 году он доиграл главную роль в фильме «Ворон» вместо погибшего на съемках Брендона Ли. С того момента карьера Стахелски пошла в гору: он был каскадером в трилогии «Матрица», работал над «Крепким орешком» и многими другими блокбастерами. А в 2014 году он занял кресло режиссера и снял весьма успешный боевик «Джон Уик». Главную роль в фильме исполнил его старый знакомый Киану Ривз, а вторым режиссером выступил коллега по цеху каскадеров Дэвид Литч.

Трейси Эддон — дублерша Кэрри Фишер

Девушка родилась в семье каскадеров и уже в 18 лет пошла по стопам родителей. Она быстро получила роль в популярной серии «Звездные войны», где была дублершей Кэрри Фишер, выполняя все трюки Леи Органы. Ниже одна из самых известных закулисных фотографий в истории кино. Кэрри Фишер и Трейси Эддон загорают в перерыве между съемками фильма «Звездные войны. Возвращение джедая».

«Мы были посреди пустыни, вокруг жуткая жара и один только песок. И это был единственный способ отдохнуть в этих неудобных костюмах», — рассказывала Кэрри Фишер. Сейчас Трейси Эддон — востребованный специалист, приложивший руку к сотне проектов. Среди которых фильмы франшизы «Гарри Поттер», «Миссия невыполнима», «Доктор Стрэндж», «РЭД». Ее дочь Кейси Майклс также стала каскадером.

Пол Бэксли — дублер Марлона Брандо и Уильяма Шетнера

Выросший в Лос-Анджелесе Пол Бэксли долгое время был далек от кино. Он начал карьеру в американском футболе, а затем во время Второй мировой войны ушел на фронт, где получил Бронзовую звезду и рекомендательное письмо от президента. По возвращении парень случайно познакомился с успешным каскадером Ричардом Толмеджем и попал в киноиндустрию. За время, проведенное в кино, он побывал дублером нескольких голливудских звезд. В их числе Марлон Брандо, который стал близким другом Пола Бэксли.

Но наибольшую известность актеру принесла работа над сериалом «Звездный путь». Там он дублировал главную звезду — Уильяма Шетнера, координировал трюки и исполнял несколько второстепенных ролей. Успех Пола Бэксли повлиял на его семью. По пути актера пошли сын, внук и правнук.