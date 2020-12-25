10 достойных сериалов, о которых у нас слыхом не слыхивали (Зато на родине они — истинные хиты)

Чаще всего люди дают шанс только тем сериалам, которые достаточно разрекламированы в их стране и о которых трубят все соцсети. Но на самом деле такой подход лишает нас возможности насладиться еще большим количеством качественных и талантливых историй, которые ничем не уступают своим более раскрученным собратьям. Они так же собирают множество лестных отзывов от зрителей и критиков, пусть пока и только у себя на родине.

Мы в AdMe.ru обожаем качественные и не заезженные сериалы, которые цепляют с самых первых эпизодов и не отпускают до самого конца. Поэтому мы решили, что в преддверии праздников вам непременно пригодится подобная подборка.

1. Остановись и гори

События разворачиваются в Далласе 1980-х годов. Компьютерная индустрия находится еще в начале своего развития: ведущие специалисты компьютерных технологий компании IBM явили свету первый персональный компьютер. Однако один из бывших сотрудников, который также принимал участие в создании IBM PC, видит развитие технологий иначе. В конце концов он решается собрать команду из перспективных людей, чтобы создать собственный, уже портативный, компьютер. В ходе этого нелегкого дела команде придется не только столкнуться с корпоративными гигантами, но и пройти проверку на прочность и преодолеть множество внутренних разногласий. Рейтинг IMDb — 8,4

2. Рим

События этого масштабного исторического сериала разворачиваются в 52 году до н. э. После многолетней борьбы Цезарь наконец захватил Галлию и планирует с триумфом войти в Рим, но его возвращение ставит под угрозу сложившийся статус-кво. Лидеры партии патрициев решают убедить Помпея Великого, что теперь великий полководец стал угрозой для процветания Рима. Чем ближе подходят легионы Цезаря, тем сильнее растет напряжение между солдатами и жителями и тем ближе к развязке подходит конфликт, который перевернет историю. Сериал придется по вкусу всем поклонникам «Игры престолов». Рейтинг IMDb — 8,7

3. Обвиняемый

После загадочного исчезновения своей девушки Йон Аристеги, ученый, который проживает в Париже уже около 6 лет, больше ни разу не посещал рыбацкий поселок, в котором он вырос. Однако спустя столько лет семейные обстоятельства все же вынуждают его вернуться туда и вновь погрузиться в пугающую атмосферу прошлого, приправленную новыми страшными событиями, окруженными мистикой. Рейтинг IMDb — 7,0

4. РеГенезис

Организации NorBAC поручена важная миссия — передовые специалисты из областей науки и медицины обязаны решать спорные вопросы, связанные с биотехнологиями, и помочь человечеству справляться с болезнями. Однако, помимо сложностей, связанных с их прямыми обязанностями, этим людям придется иметь дело с правительством, фармкомпаниями и прочими сильными мира сего, жадными до наживы и власти. Смогут ли они оставаться верными своим принципам, принять правильные решения в короткие сроки и избежать катастрофы? Рейтинг IMDb — 7,9

5. Братья Доннелли

Четверо братьев-ирландцев, некогда перебравшихся в Нью-Йорк, из-за недостатка в деньгах оказались вовлеченными в преступную мафиозную деятельность и вынуждены сотрудничать с местным боссом. Несмотря на то что их окружение в одночасье заполонили грубые и жестокие люди, ребята остаются хорошими людьми, продолжают поддерживать друг друга и не бросают в беде, даже когда оказываются на волоске от поимки и один из них попадает в тюрьму. Рейтинг IMDb — 8,1

6. Студия 60 на Сансет-стрип

У шоу «Студия 60» возникла проблема: его рейтинги падают, авторы не могут выдавить из себя шутки, а у продюсера и вовсе сдали нервы, и он в прямом эфире сам же раскритиковал собственную программу и телевидение в целом. Но после его увольнения на горизонте показался новый амбициозный продюсер — Джордан Макдир. Вернув назад 2 талантливых сценаристов, некогда уволенных за проступки, она дает им всего 5 дней на возрождение телешоу. Кстати, сериал наверняка понравится поклонникам Мэттью Перри и Сары Полсон. Рейтинг IMDb — 8,2

7. Благородная женщина

Нессе Штейн достался по наследству бизнес отца. Продолжив его дело, а также предприняв попытки содействовать примирению между израильтянами и палестинцами, конфликт которых всегда ее волновал, женщина оказалась втянута в международный конфликт и позже была удостоена дворянского титула за благородные намерения. Однако вскоре погиб палестинский бизнесмен, который вращался в той же сфере бизнеса, что и Несса, из-за чего британские спецслужбы обратили на нее с братом более пристальное внимание. Рейтинг IMDb — 8,1

8. 4 квартала

Тони — глава опасного преступного клана, орудующего в Берлине. Однажды он едет в Нойкелн, встречает любовь и обретает семью, которая становится для него самым важным приоритетом. Желая защитить жену и дочь, он решает оставить преступную деятельность и начать новую жизнь. Но бросить такую профессию в одночасье, конечно же, нереально. Спецслужбы арестовывают его родственника и вынуждают стать двойным агентом, чтобы следить за бандитами, с которыми некогда он был заодно. Рейтинг IMDb — 8,2

9. Черное лето

Мир охватил зомби-апокалипсис. В самом начале событий женщина по имени Роуз потеряла из виду дочь и, отказываясь верить, что ее больше нет, отправляется на ее поиски. Помимо препятствий на своем сложном пути, она также встречает других выживших, с которыми объединяется в группу, чтобы вместе противостоять опасностям и принимать нужные, хоть порой и жестокие решения. Хороший выбор для всех фанатов «Ходячих мертвецов». Рейтинг IMDb — 6,4

10. Невидимая линия

Этот сериал перенесет зрителя в Испанию 60-х годов прошлого века и расскажет о появлении и функционировании леворадикальной организации ЭТА, которая намеревалась начать борьбу за независимость Страны Басков от Испании. Напряжение в стране нарастало долгое время, пока не дошло до своего пика: 7 июня 1968 года один из лидеров ЭТА пересек так называемую «невидимую линию», предприняв первые радикальные действия. Именно после этого события началось жуткое и опасное противостояние, которое растянулось на целых 50 лет. Рейтинг IMDb — 7,3