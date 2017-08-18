10 псевдореальных фильмов, которым мы поверили

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В условиях жесткой конкуренции киностудии готовы подогревать интерес зрителей всеми возможными способами. В том числе и упаковывать вымышленные сюжеты в обертку «реальная история». Как говорится, не пойман — не вор. Мы в AdMe.ru решили проверить режиссеров на искренность и составить список лент, которые пообещали реальную историю, но на деле оказались вымыслом.

В ролях: Хезер Донахью, Джошуа Леонард, Майкл С. Уильямс В погоне за рейтингом Мирик и Санчес придумали городскую легенду, «похоронили» все актеров, «откопали» пленки и смонтировали фильм, позже совместили плакаты из ленты с объявлениями о розыске несчастных актеров. Плюс ко всему запустили сайт, на котором опубликовали отчеты полиции и интервью в стиле кинохроники. В итоге фильм стал вирусным и в реальности, и в интернете. Рейтинг IMDb — 6,4

В ролях: Джордж Клуни, Марк Уолберг, Джон Си Райли, Уильям Фихтнер, Уильям Фихтнер Картина представляется зрителю как биографическая катастрофа, основанная на одноименной монографии Себастьяна Юнгера. Правдивый сюжет, серьезные актеры, и верить хочется. Но факты говорят о том, что история заканчивается в тот момент, когда группа рыбаков отправляется в море. После этого ребят больше никто не видел. Все остальное — смешение мыслей автора с воображением режиссера. Рейтинг IMDb — 6,4

В ролях: Скотт Спидман, Лив Тайлер, Гленн Хоуертон, Джемма Уорд, Лаура Маргулис Слоган фильма кричал: «Вдохновлено реальными событиями», но на деле получалось, что история целиком и полностью вымышленная. В свое оправдание режиссер вспомнил проделки кровожадного манипулятора Чарльза Мэнсона и историю из детства о незнакомой троице, которая грабила дома на его улице. Но рекламная кампания сделала свое дело — бюджет фильм окупился почти 9 раз. Рейтинг IMDb — 6,2

В ролях: Роб Райнер, Кристофер Гест, Тони Хендра, Майкл МакКин А эта реальная история ушла далеко за пределы камер. Псевдодокументальный фильм о вымышленной рок-группе, чей успех идет на убыль, шокировал зрителей, которые понятия не имели о каких-то там Spinal Tap. Но спустя некоторое время британцы оценили фильм и прислушались к трекам выдуманной рок-группы. Картина стала культовой, а уже реальные Spinal Tap — звездами мирового масштаба. Рейтинг IMDb — 8

В ролях: Уильям Вэйл, Мэрилин Бёрнс, Аллен Дэнзигер, Пол А. Партэйн Режиссер этого фильма пошел дальше — помимо вымышленного сюжета он также обозначил конкретные даты «реальных» событий. Хупер утверждал, что фильм опирается на историю Эда Гина, но сходство с реальным маньяком незначительное. Порадуемся тому, что жестокий фильм — лишь плод воображения. Рейтинг IMDb — 8

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Уильям Х. Мэйси, Стив Бушеми, Петер Стормаре, Джон Кэрролл Линч В самом начале фильма братья Коэн предупреждают, что основой для сюжета послужили реальные события, произошедшие в штате Миннесота, а имена персонажей изменены, чтобы защитить реальных личностей. Этот ход, безусловно, заинтриговал зрителя. Позже режиссеры признались, что такая история могла произойти в действительности, но они о ней еще не слышали. Рейтинг IMDb — 8,1

В ролях: Джеффри Дин Морган, Наташа Калис, Кира Седжвик, Мэдисон Девенпорт Есть такие шкатулки диббука, и это правда. Сюжет фильма, который повествует о семье, купившей шкатулку со злым духом внутри, — ложь. Винтажная коробочка, около которой крутился весь сюжет, — действительно интересная вещь: один за другим ее обладатели рассказывали странные истории и пытались избавиться от нее в первый же день. В итоге злосчастная шкатулка добралась до съемочной площадки. Рейтинг IMDb — 5,9

В ролях: Милла Йовович, Уилл Пэттон, Хаким Кае-Казим, Кори Джонсон Еще один псевдодокументальный триллер, в который все поверили. Лента смело заявляет, что исчезновения жителей Нома — проделки зеленых человечков. Фильм изобилует «архивными кадрами», псевдоинтервью. Эта история настолько убедила жителей городка в реальности теории, что самому мэру пришлось уверять людей в том, что сюжет вымышлен. Рейтинг IMDb — 5,9

В ролях: Робин Уильямс, Форест Уитакер, Бруно Кёрби, Роберт Вул, Дж.Т. Уолш Драма о харизматичном ведущем на радио тоже, как оказалось, наполовину реальна. Действительно, личность срисована с диджея Эдриана Кронауэра, да вот только он изменен до неузнаваемости, как и многие факты в сюжете. Как позже прокомментировал фильм бывший радиоведущий: «Эта история не имеет ничего общего с реальной, ее придумали ради развлечения». Рейтинг IMDb — 7,3

Британско-австралийский боевик основан на романе «Перо мужчины» Ранульфа Файнса, который, в свою очередь, заверяет, что все описанное им произошло в реальности. Книгу, кстати, назвали слишком спорной, не поверив всем «фактам», опубликованным в ней. Именно такой реакции автор и добивался, украсив обложку книги вопросом: «Факт или выдумка?», но позже признался, что весь проект — фикция. Рейтинг IMDb — 6,5