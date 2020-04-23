10 документалок, которые прокачают мозг за пару часов

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В документальном кино вы не найдете обилия спецэффектов, залихватски закрученного сюжета и дорогущих нарядов актеров. Эти картины редко показывают в кинотеатрах, они отнюдь не на слуху. Но именно документальное кино призвано не столько развлечь нас, сколько наполнить новыми знаниями и шокировать неприкрытой правдой.

AdMe.ru рекомендует не тратить время попусту, а прокачать свой мозг с помощью нашего списка добротных документалок.

Погоня за ледниками (2012)

Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Лента обращает внимание на одну из главных опасностей глобального потепления — таяние ледников. Фотограф National Geographic Джеймс Балог скептически относился к проблеме, пока по заданию редакции не отправился в Арктику и не увидел все собственными глазами. Ему удалось установить десятки камер, чтобы посмотреть, как с годами меняются ледники. В результате чего мы получили захватывающие и в то же время пугающие кадры реальности глобального потепления.

Мама Гарри Поттера (2007)

Рейтинг IMDb — 8,0

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Каждый, кто хоть раз смотрел или читал «Гарри Поттера», задавался вопросом: как в голове у одного человека могла родиться целая вселенная, которая на долгие годы поселилась в сердцах детей и взрослых? В основе фильма — редкое по откровенности эксклюзивное интервью, которое открывает личность Джоан Роулинг и отвечает на многие вопросы о семейных секретах, тяжелом детстве писательницы и тайнах ее героев.

Птицы (2001)

Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

«Птицы — странствующий народ» — уникальная картина в своем роде. За 4 года съемок на всех континентах Земли группе из 8 команд удалось снять птиц прямо в воздухе, находясь в непосредственной близости к ним. Это создает уникальные образы и эффект присутствия зрителей, которые не оставят равнодушными даже самых непоседливых детей. «Человек мечтал о птицах с начала времен. Можно ли представить себя среди первых, превративших мечту в реальность? Я всегда буду хранить в памяти тот момент, когда нам это удалось, — признавался Жак Перрен, режиссер картины, номинированной на „Оскар“ в 2003 году. — Что, если, покинув города и села, мы отправимся в тур по всей планете? Что, если однажды мы поймем, что границ не существует, что Земля одна и только. Что, если мы научимся быть свободными как птицы?»

Человек на проволоке (2008)

Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

7 августа 1974 года канатоходец Филипп Пети совершил «художественное преступление века». Целых 45 минут он без страховки разгуливал по канату, закрепленному между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После чего был арестован. Этот фильм — посвящение смелому человеческому духу, а также эпохе, разрушенной 11 сентября 2001 года.

Живой Пушкин (1999)

Документально-игровой проект Леонида Парфенова был создан к 200-летию великого писателя. Пожалуй, это наиболее полный фильм-биография, которая позволит вам прокачать собственные знания про «наше все», а ребенку — блеснуть эрудицией во время урока русской литературы.

Шоа (1985)

Рейтинг IMDb — 8,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Документальный фильм BBC рассказывает о Катастрофе европейского еврейства (Шоа) голосами тех, кому посчастливилось выжить в той жуткой мясорубке. Здесь отсутствуют архивные кино- и фотоматериалы — только интервью с участниками событий, их детьми и родственниками, бывшими немецкими охранниками и офицерами, просто свидетелями тех времен. Фильм длится 9 часов, так что лучше разделить его на несколько частей и смотреть как сериал. Стоит показать и детям-старшеклассникам, чтобы память никогда не кончалась и у жуткой Катастрофы не было шанса повториться вновь.

Космическая станция 3D (2002)

Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Первый 3D-фильм, снятый в открытом космосе. Актерами для него стали астронавты, которые находились в тот момент на космической станции. Фильм рассказывает о том, как живут космонавты, что едят, что видят в иллюминаторе, с какими бытовыми трудностями встречаются. В оригинале фильм озвучен голливудским актером Томом Крузом.

Анимированная жизнь (2016)

Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Это история мальчика, который научился жить благодаря диснеевским мультфильмам. Оуэн Зюскин, не по годам развитый и смышленый мальчик, вдруг в 3 года в одночасье разучился разговаривать и выражать свои эмоции. Врачи диагностировали расстройство аутистического спектра. Родители почти отчаялись вернуть прежнего Оуэна, когда отец вдруг нашел новый способ общения с сыном — погружение в мир диснеевской классики. Этот фильм поможет обсудить с ребенком сложную тему аутизма и инклюзии людей с РАС в современное общество.

Тайны Тихого океана (2009)

Рейтинг IMDb — 8,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,7

Шестисерийный фильм BBC о природе южной части Тихого океана, который включает в себя 20 тыс. островов и четверть общего объема воды в мире. Такой масштаб очень сложно охватить умом, и нет ничего необычного в том, что большая часть океана остается неизведанной. Бескрайняя синева этого места стала приютом для многих причудливых видов живности, будто прибывшей к нам с других планет.

Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире (2011)

Фильм Мартина Скорсезе, посвященный жизнеописанию «тихого битла». Харрисон интересует Скорсезе как мятущаяся душа, ищущая покоя и подлинной свободы. The Beatles были одним из эпизодов его жизни, и несмотря на известные противоречия Маккартни и Леннона, фильм дает понять, что первым команду покинул именно Харрисон. Музыкант устал быть в тени и жаждал чего-то большего, чем жизнь гитариста лучшей группы в мире.

Документальные фильмы на какую тематику предпочитаете смотреть вы?