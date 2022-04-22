10 молодых и стильных знаменитостей, которые уже отбирают корону у признанных модниц Голливуда

Маститые кинозвезды из года в год радуют наш взгляд, появляясь в изысканных нарядах на красных ковровых дорожках. И кажется, что затмить их никому не под силу. Но представительницы молодого поколения актрис явно с этим утверждением не согласятся.

Мы в AdMe.ru увидели схожие черты в стилях артисток первого эшелона и их младших коллег по цеху. Видимо, кое-кто списывал.

Анджелина Джоли — Зендея

Наряды Зендеи можно рассматривать часами: настолько они яркие и оригинальные. Однако есть основания полагать, что стилисты молодой актрисы порой вдохновляются платьями Джоли. Ведь многие костюмы, в которых Зендея выходила в свет, до боли напоминают образы Анджелины. Например, в разные годы знаменитости позировали фотографам в атласных платьях по фигуре со сборками в районе талии.

Струящее платье Зендеи с открытым плечом также навевало мысли об образе Джоли 13-летней давности.

Возможно, и льнущий к телу наряд Анджелины стал прототипом так называемого «мокрого» платья звезды фильма «Дюна».

Пенелопа Крус — Кристен Стюарт

Если судить по нарядам, в которых Пенелопа Крус когда-либо выходила в свет, она предпочитает классический стиль одежды. Актриса остается верна элегантным костюмам и платьям. Кристен Стюарт, в свою очередь, также тяготеет к классике. Однако стилизует она такие вещи в соответствии с молодежной модой. Если первая носит деловой костюм с застегнутой наглухо рубашкой, то вторая не заморачивается с пуговицами.

Обе актрисы часто появляются в твидовых нарядах от Chanel. И если образ Крус, как правило, традиционен, то Стюарт всегда выглядит по-бунтарски.

Дженнифер Лопес — Алекса Деми

Дженнифер Лопес по праву считают одной из самых горячих знаменитостей. Но складывается впечатление, что звезда сериала «Эйфория» Алекса Деми нацелена затмить старшую коллегу по цеху. Только взгляните на коллаж выше.

Платье Деми, в котором она появилась на одном из мероприятий, также до боли напоминает знаменитый зеленый наряд Дженнифер Лопес.

Скарлетт Йоханссон — Сидни Суини

Йоханссон стоит опасаться молодой конкурентки. Актрису Сидни Суини можно даже принять за саму Скарлетт: звезда сериала «Эйфория» также может похвастаться светлыми локонами и женственными формами. Неудивительно, что она выбирает подчеркивающие фигуру наряды, как и старшая коллега по цеху.

И Скарлетт Йоханссон, и Сидни Суини тяготеют к атласным платьям ярких цветов с эффектным декольте.

Кира Найтли — Маргарет Куэлли

Стиль Киры Найтли можно охарактеризовать одним лишь словом: консерватизм. Актриса уже много лет отдает предпочтение скромным нарядам. За ней поспевает и Маргарет Куэлли.

Обе актрисы избегают открытых декольте и коротких юбок. Глядя на них, невольно хочется сказать: «Настоящие леди».

Также Найтли и Куэлли выбирают строгую обувь. Видимо, экстремально высоким каблукам актрисы предпочитают удобство.

Ева Грин — Джулия Фокс

Ева Грин знаменита не только талантливой игрой в кино, но и приверженностью готическому стилю одежды. Не так давно зажглась звезда еще одной голливудской красотки, которая предпочитает мрачную одежду и массивные аксессуары. Ее имя — Джулия Фокс.

Платье, в котором явилась Джулия на премию «Оскара» в 2022 году, затмило все предшествующие мрачные наряды Евы. Ведь его горловина была выполнена в виде большой черной руки.

Гвинет Пэлтроу — Аня Тейлор-Джой

У Гвинет Пэлтроу и Ани Тейлор-Джой схожий типаж внешности. Недаром же они обе сыграли одну и ту же роль в разных экранизациях романа «Эмма», написанного Джейн Остин. Стиль актрис также имеет общие черты. Например, в нарядах Гвинет и Ани часто присутствуют отсылки к другим эпохам, будь то фасон или аксессуары.

У обеих актрис отличная фигура, потому они порой не стесняются надеть смелый наряд с отделкой из кружева.

Если раньше Гвинет нередко появлялась на публике с косой, то сейчас схожим прическам часто отдает предпочтение Аня.

Джессика Честейн — Мэделин Петш

Звезда сериала «Ривердейл» Мэделин Петш — рыжеволосая красавица с белой кожей. Она очень похожа на свою старшую коллегу по цеху Джессику Честейн. Потому неудивительно, что стилисты подбирают актрисам идентичные наряды.

И Джессика, и Мэделин нередко наряжаются на мероприятия в цветастые платья, крой которых подчеркивает женственность актрис.

Николь Кидман — Хантер Шафер

Казалось бы, что у представительниц разных поколений Николь Кидман и Хантер Шафер не может быть ничего общего в стиле одежды. Однако если изучить их светские появления, то становится ясно, что актрисы тянутся к похожим фасонам. Только Хантер преподносит наряд по-современному: дополняет его массивной обувью, ярким макияжем или необычными аксессуарами.

И Кидман, и Шафер нередко выбирают обтягивающие платья в пол. У обеих актрис завидная фигура.

Порой эти знаменитости в прямом смысле слова сверкают. А именно когда надевают наряды с эффектом металлик.

Джулия Робертс — Эмма Маки

Джулия Робертс — образец элегантности. И если стилисты Эммы Маки решили скопировать стиль нашей любимой «Красотки», то мы нисколько их не осуждаем. Обе звезды неотразимы в белом брючном костюме.

Актрисы знают, что можно быть на высоте, не прибегая к вычурным платьям. Они носят классический пиджак поверх легкого платья и выглядят роскошно.