10+ доказательств того, что наряды в фильмах порой влияют на мир больше, чем само кино

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В прошлом признанными иконами моды были актрисы. Наряды, которые они носили, становились культовыми — весь мир начинал подражать то Катрин Денев, то Элизабет Тейлор. Например, мы с вами сейчас спокойно носим раздельные купальники в том числе из-за смелости Брижит Бардо, которая предстала на большом экране в бикини, чего до нее практически никто не делал.

AdMe.ru нашел знаковые образы, пришедшие к нам из мира кино и повлиявшие на современную моду. Некоторые из них до сих пор увлекают дизайнеров. Надеемся, они приглянутся и вам.

1. Зеленое платье из «Искупления»

Художник по костюмам — Жаклин Дюрран. После выхода фильма «Искупление» на большой экран зеленое платье героини Киры Найтли в стиле 30-х годов ХХ века мгновенно стало популярным. «Из всех костюмов, которые мы когда-либо выдвигали на „Оскар“, именно это платье едва не свело с ума всех женщин мира», — сообщил Кевин Джонс, куратор Института моды дизайна и мерчандайзинга. На церемонию премии «Оскар» многие звезды пришли в зеленом — сама Найтли, Эми Адамс, София Вергара и юная Сирша Ронан, которая номинировалась на лучшую роль 2-го плана. Практически сразу появились реплики этого платья. Одну из них до сих пор можно приобрести в магазинах. Правда, за такую красоту придется выложить $ 1 500.

2. Пиджаки с акцентом на плечи из «Бегущего по лезвию»

Художник по костюмам — Майкл Каплан. «Бегущий по лезвию» 1982 года не просто стал образцом в ряду научно-фантастических картин, но и серьезно повлиял на моду. До сих пор дизайнеры продолжают создавать коллекции, посвященные этому фильму. Все костюмы, созданные для этой картины, были своеобразной комбинацией ретро и футуризма. В частности, образ Рейчел был буквально скопирован с подиумов 40-х годов. Серый широкоплечий пиджак, который так полюбился зрителям и стал впоследствии культовым, Каплан позаимствовал у известного художника тех же 40-х годов — Адриана. Пиджак был сделан особым образом: полоски серой и бежевой шерсти сшили с чередованием лицевой и изнаночной сторон. К этому приему прибегают, когда хотят получить уникальное изделие. В этой же технике, к слову, работал и выше упомянутый Адриан. Таким же способом была сшита и шуба Рейчел: кусочки меха чередовали с шелковыми полосками ткани.

3. Шуба с ярким принтом из того же «Бегущего по лезвию»

Художник по костюмам — Майкл Каплан. В отличие от Рейчел, костюм другого репликанта — Прис — создавали с опорой на модные тенденции 80-х годов с преобладанием «тканей будущего»: нейлона, кожи, латекса. Звериные принты с тех пор прочно закрепились в фешен-индустрии и по-прежнему будоражат умы современных стилистов.

4. Шляпа и пальто детектива из «Касабланки»

Художник по костюмам — Орри-Келли. Фильм «Касабланка» вышел на большие экраны в 1942 году. Главного героя — обаятельного, но циничного сыщика в бежевом пальто и фетровой шляпе — играл Хамфри Богарт. Именно такой образ детектива впоследствии и закрепится в массовой культуре и будет многократно воспроизводиться: в «Городе грехов», «Хранителях», «Острове проклятых» и многих других картинах.

Кстати, «Касабланкой» вдохновлялся и Майкл Каплан, создававший костюм Рика Декарда (его играл Харрисон Форд) в «Бегущем по лезвию». Правда, актер наотрез отказался надеть шляпу: Форд только что закончил сниматься в картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», а там ему все время приходилось носить шляпу, которая ему успела осточертеть. В итоге бежевый тренч оставили, а вот от шляпы отказались.

5. Макияж в египетском стиле из «Клеопатры»

Художник по костюмам — Рени Конли. «Клеопатра» вышла на большие экраны в 1963 году. Макияж Элизабет Тейлор в стиле «кошачьи глазки» сразу же ушел в массы, и миллионы женщин по всему миру стали его копировать.

Нужно сказать, что Клеопатра — далеко не единственный образ Элизабет Тейлор, который подхватили модницы. Например, после выхода «Кошки на раскаленной крыше» крайне популярными стали атласные сорочки. Культовой стала и шубка героини Тейлор из «Баттерфилд, 8».

6. Бюстгальтер из «Анжелики — маркизы ангелов»

Художник по костюмам — Розин Деламар. Фильм «Анжелика — маркиза ангелов» произвел настоящий фурор в 1964 году. Не последнюю роль в этом деле сыграли романтические сцены и нижнее белье героини. Бюстгальтер был не только красивым, но и функциональным: он выгодно приподнимал грудь и позволял владелице носить довольно откровенные декольте.

7. Женские двубортные пальто из «Дневной красавицы»

Художник по костюмам — Элен Нурри. Прекрасная Катрин Денев после выхода фильма в свет стала общепризнанной иконой стиля. Влияние фильма на современников было настолько сильным, что еще за месяц до премьеры лицо актрисы красовалось на обложке Vogue. Благодаря героине, сыгранной Денев, в моду вошли платья от Ива Сен-Лорана и роскошные двубортные пальто, ставшие впоследствии классикой.

Любопытно, что, если бы героиня Денев не была настолько изысканной, такого могло и не случиться: в то время были очень популярны мини-юбки и многие хотели видеть обнаженные ноги актрисы, но Сен-Лоран настоял на «приличной» длине, благодаря чему в итоге и сложился безупречный образ.

8. Бикини из «И Бог создал женщину»

Художник по костюмам — Пьер Бальмен. В далеком 1952 году смелая Брижит Бардо показалась на большом экране в раздельном купальнике. Это был французский фильм «Манина, девушка в бикини». Эффекта разорвавшейся бомбы не последовало, но популярность актрисы значительно выросла. В 1956 году Бардо повторила трюк с бикини и появилась в раздельном купальнике в кинокартине «И Бог создал женщину». Сила воздействия фильма на зрителей была так велика, что бикини мгновенно вошло в моду — производителям пришлось поднапрячься, чтобы произвести нужное количество этого предмета одежды, ведь до выхода фильма спроса на такие купальные костюмы вообще не было.

9. Женский берет из «Бонни и Клайда»

Художник по костюмам — Теадора Ван Ранкл. Весь образ Фэй Данауэй, сыгравшей Бонни, шел вразрез с модой 60-х годов. Вместо откровенных мини на экране мелькали юбки, закрывающие колени, вязаные свитеры и шелковые платки — дань гламуру 30-х. Любопытно, что именно за этот фильм Теадора Ван Ранкл, художница-самоучка, получила свой первый «Оскар». Самым запоминающимся предметом одежды стал, конечно, берет. Образ Бонни без него практически немыслим. И, разумеется, после выхода картины женщины всего мира массово начали скупать этот головной убор.

10. Очки Ray-Ban из «Рискованного бизнеса»

Художник по костюмам — Роберт де Мора. Помимо знаменитого танца Тома Круза в одной рубашке и белых носочках, фильм популяризовал очки фирмы Ray-Ban, которая в то время находилась в большой финансовой яме. «Рискованный бизнес» буквально спас компанию: после выхода картины продажи увеличились на целых 50 %. Кстати говоря, это был не единственный раз, когда Том Круз помог Ray-Ban. В 1986 году вышел фильм «Лучший стрелок», где актер вновь надел очки той же марки. В этот раз продажи выросли на 40 %.

11. Юбки в клетку и гольфы из «Бестолковых»

Художник по костюмам — Мона Мей. Благодаря этой картине в школьную моду вошел этакий опрятный минимализм: юбки в клетку, пиджаки с тем же принтом и подтянутые гольфы. А ведь фильм снимали, когда повсюду господствовал гранж и подростки поголовно были одеты в бесформенную одежду. Однако создатели картины пошли наперекор общественному мнению и дали начало новой эпохе в школьной моде. С течением времени такой образ школьницы стал настоящей классикой 90-х годов.