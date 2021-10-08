10 доказательств того, что «Дюна» — это не проходной фильмец, а важное событие в киноиндустрии

Пожалуй, «Дюна» — одна из самых громких премьер сезона. Даже люди, которые не интересуются фантастическими фильмами, наверняка слышали о новой экранизации романа Фрэнка Герберта 1965 года. Может показаться, что восторженные отзывы критиков и высокая оценка зрителей — 8,4 из 10 баллов на IMDb — аванс ленте.

Но мы в AdMe.ru уверены, что «Дюна» заслуживает всей той славы, которая на нее обрушилась. Объясняем почему.

Франко-канадский режиссер Дени Вильнёв (который также снял «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049») смог собрать в одном кинозале как любителей кассовых блокбастеров, так и тех, кто отдает предпочтение авторскому кино. Ведь в «Дюне» есть то, что понравится как первым, так и вторым. Фильм может похвастаться внушительным бюджетом ($ 165 млн), знаменитыми актерами (Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Зендея, Джейсон Момоа), зрелищными сценами сражений, неспешным повествованием, длинными медитативными кадрами и поэтичностью.

Кино Вильнёва не первая попытка перенести «Дюну» на экран. В 70-х годах прошлого века «Дюну» хотел экранизировать Алехандро Ходоровски. Режиссер планировал превратить ее в 14-часовой фильм с участием Сальвадора Дали и Орсона Уэллса. Слишком масштабный и сложный проект так и не реализовали, он превратился в одну из легенд Голливуда, ей приписывали статус потенциального шедевра, который мог перевернуть мир кино. В 1984 году показать свою версию пустынной планеты Арракис пытался Дэвид Линч. Но даже талантливый Кайл Маклахлен в главной роли не помог Линчу отбить бюджет фильма — лента провалилась. У новой же «Дюны» есть все шансы на успех — только в первые 2 дня в кинотеатрах она заработала $ 8,4 млн. Издание Empire пишет, что наконец у фанатов «Дюны» появилась именно та экранизация их любимого произведения, о которой они мечтали, наблюдая за неудачами Ходоровски и Линча.

Даже те, кто не читал книгу, без труда поймут устройство «Дюны». Дени Вильнёв решил начать с экранизации части произведения и неспешно познакомить зрителей с вселенной романа. В мире «Дюны» главной ценностью является меланж — вещество, которое продлевает жизнь и делает сверхсветовые путешествия реальностью. Найти меланж можно только на пустынной планете Арракис. Правителем Арракиса назначают герцога Лето Атрейдеса (Оскар Айзек). Вместе с сыном Полом (Тимоти Шаламе) он прилетает на планету. Барон Владимир Харконнен (Стеллан Скарсгард), который правил Арракисом раньше, не хочет отдавать власть и думать о местных жителях пустыни — фременах.

Режиссер хотел, чтобы фантастический мир «Дюны» казался реальным. Именно поэтому фильм снимали не только на зеленом экране, как часто бывает в Голливуде, а и на норвежском полуострове Стад, в иорданской пустыне Вади-Рам, около Абу-Даби.

Над «Дюной» работали настоящие профессионалы. Саундтрек к фильму написал лауреат премии «Оскар» Ханс Циммер (его музыку также можно услышать в «Короле Льве», «Начале», «Интерстелларе» и многих других картинах). В качестве оператора над фильмом поработал Грег Фрэйзер, эксперты высоко оценили его умения в предыдущих работах — картинах «Цель номер один» и «Лев». Жаклин Уэст и Роберт Морган ответственно подошли к созданию костюмов, поставив перед собой цель передать всю многогранность «Дюны». Уэст искала вдохновение для создания одежды в самых неожиданных вещах. Например, в фильме 1965 года «Доктор Живаго».

«Дюна» поднимает множество важных тем. Фильм предлагает подумать о неравенстве, нехватке ресурсов, климатическом кризисе, войне, феодализме, космических путешествиях, мечтах, отцовстве, единстве с природой. И хоть картина не дает ответов на эти злободневные вопросы, она может стать началом диалога.

Многие сравнивают «Дюну» со «Звездными войнами» и «Властелином колец», исполнитель же главной роли в фильме Дени Вильнёва Тимоти Шаламе уверен, что картина больше напоминает историю Гарри Поттера. Ведь для предыдущего поколения вселенная «Дюны» была настолько же важной, как и мир Хогвартса для миллениалов.

В этой истории и правда собраны все переживания современников Фрэнка Герберта. Ключевые из них — стресс из-за трансформации природы и ухудшения экологии. Спустя 56 лет после написания книги эти темы более чем актуальны. Режиссер «Дюны» уверен, что адаптация романа Герберта нужна в 2021 году. «Мы должны изменить наше отношение к природе и миру, а для этого потребуется много мужества и этики. Я думаю, что „Дюна“ — призыв к таким переменам», — утверждает Дени Вильнёв.

Режиссер советует идти на фильм в кинотеатр: «Смотреть „Дюну“ на маленьком экране — это почти как кататься на скоростном катере по своей ванне. Мне кажется, это просто смешно. Ведь это фильм, который задумывался как дань уважения большому экрану».

У «Дюны» есть шанс на получение «Оскара». Фильму пророчат номинации в ключевых категориях.