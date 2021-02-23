10 диснеевских принцев, которые хороши на экране, но в жизни от таких лучше держаться подальше

Диснеевские мультфильмы часто критикуют за то, что они пропагандируют неправильную модель отношений между мужчиной и женщиной. В ответ киностудия снимает новые анимационные фильмы, учитывающие современные реалии. Но мы все равно пересматриваем классику Диснея, любуясь прекрасными принцами и принцессами.

Кое-кто из AdMe.ru даже умеет разговаривать цитатами из любимых мультфильмов. Но однажды мы задумались: а так ли чудесны отважные герои, покоряющие сердца трепетных красавиц? Изучив заново их биографии, мы спустились с небес на землю. Хотя нет, нашелся один идеальный парень — его мы спрятали в бонусе.

Принц Фредерик («Белоснежка и 7 гномов»)

Все привыкли считать, что Белоснежку спас прекрасный принц, да и сама она явно была в этом уверена. Но на самом деле это не так. Сначала девушке помог сбежать охотник злой Королевы (рискуя, кстати, не только своей работой, но и жизнью), а потом шефство над ней взяли гномы, которые не только предоставили приют принцессе, но и победили обидевшую ее ведьму. После этого верные друзья обеспечили Белоснежке комфортное пребывание в колдовском сне и сделали все, чтобы об этой истории узнал целый свет, в том числе принц. Последнему же осталось только поцеловать влюбленную в него девушку, увезти в свой замок и жениться на ней. Получается, обаятельный юноша присвоил себе чужие заслуги и по сути является самозванцем. Кстати, а кому достался трон в королевстве Белоснежки? Она вроде как единственная наследница короны. Уж не предприимчивому ли Фредерику? А что получили гномы? Дружеские объятия и милое принцессино «пока-пока». Она даже не сказала им «спасибо», не говоря уже о материальной благодарности.

Принц («Золушка»)

Принц влюбился в девушку, но даже не удосужился запомнить ее лицо. Вместо этого он заставил всех девушек королевства примерять туфельку, и что-то подсказывает, что их мнение на этот счет его высочество не спрашивал. Поражает неразборчивость молодого человека: он выбирает себе невесту, а в таких вещах все же стоит руководствоваться не размером ноги. В ведь парень — будущий король! Удивительная безответственность.

Аладдин («Приключения Аладдина») и Флин Райдер («Рапунцель»)

Персонажи похожи друг на друга: оба — симпатичные и обаятельные преступники, волей случая познакомившиеся со знатными особами, благодаря которым и получили титул принца. Но Флин (он же Юджин) был хотя бы откровенен с Рапунцель и даже назвал ей свое настоящее имя. А вот Аладдин продолжает врать Жасмин и использует джинна, несмотря на просьбы последнего отпустить его. Этот парень в первую очередь думает только о собственном благе.

Симба («Король Лев»)

Муфаса был мудрым, справедливым и харизматичным правителем. У него была только одна слабость — сын Симба, который так и норовил влезть в неприятности. Когда король погибает, что же делает наследник вместо того, чтобы вступить на престол? Просто убегает, чтобы вести беззаботную жизнь с друзьями-тусовщиками. И если бы не подруга детства Нала, то вряд ли он вернулся бы, чтобы занять законный трон. Неспособность принимать самостоятельные решения и желание развлекаться вместо того, чтобы работать (в нашем случае править), — это явные признаки инфантилизма.

Адам («Красавица и Чудовище»)

Абьюзивные отношения — отношения, в которых партнер нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. Жертва по некоторым причинам не может выйти из этих отношений. Да это же просто описание сказки «Красавица и Чудовище»! Принц Адам буквально вынуждает Белль поселиться в своем замке и ведет себя с ней довольно грубо: вспомните хотя бы фразу «Или она будет есть со мной, или она вообще не будет есть». Но он жесток не только со своей партнершей, но и с окружающими. Еще будучи мальчиком, принц оскорбил старушку, которая просила пустить ее погреться, а когда стал старше, уже в облике Чудовища, продемонстрировал, что жизнь его ничему не научила, и угрожал расправой отцу Белль, которого на его территорию случайно занесли кони.

Эрик («Русалочка»)

Сначала Эрик оказывает явные знаки внимания Ариэль, делая ее зависимой от себя, а потом френдзонит девушку и представляет ей свою невесту Ванессу. А когда выясняется, что Ванесса не такая уж и прекрасная, он сразу же возвращается к Русалочке. Конечно, несостоявшаяся невеста — на самом деле ведьма Урсула, которая загипнотизировала несчастного. Но согласитесь, довольно часто изменщик пытается оправдаться, свалив вину на того, с кем изменил. Есть ощущение, что парень просто манипулировал Русалочкой.

Геркулес («Геркулес»)

Любимый сын очень влиятельных родителей был похищен из колыбельки, когда был совсем крохой. И даже пока он не узнал, кто его настоящая семья, он уже чувствует себя особенным. А уж когда узнает, что он — бог по рождению, то укореняется во мнении, что он не такой, как все. Он очень хочет вернуться к родителям на Олимп и по сути только из-за этого решает стать героем. А чтобы его взял в ученики знаменитый тренер Фил, юноша козыряет родством с Зевсом.

Навин («Принцесса и Лягушка»)

Избалованный и безответственный парень, умеющий только веселиться, должен бы поблагодарить Фасилье, который превратил его в лягушку. Ведь именно благодаря этому он встретил независимую и целеустремленную Тиану, которая помогла ему стать человеком. Во всех смыслах этого слова.

Кристофф («Холодное сердце»)

Вроде бы добрый и отзывчивый парень, за которым можно чувствовать себя как за каменной стеной. Однако он постоянно изводил Анну своими придирками и недовольством — словом, настоящий зануда. Довольно быстро становится понятно, почему его единственный друг — олень. Просто Кристофф явно не очень умеет ладить с людьми.

Бонус: идеальный принц, с которым всем бы хотелось встречаться

И снова речь о Кристоффе. Во второй части «Холодного сердца» он из вечно недовольного угрюмого обитателя френдзоны превращается в по-настоящему любящего и заботливого бойфренда. Он не отодвигает Анну и Эльзу на второй план, не пытается лезть в битву вместо них, не прикрывает девушек собой. Вместо того, чтобы геройствовать и все решать за них, молодой человек интересуется, а чем реально он может помочь. А когда Анна извинилась перед ним, Кристофф ответил: «Все в порядке. Моя любовь не такая хрупкая». «Холодное сердце 2» абсолютно ничего не добавляет к общему сюжету, но несет впечатляющее послание: мальчики могут испытывать эмоции, им больше не нужно постоянно быть большими и сильными героями-спасателями. averagebwaystan / Twitter