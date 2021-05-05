10 детей-звезд из 2000-х, которые уже завели свои семьи

Лучший друг Гарри Поттера Рон Уизли, «дети шпионов» Кармен и Джуни Кортес — этих и многих других героев зрители так любили, что порой было сложно заметить за ролями реальных людей. Однако время шло вперед, актеры взрослели. Сейчас Руперт Гринт, который сыграл Рона Уизли, является счастливым отцом маленькой девочки, а у Алексы ПенаВеги, бывшей Кармен Кортес, уже есть 2 детей и вскоре появится третий.

AdMe.ru хочет представить вам список из 10 детей-звезд 2000-х годов, которые сегодня уже являются взрослыми мужчинами и женщинами. Мы и поверить не могли, что время пролетело так быстро. Думаем, вы тоже.

1. Фрэнки Муниз

Фрэнки Муниз, который сыграл подростка-спецагента в узнаваемом фильме нулевых «Агент Коди Бэнкс», недавно впервые стал отцом. У Муниза и его жены Пейдж Прайс родился сын. Муниз тут же поделился волнительной новостью со своими подписчиками: «Я стал отцом, ребята. Я так люблю своего малыша! И люблю жену больше, чем когда бы то ни было».

2. Руперт Гринт

Руперт Гринт, или лучший друг Гарри Поттера Рон Уизли, встречался со своей девушкой с 2011 года. Результатом длительных отношений стало недавнее объявление пары о том, что у них родился первенец — девочка, которую назвали Уэнздей (Среда). Гринт редко рассказывает о своей частной жизни, но недавно он зарегистрировался в инстаграме и представил Уэнздей своим подписчикам.

3. Кевин Джонас

В отличие от 2 своих братьев, которые относительно недавно женились, Кевин Джонас начал свою семейную жизнь в качестве отца 2 детей. Джонас и его жена Даниэль поженились в 2009 году. Они вместе уже 11 лет и воспитывают 2 прекрасных дочерей.

4. Дэвид Генри

Дэвид Генри, который сыграл старшего брата героини Селены Гомес Джастина Руссо в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли», уже 4 года счастлив в браке. Не так давно, на прошлое Рождество, у Генри и его жены Марии Кэхилл родился второй ребенок — сын.

5. Джошуа Пек

Джошуа Пек был очаровательным пухлым ребенком из телесериала Nickelodeon «Дрейк и Джош». С тех пор Пек вырос, женился и стал счастливым отцом. Его сына зовут Макс. Пеку нравится воспитывать детей, и он часто делится впечатлениями со своими подписчиками. «Я не был знаком со своим отцом и боялся, что не буду знать, что делать. Спасибо, Макс, за то, что научил меня, и за то, что теперь я в клубе», — поделился Пек.

6. Тиа Маури

Тиа и Тамера Маури — сестры-близнецы из фильма «Ведьмы-близняшки», также сериала о 2 девочках-двойняшках, разделенных при рождении, «Сестра, сестра». И Тиа, и Тамера создали счастливые семьи и воспитывают чудесных детей. Тиа и ее муж Кори Хардрикт поженились в 2008 году, у них 2 детей.

7. Эмма Робертс

Эмма Робертс — племянница Джулии Робертс. В 2000-х она снималась в известном фильме «Оторва» и сериале на канале Nickelodeon «Нетакая», а недавно стала мамой. У Эммы и ее бойфренда Гаррета Хедлунда в декабре родился сын, которого назвали Роудс.

8. Эшли Тисдейл

Эшли Тисдейл, также известная как Шарпей Эванс из «Классного мюзикла», недавно родила девочку. Она и ее муж, Кристофер Френч, поделились информацией о том, что у них будет дочь, во время вечеринки в честь определения пола будущего ребенка. Тисдейл и Френч вместе уже 6 лет.

9. Алекса ПенаВега

Спустя 20 лет после премьеры фильма Роберта Родригеса «Дети шпионов» Кармен Элизабет Хуанита Де Коста Брава Кортес, а точнее сыгравшая ее Алекса ПенаВега, — счастливая жена и мать 2 сыновей. В декабре 2020 года актриса и ее муж Карлос Пена объявили, что готовятся стать родителями в третий раз.

10. Дэрил Сабара

Дэрил Сабара, который сыграл Джуни, младшего брата Кармен, во франшизе «Дети шпионов», тоже недавно стал отцом. Пару лет назад Сабара женился на популярной певице Меган Трейнор, а минувшей зимой у пары родился первый ребенок — мальчик, которого назвали Райли.