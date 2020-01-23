10 деталей из наших любимых мультфильмов, которые мы проглядели

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Зрители обожают находить в мультфильмах любопытные детали и пасхалки, которые спрятали создатели. Наши любимые советские мультфильмы не стали исключением, ведь и в них куда больше секретов, чем мы могли себе представить. К примеру, замечали ли вы, какой персонаж объединяет все части «Пластилиновой вороны»?

Мы в AdMe.ru пересмотрели старые добрые шедевры и спешим рассказать о самых интересных наблюдениях.

1. Подражая Пикассо

Внимательные зрители заметили, что в мультфтильме «Кто расскажет небылицу?» есть отсылка к знаменитому шедевру Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Любопытно, что между двумя этими сценами много общего: на полотне Пикассо веселой и беззаботной девочке противопоставляется погруженный в размышления атлет, а в мультфильме герой балансирует на камне и рассказывает о том, как распорядится будущим богатством, в то время как его собеседник отвернулся и, скорее всего, думает совсем иначе.

2. Удивительно похожие родители

Обращали ли вы внимание на то, что родители Малыша из мультфильма «Малыш и Карлсон» и родители Дяди Федора из «Простоквашино» удивительно похожи друг на друга, в особенности папы? Более того, и тот и другой курят трубку, регулярно читают газеты, носят похожие стрижки и очки. Забавно, что дети у таких похожих родителей получились совсем разными. С чем связана такая схожесть мам и пап, кажется, навсегда останется секретом: мультфильмы были созданы с разницей в 10 лет совершенно разными командами мультипликаторов.

3. Одинаковое знакомство

И еще одно интересное сходство между «Простоквашино» и «Малыш и Карлсон»: дружба главных героев в обоих мультфильмах начинается с угощения, причем и в том, и в другом случае персонажи знакомятся около подоконника.

4. Отсылка к легенде

В мультфильме «В синем море, в белой пене...» можно найти аллюзии на старинные легенды и классические образы. Так, в одной из сцен мальчик и морской царь сидят на земле, которая находится на 3 китах: намек на древнее представление о строении мира. Дочь морского царя, сидящая на утесе, отсылает к датской скульптуре «Русалочка», а сундуки, которые сыпятся из раковины, напоминают о роге изобилия.

5. Привет Шварценеггеру и Сталлоне

Пользователь pikabu.ru kaketosdelano заметил, что Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне сыграли вместе задолго до выхода голливудского блокбастера «Неудержимые». Персонажи двухсерийного мультфильма «Вампиры Геоны» оказались удивительно похожими на голливудских актеров: как оказалось, таким образом режиссер решил выразить свою симпатию к знаменитостям.

6. «Союзмультфильм» в «Союзмультфильме»

В одной из сцен «Нехочухи», когда герой пытается одновременно смотреть несколько мультфильмов, на экране появляются знакомые всем герои из известных советских анимационных лент «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон» и других.

7. Здравствуйте, Шерлок Холмс!

В мультфильме «Мы с Шерлоком Холмсом», конечно же, не обошлось без отсылки к знаменитому советскому фильму про Шерлока Холмса. Интересный факт: роль мультяшного Холмса озвучивал Василий Ливанов, исполнивший эту же роль в киноверсии.

8. Тот самый человечек

В мультфильме 1956 года «Двенадцать месяцев» есть интересная отсылка к другому советскому мультфильму. Помните сцену, где юная королева стоит у доски? Слева от девочки можно увидеть нарисованного человечка. Точно такой же персонаж фигурирует в анимационной ленте 1948 года «Федя Зайцев», а также в ее ремейке 1960 года «Человечка нарисовал я».

9. Загадка кота Леопольда

Интересная особенность: в мультфильме «Кот Леопольд» не так много второстепенных персонажей, но все они — собаки. Это хорошо заметно в серии про поликлинику, также собака появляется в одной из серий в качестве почтальона. Странно вот что: почему у Леопольда на участке есть будка, где живет пес на цепи?

10. Связующее звено

Многие обожают мультфильм «Пластилиновая ворона», но далеко не все знают, что единственный персонаж, который появляется во всех 3 частях, — это милая старушка с выбивалкой для ковров.

Бонусы из современных российских мультфильмов

В мультфильме «Петрушка в матрешечьем царстве» на вещем камне, который часто встречается в русских народных сказках, помимо указателей, можно найти обозначение шины USB. Вот такой привет из современности!

А в одной из сцен мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк — 3» спрятаны воздушные шары в виде миньонов и Спанч Боба.