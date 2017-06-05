10 цветов, которые раскрывают смысл любого фильма
Обыкновенный зритель не замечает, но авторы фильмов часто воздействуют на наши эмоции при помощи цвета. В хорошем кино цвет всегда работает на героя: одежда, интерьер или освещение способны передать чувства, раскрыть характер и даже поведать предысторию персонажа.
AdMe.ru вместе с кинематографисткой Лилли Сеарой (Lilly Mtz-Seara) решили показать, что означают цвета в известных киносценах. Уточняем: одни и те же цвета могут иметь разные значения (в зависимости от контекста). Почувствуйте себя экспертом с этими подсказками!
Нежно-розовый: Невинность
Розовый: Нежность, инфантильность
Розовый: Женственность
© Harry Potter and the Order of the Phoenix © Jennifer's Body © The Wolf of Wall Street © Spring Breakers
Красный: Жестокость
Красный: Страсть
Охристо-оранжевый: Общительность, открытость новому
Оранжевый: Разгоряченность, теплота
Оранжевый: Юность
Желтый: Сумасшествие
Желтый: Чувство опасности, неуверенность, беспокойство
Зеленый: Натуральное, живое, близкое к природе
© Pride & Prejudice © The Hobbit: An Unexpected Journey © Harry Potter and the Chamber of Secrets © Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
Зеленый: Детство
Зеленый: Разрушение
Голубой: Спокойствие
Синий: Удаленность, побег от жизни
Синий: Фантазия
Фиолетовый: Чувственность
Фото на превью Grisbi Productions, Le, arte France Cinéma