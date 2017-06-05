10 цветов, которые раскрывают смысл любого фильма

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Обыкновенный зритель не замечает, но авторы фильмов часто воздействуют на наши эмоции при помощи цвета. В хорошем кино цвет всегда работает на героя: одежда, интерьер или освещение способны передать чувства, раскрыть характер и даже поведать предысторию персонажа.

AdMe.ru вместе с кинематографисткой Лилли Сеарой (Lilly Mtz-Seara) решили показать, что означают цвета в известных киносценах. Уточняем: одни и те же цвета могут иметь разные значения (в зависимости от контекста). Почувствуйте себя экспертом с этими подсказками!