10+ человек, которые создали наши любимые сериалы, а сами остались в тени

Если вы любите сериалы, то вы отлично знакомы с их главными представителями — актерами и актрисами. Но они лишь вершина айсберга. Сериал начинается с людей, которые придумывают интригующую историю и помещают в нее наших любимых героев. Кстати, судьбы этих историй и их создателей порой не менее насыщены событиями. Кто-то скрупулезно собирает факты о реально существующем человеке и из них составляет свою героиню. Кто-то растет без родителей и вкладывает свою жизнь в основу сюжета в прямом смысле слова. А кто-то получает отказы от кинокомпаний на протяжении 30 лет, но продолжает упрямо идти к своей мечте. И в итоге приходит.

Мы в AdMe.ru решили заглянуть за кулисы и узнали, как выглядят и чем живут создатели популярных сериалов. И мы пожалели, что ничего не слышали об этих людях раньше: они этого заслуживают.

«И повсюду тлеют пожары», Лиз Тайглаар

Тема, описанная в одноименном романе Селесты Инг, оказалась близкой для сценариста и продюсера Лиз Тайглаар в 2 аспектах: она сама приемный ребенок, и она женщина. И потому Лиз хотела показать историю о сложных взаимоотношениях женщин между собой, о том, как то, что может нас привлечь в человеке, может так же легко и оттолкнуть от него.

Над чем еще работала: «Бухта Доусона». Рейтинг IMDb — 6,6

«Нэшвилл». Рейтинг IMDb — 7,7

«Жизнь непредсказуема». Рейтинг IMDb — 7,5

«Фарго», Ной Хоули

Идея превратить фильм братьев Коэн «Фарго» в телесериал сначала показалась Хоули ужасной. Он полагал, что сериал не станет популярным и что его посмотрят 2 человека, одному из которых он не понравится. Однако судьба сериала сложилась иначе. Первый сезон с Билли Бобом Торнтоном и Мартином Фрименом в главных ролях стал таким же причудливым сочетанием комедии и триллера, как и фильм братьев Коэн. Его высоко оценили зрители и критики: сериал получил и «Эмми», и «Золотой глобус». Над чем еще работал: «Кости». Рейтинг IMDb — 7,8

«Легион». Рейтинг IMDb — 8,2

«Алиби». Рейтинг IMDb — 6,4

«Ход королевы», Скотт Фрэнк и Алан Скотт

Скотт Фрэнк и Алан Скотт создали мини-сериал, который получил одобрение шахматного сообщества и возродил интерес к этому виду спорта. Сценаристу и продюсеру Алану Скотту понадобилось около 30 лет, чтобы начать съемки сериала. За это время он 9 раз переписал рассказ и успел обратиться в несколько студий. Везде Скотт получил отказ, который сопровождался следующим объяснением: шахматы — непопулярная тема. По иронии судьбы в течение месяца после выхода сериала его посмотрели более 62 млн человек по всему миру. Над чем еще работали: «Забытые Богом». Рейтинг IMDb — 8,3

«Американская история преступлений», Скотт Александер и Ларри Карезюски

Александер и Карезюски работают в паре. Они познакомились в Университете Южной Калифорнии, где были соседями по комнате. В 2014 году команда работала над телесериалом «Американская история преступлений». После выхода первого сезона Александер и Карезюски были номинированы на премию «Эмми» за лучший сценарий для мини-сериала, телефильма или драматической программы. Однако они не продолжили работу над следующими сезонами «Американской истории преступлений». Над чем еще работали: «Народ против Ларри Флинта». Рейтинг IMDb — 7,3

«Эд Вуд». Рейтинг IMDb — 7,8

«Меломанка», Вероника Уэст и Сара Кусерка

Сценаристы Сара Кусерка и Вероника Уэст были поклонницами романа Ника Хорнби «Hi-Fi» и фильма «Фанатик» 2000 года и решили адаптировать книгу под формат мини-сериала с девушкой в главной роли. Их сценарий — история об отношениях и «виниловой» культуре — получил одобрение. Так в Бруклине начались съемки «Меломанки».

Над чем еще работали: «Чикаго в огне». Рейтинг IMDb — 8

«Благочестивые стервы». Рейтинг IMDb — 7

«Положение дел». Рейтинг IMDb — 6,4

«Корона», Питер Морган

Создатель сериала Питер Морган ранее работал над проектами о жизни королевы Елизаветы II. Морган написал сценарий фильма «Королева», повествующий о событиях в королевской семье после ухода из жизни принцессы Дианы. Картина была номинирована на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Пьеса Моргана «Аудиенция» также получила признание критиков и стала вдохновением для создания сериала «Корона». Над чем еще работал: «Богемская рапсодия». Рейтинг IMDb — 7,9

«Побег из замка Колдиц». Рейтинг IMDb — 6,7

«Еще одна из рода Болейн». Рейтинг IMDb — 6,1

«Бесстыжие», Пол Эбботт

Пол Эбботт был воспитан старшими братьями и сестрами, потому что мать и отец оставили его и 7 его братьев и сестер. Личная история Эбботта нашла отражение в сериале «Бесстыжие». На церемонии вручения телевизионных премий Британской академии в 2006 году ему была присуждена почетная награда Денниса Поттера за выдающиеся телевизионные сценарные работы, а в июле того же года журнал Radio Times поместил его на 5-е место в рейтинге самых влиятельных людей в области теледрам. Эбботт стал наиболее высоко оцененным писателем в этом списке, выше были только актеры и руководители. Над чем еще работал: «Большая игра». Рейтинг IMDb — 8,4

«Метод Крекера». Рейтинг IMDb — 8,4

«Без обид». Рейтинг IMDb — 8

«Рассказ служанки», Брюс Миллер

Cериал «Рассказ служанки» уже давно вышел за границы сюжета книги, которая легла в его основу. Несмотря на это, Брюс Миллер не прекращает общение с автором романа Маргарет Этвуд. Писательница довольна телеадаптацией и проявляет интерес к ее развитию. «Она отправила малыша прогуляться, и ей просто не терпится узнать, как идут дела в колледже», — рассказывает Миллер. Над чем еще работал: «Скорая помощь». Рейтинг IMDb — 7,7

«Любовь вдовца». Рейтинг IMDb — 7,4

«Мейр из Исттауна», Брэд Ингелсби

Брэд Ингелсби — сценарист и исполнительный продюсер мини-сериала «Мейр из Исттауна». В 2003 году он принял судьбоносное решение и прекратил преподавать в школе Святого Патрика в Малверне, чтобы изучать киномастерство в Лос-Анджелесе. Образ Мейр давно жил в голове Ингелсби. Друг его двоюродного брата, офицер полиции, рассказал о своей работе, о некоторых нераскрытых делах. Ингелсби начал собирать информацию об одном детективе, фигура которого впоследствии и была трансформирована в Мейр. А саму героиню и каждую мельчайшую деталь ее образа создала уже Кейт Уинслет. Над чем еще работал: «Вне игры». Рейтинг IMDb — 6,7

«Ночной беглец». Рейтинг IMDb — 6,6

«Отыграть назад», Дэвид Эдвард Келли

В 1999 году Келли стал первым, кто получил «Эмми» за лучший драматический и лучший комедийный сериал («Практика» и «Элли Макбил»). Несмотря на то что «Отыграть назад» не считается лучшей работой Келли из-за спада эмоционального накала в середине, сериал демонстрирует опыт Келли, его гибкость, тягу к экспериментам и новым телевизионным форматам. Над чем еще работал: «Большая маленькая ложь». Рейтинг IMDb — 8,5

«Юристы Бостона». Рейтинг IMDb — 8,4

«Голиаф». Рейтинг IMDb — 8,1