10 человек, которые похожи на героев мультфильмов как две капли воды

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Существует мнение о том, что у каждого из нас где-то в мире есть двойник. Кажется, наши копии могут жить не только в настоящем, но и в вымышленном, сказочном мире.

В доказательство этому AdMe.ru представляет 10 персонажей любимых мультфильмов, которые невероятно похожи на реальных людей.