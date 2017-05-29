10 человек, которые похожи на героев мультфильмов как две капли воды
Существует мнение о том, что у каждого из нас где-то в мире есть двойник. Кажется, наши копии могут жить не только в настоящем, но и в вымышленном, сказочном мире.
В доказательство этому AdMe.ru представляет 10 персонажей любимых мультфильмов, которые невероятно похожи на реальных людей.
Лингвини
«Рататуй»
Виктор
«Гадкий я»
Скар
«Король Лев»
Принц Эрик
«Русалочка»
Принц Адам
«Красавица и Чудовище»
Тарзан
«Тарзан»
Бу
«Корпорация монстров»
Нед Фландерс
«Симпсоны»
Принц Аладдин
«Аладдин»
Принцесса Жасмин
«Аладдин»
Фото на превью Walt Disney