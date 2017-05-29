10 человек, которые похожи на героев мультфильмов как две капли воды

Существует мнение о том, что у каждого из нас где-то в мире есть двойник. Кажется, наши копии могут жить не только в настоящем, но и в вымышленном, сказочном мире.

В доказательство этому AdMe.ru представляет 10 персонажей любимых мультфильмов, которые невероятно похожи на реальных людей.

Лингвини

«Рататуй»

Виктор

«Гадкий я»

Скар

«Король Лев»

Принц Эрик

«Русалочка»

Принц Адам

«Красавица и Чудовище»

Тарзан

«Тарзан»

Бу

«Корпорация монстров»

Нед Фландерс

«Симпсоны»

Принц Аладдин

«Аладдин»

Принцесса Жасмин

«Аладдин»

Фото на превью Walt Disney

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