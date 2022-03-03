10 бытовых мелочей, которые в своих фильмах упорно игнорируют киношники, но замечает весь мир

Герои фильмов и сериалов, кажется, обладают сверхспособностями, даже если речь идет о комедии с зарисовками из жизни офисных клерков. Ведь на экране люди почти не потеют и не краснеют, а утро типичной пары начинается с совместной чистки зубов с максимально счастливыми лицами.

Вот мы в AdMe.ru иногда и выпадаем в осадок, когда видим вещи, которые ну никак нельзя представить в реальности, поэтому и хотим рассказать о бытовых мелочах, которые особенно режут глаза.

В фильмах игнорируют шапки

Конечно, все понимают, что съемки фильмов проходят в павильонах, а за метрами снега может скрываться лишь компьютерная графика, но, например, отсутствие головного убора, перчаток и шарфов довольно странно, если по сценарию герои пробираются через снежную бурю. Зрители много лет пытаются понять, почему зимний холод в фильмах настолько нереалистичный.

Роскошные завтраки, которые никто не ест

Главный герой спускается к завтраку, закинув на плечо пиджак, быстро откусывает от булочки, делает глоток кофе и уходит или же вообще ничего не ест, а просто читает газету. А меж тем жена, видимо, не спала с 5 утра, чтобы сделать любимому и яичницу с беконом, и свежие тосты, и медовые сладости, и фруктовый салат. Но он это все игнорирует — есть дела поважнее. Интересно, откуда у его жены столько терпения?

Зубы чистят без зубной пасты

Кадры, на которых герой или героиня чистит зубы, многим приходится смотреть с досадой на душе. Потому что абсолютно непонятно, как у них получается чистить зубы пустой щеткой без грамма пасты. Конечно, пена, стекающая по подбородку, и забрызганное зеркало не верх эстетики, но и сцена, в которой герой заходит в ванную, берет щетку и тут же засовывает в рот, не вызывает доверия.

Бумажный пакет без ручек

Даже если по сюжету героиня отправляется закупаться едой на неделю, то в итоге мы видим в ее руках один (редко пару) симпатичный пакет из коричневой плотной бумаги, обязательно без ручек — чтобы она уж точно его уронила. А когда вся еда разлетится в стороны, на помощь обязательно придет тот самый, кто поможет ей поднять коробку хлопьев.

В душе герои никогда не моются

Если человек стоит под душем, по нему стекает вода, а он ждет окончания этой процедуры, то вы точно смотрите фильм, а не случайно открыли дверь ванной комнаты в самый неподходящий момент. Потому что в реальности люди используют мыло, шампунь, мочалки и пемзы, а на экране часто просто бездумно транжирят ресурсы.

Роскошная квартира

И неважно, сколько у тебя денег. Официант ты, работник банка, художник или финансовый аналитик — скорее всего, жилье будет как минимум приятным, хорошо обставленным, в приличном районе. Никаких домов на окраине и старого постельного белья. А еще обязательно есть машина. А если герою посчастливилось получить повышение, то машина заменяется на новую, получше.

Мужская рубашка

В тот самый невероятно романтичный момент, когда девушка надевает мужскую рубашку, она (рубашка) оказывается ей большой, свободной, сидит изящно и одновременно уютно. Так мы понимаем, что в кино нет случаев, когда он и она одинаковых размеров, — мужчина всегда крупнее и сильнее. Волшебство, не иначе. Ну и один вопрос, кажется, навсегда останется без ответа: почему бы не надеть свои вещи?

В комнате подростка всегда бардак

Не секрет, что в наших собственных комнатах в подростковые годы (да и попозже, да и сейчас, чего уж там) редко бывает идеальный порядок. Но вот такой всеобъемлющий бардак, который любят показывать в кино, все же если и встретишь, то очень редко. А в фильмах так живут практически все подростки, кроме, конечно, девочек-отличниц. У них-то всегда все разложено по полочкам.

В обуви на кровати — норма

Ладно, мы уже давно закрываем глаза на то, что в обуви ходят в квартире. Но когда герои ложатся в постель или на диван в гостиной в тех же ботинках, в которых только что пришли с прогулки с собакой, — это уже перебор. Даже если у вас очень чистые улицы, так делать все же не стоит.

Главный герой ест все подряд

Как правило, мужчинам в кино незачем следить за весом. Они могут есть что угодно, начиная от жирнейшего фастфуда и заканчивая парочкой стейков, и все равно иметь шесть кубиков пресса и тело греческого бога. Но мы помним, конечно, что, как только женщина в кино посмотрит на бургер и картошку фри, рядом сразу же окажется советчик, который напомнит ей, как это вредно для фигуры.