10+ братьев и сестер знаменитостей, о которых мы даже не подозревали

4 0 5 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие известные люди предпочитают не рассказывать подробности своей семейной жизни, а их родные стараются лишний раз не появляться на публике и порой даже меняют громкую фамилию и ведут отшельнический образ жизни, чтобы избежать назойливого внимания папарацци. А некоторые звездные родственники, наоборот, активно пользуются поддержкой именитых братьев и сестер, чтобы тоже занять свое место в киноиндустрии.

Мы в AdMe.ru решили отыскать всех родственников популярных знаменитостей, а также узнать, чем же они сейчас занимаются.

Алекс Энистон и Джон Мелик — братья Дженнифер Энистон

Младшему сводному брату актрисы Алексу 31 год, он далек от роскошной голливудской жизни и уже несколько лет не общается со своей знаменитой родней. Сегодня он живет в Калифорнии и зарабатывает на жизнь продажей чучел животных. Старшему сводному брату Джону 60 лет, и он тоже вовлечен в киноиндустрию, как и его знаменитая сестра, но ведет непубличный образ жизни. Известно, что Джон работал помощником режиссера на нескольких голливудских картинах.

Наталья — сестра Александра Гудкова

Сестра старше своего известного на всю страну брата на 6 лет. Фанаты КВН, возможно, вспомнят, что она играла вместе с Александром в команде «Федор Двинятин».

Дэвид — брат Брюса Уиллиса

У Брюса двое братьев и одна сестра. Старший Роберт работал продюсером, но в 2001 году он скончался от тяжелой болезни. Младший брат Дэвид также вовлечен в кинопроизводство и занимается продюсированием фильмов. А вот родная сестра Флоренс далека от мира шоу-бизнеса и является дизайнером постельных принадлежностей.

Алексей — брат Романа Курцына

Младшему брату актера и каскадера Романа Курцына 24 года. Алексей снимается в эпизодических ролях в кино, играет в костромском театре и иногда работает помощником режиссера на съемочной площадке картин, в которых участвует его старший брат.

Лиза и Эрик — сестра и брат Джулии Робертс

У знаменитой актрисы Джулии Робертс (52 года) есть не менее известный в Голливуде старший брат Эрик (64 года), который снялся в более чем 500 фильмах и сериалах. Также у них есть сестра Лиза (55 лет), которая работает продюсером и актрисой.

Сэм, Том, Гарри и Патрик Холланд

У знаменитого Человека-паука из фильмов про Мстителей три брата. Близнецы Сэм и Гарри, которые недавно отметили 21-летие, а также младший брат Патрик (16 лет), или, как все братья Холланды часто называют его, просто Пэдди.

Мария — сестра певицы Нюши

У Анны Шурочкиной (29 лет), которая больше известна под псевдонимом Нюша, есть не менее прославленная младшая сестра Мария (24 года) — олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Также есть у знаменитых сестер и младший брат — Иван Шурочкин (21 год), который занимается боевым искусством.

Дилан — брат Зака Эфрона

Зак Эфрон (32 года) прославился на весь мир после выхода телефильма «Классный мюзикл». Его младший брат (28 лет) Дилан также решил пойти по стопам своего знаменитого родственника и стать актером, снявшись в эпизодической роли в фильме «Звезда родилась» и нескольких других картинах.

Антон — брат Татьяны и Ольги Арнтгольц

Сестры-близняшки родились в 1982 году в Калининграде и запомнились многим зрителям по молодежному сериалу «Простые истины». Сегодня на счету каждой из сестер более 40 театральных и киноролей. Их старший брат Антон (45 лет) тоже актер и сегодня играет в Калининградском областном музыкальном театре, снимается в эпизодических ролях в кино.

Мэгги — сестра Джейка Джилленхола

Мэгги (42 года) — старшая сестра всемирно известного актера Джейка Джилленхола (39 лет), которая также является востребованной голливудской актрисой. Их актерский дуэт можно увидеть в фильме «Донни Дарко», который, к слову, и принес Джейку славу.